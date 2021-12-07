Убийство семимесячной дочери и пытки электрошокером: самые громкие ЧП, произошедшие в Башкирии на прошлой неделе

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Минувшая неделя в Башкирии выдалась неспокойной. Громкие судебные приговоры по резонансным уголовным делам, несчастные случаи и избиение ребенка. Напомним, какие ЧП обсуждала вся республика.

МУЖЧИНА ЧУДОМ ВЫЖИЛ ПОСЛЕ ВЗРЫВА ГАЗОВОГО БАЛЛОНА

34-летний житель Дюртюлей чудом выжил после взрыва газового баллона. Как рассказали в региональном МЧС, мужчина возился в своем гараже и решил осмотреть старый баллон. Неожиданно тот рванул, из-за чего потолок гаража рухнул, начался пожар. Мужчина едва смог выползти на улицу и позвать на помощь. С глубокими ожогами 70 процентов тела его отвезли в больницу, где он до сих пор находится в тяжелом состоянии.

ЭКС-ПОЛИЦЕЙСКИХ ОТПРАВЯТ В КОЛОНИЮ ЗА ПЫТКИ ЭЛЕКТРОШОКЕРОМ

В Иглинском районе осудили двух экс-полицейских за избиения и пытки электрошокером. Выяснилось, что еще в марте трое сотрудников полиции, пытаясь выбить признательные показания, избили задержанного, а после пытали его электрошокером. Позже во время обыска у одного из полицейских в квартире обнаружили 76 патронов, происхождение которых он не смог объяснить. В итоге все трое стражей порядка сначала были уволены из МВД, а потом стали фигурантами уголовного дела. Вот только до суда дошли лишь двое из них – третий покончил с собой еще на этапе предварительного расследования.

В итоге экс-полицейскиена 2 года отправились в колонию общего режима, а также на 3 года лишились права занимать должности представителей власти.

УФИМКА ИЗБИЛА ЧУЖОГО РЕБЕНКА, ЗАЩИЩАЯ СЫНА

На прошлой неделе вся Башкирия обсуждала видео, на котором уфимка избила чужого ребенка, защищая своего сына. Все произошло на детской площадке на улице Менделеева: двое малышей что-то не поделили и начали драться. Неожиданно к драчунам подлетела женщина и с разбегу пнула одного из ребенка по голове. Опешившим очевидцам агрессивная уфимка заявила, что защищала своего сына. В итоге пострадавшего мальчика увезли в больницу, а дебоширку передали полицейским. После проведения всех экспертиз будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

ЖИТЕЛЬНИЦУ БАШКИРИИ ОСУДИЛИ ЗА УБИЙСТВО 7-МЕСЯЧНОЙ ДОЧКИ

Челябинский областной суд вынес приговор 23-летней уроженке Башкирии, которая убила свою семимесячную дочь. Молодую женщину отправили в колонию общего режима на 14 лет, хотя прокурор просил 15 лет.

Напомним, инцидент произошел в Магнитогорске еще в декабре 2020 года. Женщина вместе со своей маленькой дочерью гостила у подруги, вместе с которой распивала алкоголь. Малышка плакала, чем сильно разозлила свою мать. Женщина схватила девочку и с силой ударила ее об дверной косяк, после чего спокойно продолжила застолье. Позже подруга все же вызвала скорую, ребенка увезли в больницу, где через несколько дней девочка скончалась в реанимации.

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