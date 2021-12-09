В Башкирии назначили двоих высокопоставленных силовиков

Надзорное ведомство в регионе возглавил Игорь Пантюшин (справа), а дорожную полицию Владимир Севастьянов

Накануне в Башкирии официально назначили двоих высокопоставленных силовиков. Пост главного госавтоинспектора вместо ушедшего в отставку и избранного затем в Госдуму Динара Гильмутдинова приказом МВД назначили Владимира Севастьянова. А на пост прокурора республики указом Президента России назначили Игоря Пантюшина. Ранее эту должность занимал Владимир Ведерников.

Новоиспеченный руководитель ГИБДД по Башкирии, 41-летний Владимир Севастьянов – уроженец города Нефтекамска и выпускник Уфимского юридического института МВД России. Свою карьеру в дорожной полиции он начал в родном городе, устроившись по окончании вуза простым инспектором. Чуть позже Севастьянов перешел на работу в городской полк ДПС в Уфе, где служил на различных должностях. Он прошел путь от заместителя командира взвода до командира батальона полка.

С июня 2010 года Владимир Севастьянов перешел на работу в главное управление ГИБДД по Башкирии, где возглавил один из отделов. А в декабре 2012 года стал командиром полка ДПС по Уфе. Следующим этапом его карьеры стало назначение замначальника управления башкирской дорожной полиции в ноябре 2018 года. После отставки Динара Гильмутдинова он возглавил ГИБДД по Башкирии в качестве и.о. руководителя, а 7 декабря его утвердили на посту.

Новым прокурором Башкирии 8 декабря 2021 года был назначен Игорь Пантюшин, ранее возглавлявший надзорное ведомство во Владимирской области. Карьеру в органах прокуратуры он начал еще в 1990-е годы, практически сразу после окончания Воронежского госуниверситета. Первым место службы Пантюшина стала прокуратура Липецкой области.

С 2003 по 2013 годы Игорь Пантюшин возглавлял прокуратуру Липецкой области, а затем стал прокурором Владимирской области. На этом посту он прослужил вплоть до назначения в Башкирию. На данный момент Пантюшин имеет чин государственного советника юстиции 2 класса.