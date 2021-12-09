Прекрасен круглый год: путешествуем из Уфы в Петербург и заново открываем для себя Северную столицу

В Северной столице каждый найдет для себя что-то интересное и уникальное. Фото: Александр Ощепков

В преддверии грядущих новогодних праздников, которые вся страна будет отмечать в начале января, самое время задуматься о том, где и с кем их провести. Сказочные рождественские каникулы, как нам кажется, и проводить нужно в сказочном месте. Именно под это описание, «сказочный», подходит один из самых красивых городов мира – Санкт Петербург.

Кто сказал, что в Северную столицу нужно обязательно ехать летом? А как быстро и удобно добраться до этого прекрасного города, например, из Уфы? Мы докажем вам, что в этом потрясающем месте в любое время года каждый для себя найдет что-то свое, вдохновляющее и теплое.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Есть много современных способов быстро и безопасно добраться из Уфы до Санкт-Петербурга. Рынок перевозок каждому предлагает транспорт, исходя из его возможностей, и, учитывая компанию, с которой вы планируете отправиться в поездку: в паре, с друзьями или с детьми. На сегодняшний день самым оптимальным вариантом по соотношению цены, качества и экономии времени является авиаперелет. А если учесть, что полет на прямом рейсе занимает не более трех часов, то выбор становится очевиден.

Для путешественников, которые ценят комфорт, безопасность и свое личное время, оптимально подходят рейсы авиакомпании «Россия». Из башкирской столицы до петербургского аэропорта Пулково они отправляются трижды в день – рано утром, днем и поздно вечером. Таким образом, маршрут своего путешествия можно спланировать максимально удобно.

Авиакомпания «Россия» осуществляет рейсы из Уфы в Санкт-Петербург трижды в сутки. Фото: Александр Ощепков

К слову, востребованность этих рейсов у уфимцев подтверждается цифрами. Так, из башкирской столицы в Санкт-Петербург за девять месяцев 2021 года «Россия» выполнила более тысячи рейсов! А еще авиакомпания предлагает жителям Уфы и Башкирии множество востребованных туристических направлений – лайнеры летают как по России (Сочи и Анапа), так и на популярные курорты Средиземноморья (Анталья, Ларнака, Пафос) и в ОАЭ (Дубай, Рас-аль-Хайма и Шарджа).

Всего в этом году из Уфы авиакомпания «Россия» выполнила более 1600 рейсов по различным туристическим направлениям, включая и Санкт-Петербург. Аналитики авиакомпании отмечают, что за январь-сентябрь 2021 года пассажиропоток практически достиг уровня аналогичного периода «доковидного» 2019-го года.

ПРИБЫТИЕ В СЕВЕРНУЮ СТОЛИЦУ

Поскольку пандемия коронавируса пока, к сожалению, никуда не делась, приходится путешествовать с оглядкой на эпидобстановку. Вот и при отправке из Уфы в Санкт-Петербург мы обратили внимание на то, что в самолете продолжает действовать строгий масочный режим, а экипаж пользуется специальными перчатками.

По прилету в аэропорт Пулково мы убедились, что с антиковидными мерами там тоже все в порядке. Сотрудники воздушной гавани, а также персонал кафе и магазинов обязательно носят маски и следят за тем, чтобы пассажиры соблюдали социальную дистанцию. Но этим противоэпидемиологические меры не ограничиваются.

Обязательное место для посещения - Дворцовая площадь Санкт-Петербурга. Фото: Александр Ощепков

- На стойках регистрации у нас выставлены специальные экраны, чтобы пассажиры чувствовали себя безопасно. Дезинфекция там у нас проводится постоянно – есть сотрудники клининга, которые это делают. В момент регистрации делать это не представляется возможным, но как только она заканчивается, девушки подходят и протирают все поверхности, - рассказали нам в администрации воздушной гавани Санкт-Петербурга.

