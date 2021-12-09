Шикарные приемы, зарплаты и путешествия: на что тратят деньги, которые выделяют чиновникам башкирского Белого дома

На содержание главы региона и его подчиненных из бюджета в этом году потратят 386,6 млн рублей

Недавно официальная делегация Башкирии отправилась с рабочим визитом в республику Беларусь, где Радий Хабиров встретился с президентом Александром Лукашенко. В командировку глава нашего региона поехал в сопровождении премьер-министра Андрея Назарова и сотрудников своей администрации.

К слову, за последние несколько месяцев это уже вторая международная командировка Радия Хабирова. В конце сентября этого года он вместе с другими башкирскими чиновниками и бизнесменами побывал в Казахстане, где встретился с главой этого государства Касым-Жомартом Токаевым.

ВО СКОЛЬКО ОБОЙДУТСЯ КОМАНДИРОВКИ

Ни для кого не секрет, что затраты на командировки руководителя региона и его сопровождающих полностью оплачиваются из региональной казны. Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе главы Башкирии, всего в 2021 году из бюджета республики на командировки Радия Хабирова и сотрудников его администрации будет потрачено 4,5 млн рублей. А на 1 декабря этого года на эти цели уже потратили 3,5 млн рублей.

Всего же на «текущее содержание» сотрудников аппарата из регионального бюджета в этом году потратят 11,4 млн рублей или 2,9% от общей суммы затрат на «обеспечение деятельности» администрации главы Башкирии.

ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕ

По запросу редакции «КП-Уфа» в администрации главы Башкирии раскрыли и общую сумму, которую потратят на работу этого органа власти. В башкирской казне на его содержание в 2021 году предусмотрено 386,6 млн рублей. А на 1 декабря этого года уже израсходовали 361,7 млн рублей. В том числе, на содержание самого руководителя региона потратили 5,2 млн рублей.

Так на какие все-таки цели потратили эти деньги? Как оказалось, 97,4% от этой суммы составляет зарплата сотрудников администрации главы. В денежном выражении это 374,2 млн рублей. На 1 декабря 2021 года в штате находятся 191 человек. Больше всего сотрудников трудятся в управлении главы Башкирии по работе с обращениями граждан и организаций. А самый маленький отдел – экспертное управление главы региона. Сколько конкретно сотрудников числятся в этих управлениях, в пресс-службе руководителя региона не сообщили.

К слову, в пресс-службе главы Башкирии пояснили, что в общую сумму не входят расходы по содержанию служебного жилья руководителя региона, расположенного в селе Вязовка Кармаскалинского района республики.

КСТАТИ

За последние полгода управление делами администрации главы Башкирии проводило через сайт госзакупок несколько аукционов по поиску поставщиков для проведения шикарных приемов.

Например, в конце октября 2021 года эта структура отобрала поставщика для организации банкетов и официальных правительственных приемов на сумму 2,990 млн рублей. Победу в конкурсе одержала компания, связанная с Конгресс-холлом «Торатау».

А еще чуть раньше, в сентябре, тоже управление делами определило поставщика для организации банкетов и официальных приемов на сумму чуть больше 13 млн рублей. Победителем конкурса стало казенное предприятие Комбинат питания.