Ученый vs охранник: посмотрели, кто в Башкирии получает больше. Такой результат вас тоже удивит

Научный сотрудник - это звучит важно, но совсем не гарантия высокой зарплаты Фото: Михаил ФРОЛОВ

На днях «Комсомолка» выпустила большой материал, где чаще всего работают жители Башкирии и сколько они получают за свою работу. Изучая вакансии на рынках объявлений, мы заметили странную особенность. Иногда одни и те же вакансии с одинаковыми требованиями к кандидатам по предлагаемой зарплате разнились в десятки, а то и в сотни тысяч рублей. А за сложную и ответственную работу, связанную с напряженным умственным трудом, предлагалась зарплата на уровне МРОТ. Посмотрим, какие вакансии есть на биржах труда в республике.

ТРЕБУЮТСЯ НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ И УБОРЩИЦЫ. ЗАРПЛАТА – 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Недавно в соцсетях мы наткнулись на любопытное объявление: на одно и то же предприятие требовались доцент кафедры хирургии и санитарка-буфетчица. При этом зарплата для кандидатов предлагалась одинаковая – в пределах 20 тысяч рублей.

Странно, разве может должность, предполагающая наличие высшего образования и ученой степени, оплачиваться наравне с должностью, где главное требование – любовь к чистоте? Как оказалось, вполне.

Открываем сайт Общероссийской федеральной базы вакансий и резюме. Ага, в уфимскую научно-производственную фирму на полный рабочий день требуется научный сотрудник в области информатики и вычислительной техники. Требования к кандидату: высшее образование, ответственность, пунктуальность, дисциплинированность. В должностных обязанностях – работа с документами. Зарплата – до (!) 14 711 рублей.

За эти же деньги ищут научного сотрудника в области биологии в Национальном парке «Башкирия». Требования к кандидату серьезные: высшее образование, обязательное знание английского языка, стаж работы не менее 10 лет. В должностных обязанностях полевые научные исследования и наблюдения, полный рабочий день 5 дней в неделю. И снова предлагаемая зарплата – МРОТ плюс премия за хорошую работу.

В одном из уфимских коммерческих вузов за МРОТ ищут целого кандидата наук, который бы преподавал студентам юридические дисциплины. Тут, конечно, условия не такие жесткие: и неполный рабочий день, и удаленная занятость. Но будет ли среди кандидатов юридических наук спрос на предлагаемую зарплату (не от, а до!) 14 711 рублей – большой вопрос.

Если верить биржам труда, то зарплата уборщицы стоит наравне с зарплатой кандидата наук Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если у вас нет высшего образования, а заработать 15 тысяч рублей хочется, то на сайте HeadHunter множество вакансий, где за физический труд можно получить те же деньги. Например, в уфимскую фирму по продаже дымоходов на неполный рабочий день требуется уборщица за 15 тысяч рублей. В сеть пекарен тоже требуется уборщица, правда, к уборке тут добавляется мытье посуды, а работать нужно целую смену. Зато зарплата от 23 до 25 тысяч на руки, плюс «двухразовое, бесплатное и вкусное питание» в качестве бонуса. Из требований: аккуратность, чистоплотность и знание санитарных норм.

СТОМАТОЛОГИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ…

Точнее не так. Стоматологи-то одинаковые, вот только условия труда и зарплаты у них сильно разнятся. Все зависит, в городе ли находится клиника или в сельской местности. Ну и, конечно, государственная ли это клиника или частная.

К примеру, в Зианчуринском районе сельская амбулатория нуждается в стоматологе-терапевте. От кандидата требуется высшее образование, сертификат, ответственность, а опыт работы хоть и приветствуется, но необязателен. В обязанностях – диагностика и лечение пациентов, ведение медицинской документации, руководство средним и младшим медперсоналом и «санитарно-просветительская работа». Предлагаемая зарплата – 18-20 тысяч рублей.

Требования к кандидату в уфимской частной стоматологической клинике гораздо обширнее и строже. Во-первых, обязательный опыт работы не менее трех лет, который нужно подтвердить портфолио, пользоваться суперсовременным стоматологическим оборудованием и работать в четыре руки, а также подбодрить и успокоить нервного пациента. Зато зарплата от 100 тысяч рублей в месяц (до вычета налогов) и корпоративные скидки на лечение в качестве бонуса.

Судя по вакансиям, скоро все толковые врачи перейдут работать в частные клиники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще в одной районной больнице очень требуется стоматолог-хирург. Из требований – высшее образование, профессионализм и ответственность. Зарплата – (до!) 17916 рублей в месяц. Так себе оплата за тяжелый и ответственный труд и кучу потраченных нервных клеток.

Не беда! Если у вас есть опыт работы хотя бы год, вы обладаете грамотной речью и способны найти подход даже к самому капризному пациенту, а также готовы переобучиться на протезиста и повысить свой квалификацию за счет работодателя – то вас всегда ждут в частной клинике. Там, вакансия стоматолога-хирурга предполагает зарплату от 150 тысяч рублей на руки и никаких задержек.

УЧИТЕЛЬ VS ОХРАННИК?

Все чаще слышатся разговоры о том, что в школах не хватает учителей. Мол, зарплата низкая, а ответственность – ого-го! Посмотрим, за какую зарплату ищут педагогов на бирже труда?

Итак, требуется учитель начальных классов в одну из полилингвальных уфимских школ. Из требований: высшее образование, умение увлечь и организовать детей. Опыт работы, как и какие-то специфические знания новых образовательных методик, не обязателен. Зарплата – от 14 711 рублей в месяц.

Наверное, только те учителя, кто видит смысл жизни в детях, согласны на зарплату чуть больше 20 тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Бурзянский район требуется учитель математики. Зарплата тут повыше – от целых 20 тысяч рублей в месяц! Зато и требования к учителю расписаны на целый лист: обязательное знание не только своего предмета, но и педагогики, психологии, возрастной физиологии, школьной гигиены и других требований российского Минобра. Учитель обязан уметь убеждать и отстаивать свою позицию, как перед учениками, так и их родителями. Стоит ли напоминать, сколько нервных клеток тратит учитель, получая всего 20 тысяч рублей?

Для сравнения: в уфимский аэропорт требуется охранник-парковщик. В обязанности входит проследить за порядком на парковке, при необходимости почистить снег и собрать мусор, а также помочь водителям, если они неправильно припарковались. Из требований: коммуникабельность, стрессоустойчивость, находчивость, физическая выносливость. Да, на этой вакансии иногда тоже придется потратить нервные клетки, споря с упертыми водителями, зато зарплата – от 25 тысяч рублей!

... а зарплата охранника не особо отличается от зарплаты учителя Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что же получается? Вакансии есть всегда и на любой вкус, вот только зарплата зачастую предлагается смехотворно мизерная. И даже если в следующем году поднимется размер МРОТ, вряд ли учителя будут выстраиваться в очередях перед школами, а научные сотрудники перед компаниями, пока за умственную работу и колоссальную ответственность им будут платить сущие копейки. Тем более что всегда можно рассмотреть более выгодную вакансию в частной компании, ну или, на худой конец, присмотреться к вакансии охранника.