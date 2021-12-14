Меню от шеф-повара и личный Дед Мороз: изучаем самые дорогие коттеджи, которые сдают уфимцам на Новый год

Многие коттеджи принарядились к новогодним праздникам. Фото: Авито

Совсем скоро Новый год, а значит, самое время определиться, где и с кем отпраздновать эту волшебную ночь. Отмечать дома – скучно, в ресторане – банально, за границей – дорого и опасно (какие еще сюрпризы преподнесет омикрон?). Многие предпочитают снять загородный коттедж на большую компанию – тут и баня, и горячий шашлык, и песни пой хоть до утра – соседи ругаться не будут. Во всяком случае, к 14 декабря уже половина домиков и коттеджей оказались забронированными. Предложения с выгодной ценой расхватывают, как горячие пирожки, впрочем, и высокие цены мало кого останавливают. Гулять – так гулять!

Посмотрим, какие самые дорогие коттеджи предлагают уфимцам арендовать на новогоднюю ночь, и какими изысками они могут порадовать за такую цену.

16 СПАЛЕН И ДИЗАЙНЕРСКИЙ РЕМОНТ

Отпраздновать незабываемый новый год состоятельным уфимцам предлагают в огромном коттедже площадью 300 квадратов в деревне Искино, что в 23 километрах от центра города. Для большой компании предлагается 16 спальных мест, две кухни (хозяйки точно не подерутся) и внушительный банный комплекс. За счет дизайнерского ремонта коттедж напоминает особняк из рождественских американских фильмов. Каминная зона украшена подсвечниками и мишурой, не обошлось и без нарядной елки. Главной «фишкой» коттеджа хозяева называют домашний уют и идеальную чистоту, а также новое постельное белье для каждого гостя. Цена: 100 тысяч рублей за 3 дня и 2 ночи (с 31 декабря по 2 января) для компании до 15 человек.

Гостям предлагают окунуться в атмосферу американских рождественских фильмов. Фото: Авито

МЕНЮ ОТ ШЕФ-ПОВАРА И ДЕД МОРОЗ СО СНЕГУРОЧКОЙ

Если вы готовы выложить за празднование Нового года от 75 до 100 тысяч рублей (2 или 3 суток соответственно), вас приглашают оценить коттедж на 260 «квадратов» в деревне Шмидтово, что совсем недалеко от Уфы. На огромном в 15 соток участке можно устроить настоящие зимние забавы: водить хороводы и жечь бенгальские огни. Также есть настоящая горка для катания на тюбингах и собственный каток! Огромный зал на 60 квадратных метров разместит для праздничного застолья до 30 человек. Все украшено к празднику – повсюду гирлянды, свечи, мишура и цветы. Для тех, кто каждый новый год отправляется с друзьями в баню, есть не только сама баня, ну и японское фурако – банный чан. А чтобы праздник полностью был «под ключ», к услугам отдыхающих предлагается меню от шеф-повара и поздравления от Деда Мороза и Снегурочки – за отдельную плату.

Куда же без нарядной елочки и прочих новогодних атрибутов! Фото: Авито

РУССКАЯ БАНЯ И КАМИН

Хотите отпраздновать Новый год на природе, но не хотите выезжать из города. К вашим услугам коттедж на 300 «квадратов» на улице Пугачева, откуда открывается чудный вид на заснеженную Белую. Все, что нужно для хорошего времяпрепровождения, в наличии: и огромная «плазма» для просмотра «Иронии судьбы», и караоке, и музыкальная аппаратура. Для любителей активных развлечений есть 10-футовый бильярд, для уютных посиделок – камин с потрескивающими дровишками. Попариться и поправить здоровье можно в традиционной русской бане, а после - понежиться в джакузи. Во дворе – беседка с печью и мангал. Цена для компании из 10 человек на две ночи – 97 тысяч рублей.

После русской бани - можно и в бильярд. Фото: tvil.ru

РУССКАЯ УСАДЬБА И ПАРНАЯ ИЗ АФРИКАНСКОГО ДЕРЕВА

Если в новогоднюю ночь вы хотите почувствовать себя настоящим дворянином, отправляйтесь в русскую семейную усадьбу – так гордо именуют владельцы свой коттедж на 200 «квадратов» в СНТ «Нефтяник-7» (рядом с деревней Дубки). За 80 тысяч рублей (с 31 декабря по 2 января) компания из 12 человек (без учета детей) может устроить новогодние гуляния на участке в 35 соток. Поупражняться в приготовлении барбекю можно в просторной беседке с кованным мангалом. Но главная изюминка усадьбы в банном комплексе – тут тебе и дизайнерский интерьер, и панорамное освещение, и парная из алтайского кедра и африканских пород дерева, и просторная комната отдыха с бильярдным столом. Для молодого поколения есть PS4 с большим выбором игр.

Настоящая усадьба всегда пахнет деревом. Фото: tvil.ru

КОЖАНЫЕ ЕВРОКРОВАТИ И КАЛЬЯННАЯ

Еще один вариант из серии «дорого и богато» предлагается в черте города, в Деме, на берегу озера Сосновое. Владельцы позиционируют свой коттедж как премиум-класс и подчеркивают, что позволить себе его могут только состоятельные и успешные люди. Главная фишка – огромный банкетный зал с огромной ЖК-панелью, караоке и светомузыкой. Так что если хотели совместить клуб и прелести загородного отдыха – отличный вариант. Бани нет, зато есть сауна и просторный бассейн прямо внутри дома, а также русский бильярд и кальянная в восточном стиле. Отдельно выделяется наличие 7 спален с дорогими кожаными еврокроватями и душевыми кабинами. Интерьер, к слову, на наш вкус устарел лет этак на 20, но парковка на 6 автомобилей должна компенсировать все интерьерные промашки. Цена – 80 тысяч за двое суток для компании до 10 человек.