Проект телеканала «Тамыр» представили на V Медиафоруме этнических и региональных СМИ

Проект "Нурбостан сәйәхәте" Детско-юношеского телеканала "Тамыр" вызвал большой интерес у участников и организаторов V Медиафорума этнических и региональных СМИ, который состоялся в здании Правительства Москвы. В пятом юбилейном Медиафоруме собрались 180 представителей СМИ, НКО и органов власти из 54 регионов страны. Общее число участников, с учетом тех, кто подключился к видеотрансляции форума, превысило 500 человек.

"Детям о корнях. Телевизионные программы об истории на примере офлайн-проекта "Нурбостан сәйәхәте". Так называлось выступление редактора телеканала "Тамыр" Гульфии Раяновой в дискуссионной площадке "Этнокультурная тематика в детских и молодежных СМИ".

- Мы ищем, пробуем разные форматы, чтобы заинтересовать юного зрителя родной культурой, сохранить и развить родной язык, донести до детей нашу историю. Это сложная, но интересная задача. Для её решения и родилась идея создания анимационного сериала, - говорит директор телеканала "Тамыр" Гульназ Кульсарина.- Как легко и доступно донести детям родную историю, чтобы дети не просто смотрели как зрители, а были вовлечены в проект? Поэтому мы обратились к ещё одному модному формату — формату путешествия. “Нурбостан сәйәхәте” Путешествие Нурбостан. Нам приятно, что в завершение Года башкирской истории, объявленного Всемирным Курултаем башкир, нам удалось рассказать о проекте в столь значимом форуме.

В январе 2021 года вышел первый телевизионный анимационный сериал “Нурбостан”, и в феврале телеканал "Тамыр" присоединился к проекту Всемирного Курултая башкир "Йыйыны родов". Началось большое Путешествие Нурбостан по башкирским родам.

- Мы с "Нурбостан сәйәхәте" побывали в 32-х башкирских родах! - говорит художественный руководитель проекта Гульфия Раянова. - Также посетили Пермский край, Челябинскую область, Ханты-Манскийске. Наша цель - не просто презентовать наш сериал, а заинтересовать детей историей башкирского народа. Во время показа у детей глаза горели, им было интересно все и после показа они делились своими впечатлениями, рассказывали историю своей семьи-родословную.

Самое главное, по итогам путешествий телеканалом "Тамыр" созданы уникальные фильмы: около 30-ти короткометражек с анимированными эпизодами рассказывают об истории, башкирских родах, знаменитых личностях.

- Вы создаете исторически важный этнический контент, который будет служить не одно десятилетие, - сказала глава Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге. - Надеемся, что вам удастся создать второй сезон вашего замечательного сериала и продолжить путешествие по родам. Вклад телеканала "Тамыр" в освещение этнокультурной тематики в детских СМИ трудно переоценить.

Новости компании 6+