К слову, у авиакомпании «Россия», например, здесь есть свой собственный «остров регистрации» - несколько стоек, где регистрируются именно их пассажиры. Да и вообще, Пулково – это базовый аэропорт этой авиакомпании.

В аэропорту Пулково тщательно следуют антиковидным правилам, чтобы пассажиры чувствовали себя в безопасности. Фото: Александр Ощепков

- Авиакомпания «Россия» является лидером на рынке северо-запада по авиационным перевозкам. Наш базовый аэропорт – это Пулково. 85 лет назад мы здесь образовались и продолжаем работу. На данный момент маршрутная сеть авиакомпании из этого аэропорта представлена 55 направлениями, среди которых 21 – внутрироссийское и 26 зарубежных направлений. В этом году мы начали эксплуатировать отечественные воздушные суда «Сухой Суперджет 100», а в следующем году готовимся принять в парк новейшие отечественные самолеты «МС-21», - поделился с «КП-Уфа» планами официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.

ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА

По прибытии в воздушную гавань Северной столицы, нам удалось поговорить с генеральным директором аэропорта Пулково Леонидом Сергеевым. Он отметил, что с началом пандемии коронавируса, рынок авиаперевозок, как и туристическая отрасль Северной столицы, резко переориентировалась на внутрироссийский рынок. И если в 2020 году по понятным причинам пассажиропоток сократился, то уже в этом году он показал прирост.

- Из-за ковидных ограничений у нас сошлись несколько факторов. Во-первых, весь авиапарк, который летел за рубеж, полетел на Россию. Далее – появились конкурентные цены на авиаперелеты и на отели. Все отели, которые были ориентированы на китайских или европейских туристов, переориентировались на россиян. Прибавим к этому еще и уникальность, и многоликость такого города как Санкт-Петербург, то получим увеличение пассажиропотока. Многие россияне решили не останавливаться на одной поездке в Питер и стали приезжать сюда по несколько раз в год, - отмечает Леонид Сергеев.

Санкт-Петербург прекрасен в любое время года. Фото: Александр Ощепков

О популярности петербургского туристического направления у жителей Уфы и Башкирии говорят и сухие цифры. Например, по данным аэропорта Пулково, в 2019 году воздушная гавань Северной столицы обслужила 233 тысячи пассажиров из Уфы. Вопреки пандемии коронавируса в прошлом году эта цифра достигла 266 тысяч, а на ноябрь 2021 года уже 315 тысяч.

В ПЕТЕРБУРГ КРУГЛЫЙ ГОД

Но оставим статистику для аналитиков и прогуляемся по Северной столице. Стоит отметить, что добраться из аэропорта до центра Санкт-Петербурга можно разными способами и в любое время суток. Широко представлен общественный транспорт, а цены на такси не сравнить с московскими.

Во время трансфера из аэропорта в город мы поняли, что Северная столица прекрасна в любое время года. Но что же город Петра Великого может предложить своим гостям, например, поздней осенью или зимой? Об этом нам рассказал председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

- Мы провели опрос среди профессионалов туристской отрасли из разных городов на одной из популярных платформ. С иностранными нашими партнерами, представителями туристской отрасли поговорили и задали вопрос: какой главный туристский продукт Санкт-Петербурга? Для чего люди приезжают в наш город? В ответ нам представили несколько опций города, - рассказал Сергей Корнеев.

По его словам, большинство экспертов туристической отрасли назвали самой главной опцией - культурно-познавательный туризм. Знаменитые на весь мир музеи, такие как Эрмитаж, Петропавловская крепость или дворцы Петергофа, уже сами по себе магниты для притяжения туристов.

