«Золотой запас» в Башкирии: как изменилась ситуация в декабре 2021 года

Все фирмы-заемщики на днях перешли в стадию внешнего управления

Накануне в истории с инвестиционной площадкой «Золотой запас» произошло очень важное событие – все фирмы-заемщики перешли в процедуру внешнего управления. Что это значит для заимодавцев и как дальше будут развиваться события? А что с продажей уже выявленных активов фирм-заемщиков, действовавших через «Золотой запас»? О том, как развивается громкая история, начавшаяся еще в марте 2019 года, в материале «Комсомолки».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

История с заимодавцами «Золотого запаса» в Башкирии началась еще в марте 2019 года, когда Центробанк России отозвал лицензию у «Роскомснаббанка». Тогда на его счетах оказались заморожены деньги фирм-заемщиков, действовавших через эту инвестиционную площадку. Заложниками ситуации оказались около четырех тысяч человек, вложившихся в «Золотой запас». Практически сразу сами заимодавцы объединились в несколько инициативных групп и абсолютным большинством приняли решение, что самый перспективный способ вернуть деньги – банкротство фирм-заемщиков.

На начало декабря 2021 года заимодавцам выплачено порядка половины общей суммы долга, а это практически 1,4 млрд. Команда арбитражных управляющих отмечает, что на данный момент общая сумма требований заимодавцев составляет чуть более чем 1,4 млрд рублей.

Как отмечает председатель Совета по правам человека при главе Башкирии Владимир Барабаш, на данный момент команда арбитражных управляющих добилась перевода всех фирм-заемщиков в стадию внешнего управления. А это означает, что арбитражные управляющие теперь смогут оспаривать сделки и продавать активы, чтобы полностью рассчитаться с заимодавцами. И, как уже сообщалось ранее, у заемщиков есть имущество, которое является гарантом возврата денег заимодавцам.

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ

Благодаря тому, что все ООО-шки, работавшие через площадку «Золотой запас» теперь находятся в стадии внешнего управления, их активы могут быть проданы, чтобы рассчитаться с заимодавцами. На данный момент команда арбитражных управляющих, помимо уже выставленных на продажу активов, обнаружила еще недвижимое имущество.

- Например, ООО «Тихая гавань» - земельный участок в Уфе площадью 586 квадратов, оценен в 1,3 млн рублей. Еще один земельный участок площадью 3293 квадратных метра, тоже в Уфе – это еще 2,9 млн рублей. Нежилое здание в 781 квадрат оценен в 7 млн рублей. Квартира в центре Уфы площадью в 74 квадрата. Это свои собственные активы, которые фирма имеет по мимо тех, что мы озвучивали ранее, - рассказал в беседе с «КП-Уфа» Владимир Барабаш.

Помимо всего прочего, у ООО «Форум» при сумме требований заимодавцев в 132 млн рублей, арбитражный управляющий оспаривает сделки на 600 млн рублей. Далее – «Центр комплексных решений» при сумме требований в 180 млн рублей, взыскивается дебиторская задолженность на 300 млн рублей. Кроме того, у этой ООО-шки нашлись и другие активы, например, квартира, земельный, участок и склад в Уфе. Не стоит забывать, что у фирм-заемщиков есть доли в гостинице «Урал-Тау» и в земельных участках в селе Русский Юрмаш Уфимского района Башкирии.

- На данном этапе арбитражные управляющие начинают продажу этих активов. Объекты недвижимости продаются без проблем – на них нет обременения. С вырученных от их продажи денег будут рассчитываться с заимодавцами «Золотого запаса». Здесь процедура намного проще, чем с продажей, например, гостиницы или земельных участков. Потому, что продажа и гостиницы, и земель осуществляется в форме долей. А сделать это можно только если все владельцы, в данном случае ООО-шки, продают свои доли, - отмечает Владимир Барабаш.

