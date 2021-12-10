«В сумке нашли письмо на 26 страниц»: в Уфе на крыльце больницы загорелась женщина

В последние годы пенсионерка жила с мужчиной в поселке под Уфой. Фото: соцсети

Утром 9 декабря возле здания частной клиники РЖД в Уфе развернулся настоящий фильм ужасов. Прямо на крыльце больницы неожиданно загорелась 64-летняя женщина. Онемевшие от ужаса очевидцы смотрели, как охваченная пламенем и крича от боли несчастная металась из стороны в сторону. Лишь только начальник штаба по пожарной безопасности клиники (в прошлом сотрудник МЧС) не растерялся: он схватил огнетушитель и начал тушить горящую женщину, а потом вызвал скорую помощь. Только благодаря быстрому реагированию мужчины, пенсионерку удалось спасти. Женщину увезли на скорой в реанимацию ожогового отделения при ГКБ №18: сейчас ее состояние остается критически тяжелым. Синтетическая куртка пенсионерки полностью расплавилась и прилипла к коже, у женщины обожжено более 90 процентов поверхности кожи, включая голову, руки, шею. Врачи до сих пор не дают прогнозов, выживет ли пациентка, хоть и делают все для этого возможное.

Запах гари и оплавленные обрывки ткани до сих пор напоминают о случившемся. Фото: МЧС по РБ

РЯДОМ НАШЛИ ПИСЬМО НА 26 СТРАНИЦ

Загоревшейся женщиной оказалась 64-летняя пенсионерка Татьяна К., последние несколько лет проживающая в деревне новые Черкассы. Как рассказал собственный источник «Комсомолки», в 2008 году женщина потеряла любимого мужа, а после пережитого шока у нее возникли проблемы с психикой. Дети Татьяны первое время не особо обращали внимания на причуды матери. Лишь только когда у женщины начали появляться бредовые мысли, навязчивые идеи и галлюцинации, которые она выплескивала в странных записках, дочь Татьяна попыталась уговорить мать обратиться за помощью к психиатру. Вот только пенсионерка наотрез отказалась, поэтому поставить на учет ее не удалось, и дети отступили.

- Последние три года Татьяна вообще проживала в поселке под Уфой с неким мужчиной. Как оказалось, дети вообще ничего не знают о новом ухажере матери кроме того, что его зовут Ваня, - уточняет собеседник «Комсомолки».

Из-за чего произошла трагедия, никто сейчас сказать доподлинно не может. Рядом с местом происшествия следователи обнаружили сумку с личными вещами Татьяны, а в ней рукописное письмо на 26 страниц, в которых она кого-то обвиняла и жаловалась. Сейчас эти записки изучают правоохранители.

- Женщина вообще была в полном неадеквате, не понимала, что происходит. Поэтому говорить о каких-то глубинных мотивах ее поступка вообще не приходится, - добавил наш источник.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием этой странной истории.