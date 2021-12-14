Как журналиста «Комсомолки» работник банка и майор Следкома на деньги разводили, и что из этого вышло

Очень сложно не податься соблазну и не сообщить мошеннику все свои коды и пароли Фото: Евгения ГУСЕВА

Казалось бы, ну кто сейчас попадется на уловки мошенников – ведь все их хитрые приемчики все уже знают наизусть. Впрочем, судя по сводкам МВД, мошенники каждый день придумывают все новые способы развести доверчивых граждан на деньги. Самое печальное, что жертвами «разводил» становятся не только пенсионеры, но и молодые люди, которые умудряются не только распрощаться со всеми накоплениями, но оформить на себя миллионные кредиты.

Мне тоже посчастливилось пообщаться с мошенниками. В один день мне звонили и из «службы безопасности банка», и даже «майор Следственного комитета». О том, как заподозрить, что тебя настойчиво хотят развести на деньги и как не податься соблазну оформить кредит – читайте в материале «Комсомолки».

СРОЧНО МЕНЯЕМ ПАРОЛЬ! ОРУДУЮТ МОШЕННИКИ!

- Яна Сергеевна? Это беспокоит вас служба безопасности банка такого-то. Мы обнаружили странные движения средств на вашей карте. Скажите, вы сейчас оформляли заявку на кредит в размере 800 тысяч рублей? – поинтересовался в трубке вежливый мужской голос.

Таак, началось. И вроде нет у меня на счетах великих богатств, но стабильно раз в месяц мне звонят якобы из банка и предлагают срочно начать волноваться: у меня пытаются списать деньги / оформить кредит / отправить перевод иностранным агентам и еще куча вариантов. Если раньше я просто сразу нажимала отбой, то в этот раз взяло верх любопытство. Ну каким даром убеждения обладают мошенники, что ежемесячно со счетов россиян утекает от 3,5 до 5 млрд рублей (статистика не врет)!

- Эм, никакой я заявки не оставляла! Что вообще происходит? Что там с моими деньгами? – пытаюсь подыграть звонящему.

С каждым годом мошенники придумывают все новые схемы для развода. Фото: Shutterstock

На том конце чувствую заметное оживление. Даже голос у «сотрудника банка» дрогнул, но он пытается держать себя в руках. Следующие пять минут он настойчиво выяснял, у кого из моих близких есть доступ к моей карте, какие последние операции я с нее совершала, и даже – какой остаток у меня сейчас на счету.

- Послушайте, но вы же, как сотрудник банка, должны знать – сколько денег у меня сейчас на карте? – пытаюсь застать врасплох наглеца.

Тут выяснилось, что, как и остаток на карте, так и даже полный номер моего счета, оказывается являются конфиденциальной информацией (что за бред?), поэтому сейчас мы будем ловить мошенников на живца. Ок, диктую номер своей карты (точнее, первый попавшийся из интернета). На другом конце звонящий пыхтит, вбивая номер – очевидно в платежную систему.

- Так, сейчас вам придет сообщение с новым паролем от вашего банковского приложения. Помните, это полностью конфиденциальная информация (как же мошенники любят это выражение!), вы не должны его говорить даже мне. Потом вы перезапустите ваше приложение и уже введете уже новый пароль. И все – ваши деньги будут в безопасности! – серьезным голосом вещает мне мошенник.

Вместе ждем минуту-две, но никакого сообщения от банка мне почему-то не приходит. И тут моему собеседнику приходит в голову гениальная идея. Оказывается, по новым правилам, если я с кем-то говорю по телефону, смс мне не могут приходить. А значит, он позвонит мне минут через 5 и выяснит, получилось ли у меня сменить пароль.

Тем временем мне уже становится скучно, поэтому решаю прервать увлекательную беседу. Мол, уважаемый, пора и честь знать. Знаю я, что вы мошенники, мне вон и программа определения номера так и высветила «Наглые разводилы, не брать!», так что – до свидания! И кладу трубку…

- Яна Сергеевна, вы что, думаете, что вы самая умная? – голос перезвонившего собеседника уже дрожит от ярости. – Я тут, между прочим, о ваших же деньгах беспокоюсь, а вы тут трубку бросаете. Не стыдно?