ЧТО С ГОСТИНИЦЕЙ

Как пояснил в беседе с «КП-Уфа» председатель Совета по правам человека при главе Башкирии, в ближайшее время завершится судебная тяжба нынешних собственников гостиницы «Урал-Тау» с бывшим ее застройщиком. На следующем судебном заседании будет получен ответ на запрос в Росреестр, который должен подтвердить доводы ранее уже озвученной экспертизы. А сама экспертиза показала несостоятельность заявленных в суде финансовых претензий.

Как выяснилось в суде, бизнесмен строил эту гостиницу на заемные деньги и продал свою долю именно по этой причине. Если упростить, то доля продана с обременением, что и должны документально подтвердить в Росреестре по требованию судьи. После этого все вопросы конкретно по этому спору будут закрыты, а с долей ООО-шек в гостинице снимут обременение. А это значит, что все ближе заключение сделки с покупателем.

- Покупатель на гостиницу уже есть, и он будет заключать, фактически, сделки со всеми ООО-шками, которые владеют долями. Это многоступенчатая сделка. Не так сложно заплатить деньги за объект недвижимости, сколько все юридически правильно оформить. Люди иногда квартиру не могут после купли-продажи оформить по нескольку месяцев из-за прописки и выписки жильцов. А здесь – объект недвижимости, принадлежащий восьми разным юрлицам, каждое из которых в степени банкротства. Благо, сейчас все в одной стадии, так что арбитражники могут синхронизировать процесс продажи у всех одновременно, - поясняет Владимир Барабаш.

ЧТО С ЗЕМЛЯМИ

Ранее «КП-Уфа» писала о том, что для того, чтобы инвестор выкупил земли в селе Русский Юрмаш, нужно было перевести эти участки из разряда земель сельхозназначения в земли населенных пунктов. А для этого нужно было разработать и утвердить новый генплан сельсовета. Так вот, на момент начала декабря 2021 года он уже готов.

- На данный момент готов генплан, готовы правила землепользования и застройки, и на 90% готовы два проекта планировки и межевания территории на два больших участка. Единственная сложность, которая сейчас существует – не закрыты документы по предыдущему генплану. Это должен сделать Русско-Юрмашский сельсовет, но там произошли кадровые перестановки. В итоге, заседание сельсовета, на котором должны объявить публичные слушания по этому проекту, отложилось. Пройдет оно теперь 22 декабря 2021 года, - рассказывает председатель СПЧ при главе Башкирии.

Проще говоря, в ближайшее время все бюрократические и публичные процедуры будут завершены, и инвестор начнет реализацию своего масштабного проекта. А это значит, что будут выплачены деньги фирмам-заемщикам, которым принадлежит гигантский участок земли в Русско-Юрмашксом сельсовете. Ну и как следствие всего этого, начнутся выплаты заимодавцам инвестплощадки «Золотой Запас».

Так выглядит план межевания участков, которые займодавцы могут оформить на себя

Кстати, сам проект инвестора подразумевает не только строительство логистического центра, но и жилую застройку на соседнем участке. Помимо собственно коттеджного поселка, которой появится в этом месте, будут построены также детские сады и школы, а также проложены дороги и возведены другие инфраструктурные объекты.

К слову, значительное количество заимодавцев «Золотого запаса», как оказалось, проявили заинтересованность в земельных участках в селе Русский Юрмаш. Они обратились к председателю СПЧ при главе Башкирии с вопросом, могут ли они получить свои деньги землей?

- Да, действительно, такие обращения были. Я проговорил этот момент с инвестором, и он готов «застолбить» участки для заимодавцев. Согласована и фиксированная цена земли, которую они могут закрепить за собой – 120 тысяч рублей за сотку. А это цена, которая была на момент входа инвестора в проект, а не 200-250 тысяч рублей за сотку, как она стоит сейчас, - подчеркнул Владимир Барабаш.

Для того, чтобы узнать подробнее о закреплении земельного участка в селе Русский Юрмаш, заимодавцам нужно обратиться в бэк-офис «Золотого запаса».