В городе на Неве каждый мост и каждое здание передает свою собственную, неповторимую атмосферу. Фото: Александр Ощепков

- Вторая опция была – Санкт-Петербург - центр встреч и делового туризма. Это различные форумы, конференции и отраслевые мероприятия. Нужно скорее найти возможность восстановить эту позицию, так как для города это очень выгодно. Далее, третья опция – Санкт-Петербург – центр событийного туризма. Это различные события, премьеры, праздники, фестивали и сюда ради них стоит приехать. Их много: от глобально известных, таких как «Алые паруса», до всех праздничных дат, - говорит председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Отдельное место притяжения - каток в Новой Голландии. Фото: Александр Ощепков

СВОЯ АТМОСФЕРА

Кроме того, Сергей Корнеев отметил, что эксперты выделили и такие опции, как «Санкт-Петербург – центр туризма для детей». Ведь этого город действительно, как учебник под открытым небом. А многие иностранцы и российские эксперты отметили «особую атмосферу» города.

- Сейчас мы претворяем в жизнь программу «Новая туристская география». Что это такое? Это то, что видно не сразу, но обладает своим притяжением. Например, есть Эрмитаж классический, а есть проект Эрмитаж в Выборге, или «Эрмитаж в арке генерального штаба». Или, например, есть фонтаны Петергофа, а есть рядом фантастический парк Александрия. Или дворцовый комплекс Ораниенбаум, тоже входящий в Петергоф. А есть у нас и новые общественные пространства и около 400 музеев, в том числе, частных. Фантастический музей РЖД, музей дизайна в академии Штиглица и такие точки на карте, которые нам показывают, что Санкт-Петербург современный город, где постоянно что-то происходит, - отмечает Сергей Корнеев.

Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев рассказал об уникальной атмосфере в Северной столице. Фото: Александр Ощепков

В свою очередь, в Петербурге буквально кипит ночная жизнь. Гостей очень привлекают такие интересные и креативные арт-пространства как Новая Голландия, «Севкабель Порт», «Ленполиграфмаш». Проводить там время любят как сами петербуржцы, так и многочисленные гости Северной столицы. Там посетители откроют для себя совершенно другой город со своим креативом и неповторимой атмосферой.

А есть еще один, совершенно неизвестный Санкт-Петербург – санаторно-курортный. Оказывается, в Северной столице очень много профилактических и санаторных учреждений, где специалисты помогают пройти реабилитацию, например, от последствий коронавируса. В черте города и в непосредственной близости от него располагаются 40 санаториев, готовых принять порядка 15 тысяч гостей.

Пулковская обсерватория - место, где каждый найдет для себя что-то новое и интересное. Фото: Александр Ощепков

Каждый турист может найти для себя в этом уникальном городе что-то свое, интересное и увлекательное лично для него. Например, день ото дня популярность набирает экологический туризм. Одно из самых интересных направлений в Ленинградской области – заказник «Сестрорецкое болото». А есть и экотропы «Комаровский берег» и «Западный Котлин». Всего здесь 16 особо охраняемых природных территорий.

СОВЕТУЕМ ПОСЕТИТЬ

Помимо классических, знаменитых на весь мир музеев, вроде Эрмитажа или Петропавловской крепости, в городе есть множество интересных, по-настоящему впечатляющих мест. Например, недавно в Санкт-Петербурге открылся самый большой в мире планетарий – «Планетарий 1». Если вы путешествуете с детьми, то посетить это место просто необходимо! Там есть не только демонстрационный купол, но и самые настоящие роботы!

Уникальная архитектура Северной столицы завораживает с первого взгляда. Фото: Александр Ощепков

Для дальнейшего приобщения детей к науке следующий пункт культурной программы – обсерватория в Пулково. Это научное учреждение имеет свою интересную историю и там обязательно есть, что посмотреть и узнать.

Уникальный интерактивный музей связи имени Александра Попова, расположенный в бывшем дворце канцлера Российской империи Александра Безбородко, также не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых.

Не стоит забывать и о гастрономической составляющей путешествия. В Санкт-Петербурге широкий выбор кафе, ресторанов и баров на всяческий вкус и любой кошелек. В каждом из заведений вы сможете прочувствовать особую атмосферу Северной столицы, о которой говорят туристы со всего мира.