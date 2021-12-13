Минздрав: заболеваемость коронавирусом в Башкирии пошла на спад

По сравнению с прошлой неделей заболеваемость ковидом снизилась на 12 процентов

На очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии глава Минздрава Максим Забелин заявил, что в республике снизилась заболеваемость коронавирусом: число инфицированных по сравнению с прошлой неделей снизилось на 12 процентов. За минувшие сутки в республике зарегистрировано 529 новых случаев заболевших, всего в Башкирии насчитывается уже 114308 случаев коронавируса. На амбулаторном лечении находятся 6550 жителей республики, еще 354 госпитализированы. Состояние 92 пациентов врачи оценивают как тяжелое, в реанимацию переведены 20 пациентов. С выздоровлением выписано более 90 процентов заболевших – всего 103419 человек.

А вот темпы вакцинации за последнюю неделю немного снизились. Первым компонентом привились 2084736 жителей региона, полностью завершили вакцинацию 1882703 человека при плане в 2,4 млн человек. Как отметил Хабиров, Башкирия может выполнить план по вакцинации от ковида уже к 15 февраля 2022 года.

НА КАРАНТИН УШЛИ 18 ШКОЛ

Если ковидом школьники заражаются все реже, то эпидемия ОРВИ и гриппа только набирает обороты. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, на карантин ушли уже 18 школ в республике. Еще в 77 школах карантин введен в 904 классах.

– Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом по сравнению с прошлой неделей есть – особенно, в возрастной группе 7-14 лет, - уточняет главный санитарный врач республики.

По словам Анны Казак, за прошедшую неделю в Башкирии было зарегистрировано порядка 44,7 тысяч случаев заболевания острыми вирусными инфекциями. В структуре заболеваемости преобладают дети: от 3 до 6 лет (30%) и от 7 до 14 лет (50%). В целом, эпидемический порог по ОРВИ и гриппу превышен на 113%.

ПОСТРОЯТ 2 НОВЫХ КОВИД-ГОСПИТАЛЯ

В Сибае и Туймазах в ближайшее время появятся еще 2 ковид-госпиталя – каждый рассчитан на 250 мест. Месторасположение новых госпиталей выбиралось с учетом удаленности от Уфы, а также плотности населения. Например, в Зауралье проживают более 314 тысяч человек, а в Туймазах и близлежащих районах – еще 437,7 тысяч населения. А вот когда пандемия коронавируса завершится, госпитали будут работать как обычные многопрофильные больницы.

Построить госпитали планируется в самые ближайшие сроки, пока пятая волна ковида не накрыла республику. На строительные площадки уже привезли материалы, а рабочие начали закладывать инженерные коммуникации.

УФИМСКИЕ ИНФЕКЦИОНИСТЫ – ОБ ОМИКРОН-ШТАММЕ

Пока весь мир с волнением обсуждает новый омикрон-штамм, жители Башкирии с ужасом ожидают, когда мутировавший вирус появится в республике. И хотя в уфимском аэропорту у всех прибывших из-за границы берут обязательный ПЦР-тест, надеясь не пропустить штамм, эпидемиологи уверены: это всего лишь вопрос времени.

- Если он есть в России, то и в Башкирии, наверное, уже появился. Вирус очень быстро распространяется. Если появился в Москве, то и в Башкирии уже не за горами, - отмечает уфимский инфекционист Дамир Валишин.

При этом говорить о каком-то особенном течении и лечении вируса пока не приходится: слишком мало пока у врачей о нем данным. Также неизвестно, действительно ли омикрон устойчив перед вакцинами и особенно опасен для уже переболевших. Пока что медики уверены: только вакцинация остается единственным способом защиты от вируса.