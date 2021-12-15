Воздух становится чище

В Уфе сократили выбросы угарного газа в атмосферу с установок нефтеперерабатывающего комплекса «Башнефти» (входит в НК «Роснефть»). Внимание, цифры: в 5 раз меньше выбросов моноксида углерода с установки селективной очистки масел и в 17 (!) раз меньше – с установки гидроочистки.

Это – результат капремонта печей. Кстати, еще один плюс этой инвестиционной кампании заключается в том, что предприятию удастся снизить и затраты на топливо – на 16,5 млн рублей в год.

А всего за 9 месяцев 2021 года «Башнефть» снизила нагрузку на атмосферу на 19%. Более того, сегодня выбросы предприятий нефтехимии и нефтепереработки в северной части Уфы в атмосферу в 2 раза меньше, чем это разрешено действующими нормативами.

ВКЛАДЫВАТЬСЯ В ЭКОЛОГИЮ

Нефтяная компания реализует еще несколько крупных проектов, которые позволят снизить нагрузку на окружающую среду.

На филиале УНПЗ в настоящее время строится резервная технологическая линия установки производства элементарной серы.Проект реализуется при поддержке республики: инвестиционное соглашение подписано еще в октябре 2020 года. Этот объект позволит утилизировать больше сероводородсодержащего газа, который образуется в результате выпуска моторных топлив Евро-5 и Евро-6 с пониженным содержанием серы и других вредных веществ.

То есть, токсичный газ утилизируют и сейчас – но объемы будут увеличены, а значит, меньше выбросов будет поступать вовне.

Кроме того, масштабное обновление производственных мощностей началось на «Новойле» и «Уфанефтехиме». Строительство комплекса сероочистки и блока отпарки кислых стоков, реконструкция установки производства серы, а также утилизация и очистка газов разложения установок АВТ позволит снизить выбросы еще на 3%.

СПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОЖЕТ ДЫШАТЬ СПОКОЙНО

Модернизация – хорошо, но не менее важно держать процесс под контролем. На предприятиях уфимского нефтеперерабатывающего комплекса ведется круглосуточный экологический контроль.

А в прошлом году АНК «Башнефть» (входит в «Роснефть») аккредитовала собственную высокотехнологичную систему контроля качества атмосферного воздуха по международному стандарту ГОСТ (ISO/IEC 17025-2019). Что это за система? В основе – лаборатория, состоящая из двух автоматизированных станций контроля воздуха. Станции, «напичканые» самой современной техникой и датчиками, базируются в жилых кварталах рядом с промзоной. Это сделано для того, чтобы оборудование максимально оперативно могло определить превышение ПДК загрязняющих веществ и проанализировать химсостав воздуха, а затем с точностью выявить источник загрязнения.Как это происходит: мобильные экопосты, оснащенные современными высокоточными датчиками, замеряют содержание загрязняющих веществ в воздухе на границе санитарно-защитной зоны заводов.

Важный момент: вся полученная информация с компьютеров автоматически передается в минэкологии РБ.

ПРИ ЧЕМ ТУТ ВЫХЛОПЫ?

Как мы помним, конечный продукт «Башнефти» это бензин и дизель. А топливо, в свою очередь, это выхлопные газы. Которые, кстати, являются основным источником загрязнения экологии в крупных городах: на их долю приходится 50-80% негативного воздействия.

Компания работает и в этом направлении. Высокоэкологичные топлива Евро-5 и Евро-6, производимые в Уфе, оставляют за собой в разы меньше вредных веществ, образующихся в выхлопных газах. За пять лет, с 2016 года, в Башкирии, по данным Росприроднадзора, количество загрязняющих веществ от автомобилей снизилось почти в 4 раза: с 457 тысяч тонн до 118 тысяч тонн. И это несмотря на то, что машин на дорогах, напротив, стало больше на 15%.

То есть, в этом направлении промышленники и потребители стали партнерами: одни производят экологичное топливо, другие им пользуются, снижая выхлопы в атмосферу. Отличный тренд.