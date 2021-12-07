Осталось изъять только один участок! На месте 150 домов в Уфе появится Восточный выезд

Для строительства дороги строители снесут дома и другие постройки на 150 участках в садах «Ягодка» (на фото справа). Фото: пресс-служба главы Башкирии

Начатое в феврале 2020 года строительство Восточного выезда из Уфы продолжается, а сам масштабный проект обретает все новые очертания. Недавно в уфимской мэрии сообщили о планах властей изъять садовые участки и снести десятки частных домов, чтобы проложить автомобильную дорогу, связывающую мост через реку Уфимку. Трасса пройдет прямо через садовое товарищество «Ягодка», расположенное неподалеку от Дудкино.

По задумке проектировщиков, совершенно новая магистраль свяжет проспект Салавата Юлаева с трассой М-5 «Урал» при помощи автомобильного тоннеля, моста и широкополосной автодороги. Сам тоннель начали бурить с двух сторон еще в 1992 году, но пробить его удалось только в 2021-м. «Стройка века», как называют ее власти Башкирии, должна завершиться в 2024 году. В результате в Уфе появится первая скоростная платная трасса длиной 13 километров.

Строительство Восточного выезда из Уфы началось в далеком 1992 году, но было остановлено на долгие 18 лет

КТО И ЗАЧЕМ ИЗЫМАЕТ УЧАСТКИ

Пока проект Восточного выезда из Уфы находился в замороженном состоянии, а недостроенный автомобильный тоннель был «законсервирован», жители Уфы не очень представляли себе, где точно пройдет дорога. Вернее, никого это особо не волновало – денег на стройку все равно не было. В 2016 году власти Башкирии объявили о возрождении проекта, а на следующий год нашелся концессионер, который согласился завершить начатую много лет назад стройку. Работа на объекте возобновилась в феврале 2020 года.

Практически сразу стало понятно, что власти будут изымать садовые участки на левом берегу реки Уфы, чтобы проложить там дорогу. В скором времени вместо некоторых дач в СНТ «Ягодка» будет пролегать четырехполосная скоростная магистраль, соединяющая мост через реку и деревню Дудкино.

О том, что власти изымут дачные участки в «Ягодке», было известно уже давно. Как пояснили «КП-Уфа» в министерстве земельных и имущественных отношений Башкирии, соответствующие распоряжения правительства республики публиковались четырежды: в августе 2018-го, апреле и июле 2020-го и в июле 2021-го годов. Ходатайствовала об изъятии этих участков правительственная структура Транспортная дирекция РБ.

Пробить тоннель в створе улицы имени города Галле удалось только в этом году. Фото: пресс-служба главы Башкирии

Именно это казенное учреждение должно проводить переговоры с собственниками дачных участков, оценивать их стоимость, заказывать кадастровые работы, направлять соглашение об изъятии участка с постройками его собственнику. Проще говоря, никто так просто не сможет заявиться к хозяевам дачи и потребовать освободить участок – владельцу должны предоставить компенсацию.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Мы обратились за подробностями в Транспортную дирекцию Башкирии, где нам рассказали, что, оказывается, процесс изъятия участков для строительства дороги в СНТ «Ягодка» почти завершен.

В ответ на официальный запрос от редакции «КП-Уфа» в организации сообщили, что в рамках реализации этого масштабного проекта, принято решение об изъятии 150 участков, расположенных в «постоянной полосе отвода автомобильной дороги». Проще говоря, изымут участки, по которым пройдет как сама дорога, так и ее обочина.

Так на карте Уфы выглядит СНТ, где будут сносить дачи

- В настоящее время процедура изъятия в вышеуказанном СНТ завершена (за исключением одного земельного участка). Строительство объекта (Восточный выезд – Ред.) начато в феврале 2020 года, срок ввода в эксплуатацию 4 квартал 2023 года, общая площадь земельных участков, необходимая для реализации данного проекта составляет более 190 га. Снос построек на земельных участках осуществляет генеральный подрядчик по мере их предоставления, - подчеркнули в пресс-службе ГКУ Транспортная дирекция РБ.

Напомним, генеральный подрядчик строительства многострадального Восточного выезда - ООО «Лимакмаращавтодороги». Это турецкая компания, входящая в инвестиционный и строительный холдинг Limak Group.