Тут уже и моему терпению приходит конец. Перечисляю все доводы, почему я уверена, что меня разводят, но собеседник не сдается. Удивительно, но лишь простой вопрос завершает нашу беседу.

- Какая у меня фамилия? – спрашиваю у «банковского сотрудника». Тот неожиданно начинает что-то неразборчиво блеять в трубку, а потом разразившись отборным матом, сбрасывает звонок.

Вот и поговорили…

Если вы поняли, что звонит мошенник, лучше сразу закончить разговор. Фото: Shutterstock

«А ЧТО ЭТО ВЫ ТАКАЯ СПОКОЙНАЯ, ПОТЕРПЕВШАЯ?»

Буквально через час – новый звонок. Номер не определяется, но звонок откуда-то из Москвы или Московской области.

- Яна Сергеевна, это майор Следственного комитета Российской Федерации Евсеев с вами на связи! Ну что, вам есть, что нам сказать? – огорошивает меня суровый голос с кавказским акцентом.

Первая мысль – опять кто-то из героев моих публикаций решил наказать «негодного журналиста» и написал на меня заявление.

- Вы что, реально не понимаете, зачем я вам звоню? Вы вообще-то по уголовному делу проходите, и такая спокойная! – изумляется собеседник. – Вы же потерпевшая! На вас кредит повесили почти на 300 тысяч! Но ничего, мы оказались хитрее! Вот только участковый ваш затянул с повесткой, а мошенники могут ускользнуть. Давайте так, вы мне сейчас кое-какие данные передадите, а мы с ребятами начнем их обрабатывать. Не переживайте, вы уже ничем не рискуете…

- А давно ли Следственный комитет у нас мошенничеством занимается? – устало интересуюсь у собеседника. – Я думала, МВД справляется.

- А по вашему мнению, чем же Следком занимается? – искренне удивляется мой собеседник.

- Ну не знаю, коррупцией там, взятками чиновников и должностных лиц… - в трубке уже гудки. Майор Евсеев почему-то решил не тратить на меня свое драгоценное время.

Чаще всего жертвами мошенников становятся доверчивые пенсионеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Итак, как определить – действительно ли вам звонит мошенник, и не попасть на его уловки? Отвечает уфимский юрист Руслан Давлетов.

Если звонят из банка

Сотрудники банка действительно вам могут позвонить (точнее голосовой помощник) — если банк подозревает мошенничество. При этом у вас никогда не будут запрашивать ни номер карты, ни код безопасности с обратной стороны карты, ни СМС-код для подтверждения транзакции, и уж тем более перезванивать на какой-то странный номер, скачивать дополнительные приложения или просить перевести ваши деньги на «секретный счет». Если клиент сообщит, что не совершал перевод или не оформлял заявку на кредит, то сотрудник банка не будет продолжать разговор, а просто сразу заблокирует доступ к банковскому приложению и банковской карте и даст дальнейшие рекомендации.

Если звонят из прокуратуры/МВД/СК

Если вам звонит человек и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, заявляет, что вы проходите потерпевшим и просит вас «помочь поймать злоумышленников» - это точно звонят мошенники. Их цель – убедить вас перевести все деньги на специальный «безопасный счет». Самый лучший вариант, не вступая в диалог, положить трубку. Если вы все же растерялись и успели сообщить какие-то свои данные, сразу же обратитесь в свой банк и объясните ситуацию. Банковскую карту для безопасности лучше будет перевыпустить.

Каким вопросом можно вывести мошенника на чистую воду?

— Если клиент скажет, что сейчас сам перезвонит в банк (только по номеру, который указан на карте или на официальном сайте банка) или подъедет в его ближайшее отделение, а в ответ услышит «весомые» причины этого не делать, можно с уверенностью утверждать, что звонили мошенники.