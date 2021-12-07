Жителя Башкирии нашли мертвым через 5 лет после таинственного исчезновения

Убийцы получили по 15 и 17 лет "строгача"

На днях Верховный суд Башкирии на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Салавата. Мужчин признали виновными в убийстве группой лиц по предварительному сговору и разбойном нападении.

Как выяснилось в суде, эта история произошла еще в августе 2015 года. 33-летний Дмитрий У. прознал, что у его родственника на банковской карте есть внушительная сумма денег, и решил ей завладеть. В подельники он пригласил своего 41-летнего приятеля, с которым пообещал поделиться деньгами.

Злоумышленники разработали целый план: предложив потерпевшему подвезти его до Мелеуза, где он должен был проходить медкомиссию, они вывезли его на безлюдный пустырь и задушили. Прихватив с собой барсетку с тремя мобильниками, ключи от квартиры и банковскую карту, они сбросили тело убитого в выкопанную траншею и засыпали землей и листьями.

На следующий день убийцы заявились в квартиру своей жертвы, откуда забрали планшет и ноутбук, а в ближайшем банкомате сняли с карты 250 тысяч рублей. Общая сумма украденного составила более 280 тысяч: деньги душегубы поделили между собой, договорившись молчать о случившемся.

УБИЙЦА САМ ПРИШЕЛ В ПОЛИЦИЮ

Тем временем убитого мужчину объявили в розыск. Пять лет безутешные родственники и полиция пытались найти хоть какие-то зацепки и информацию о его местонахождении. Может быть, тело убитого и не нашли бы вовсе, если бы в 2020 году в отделение полиции не обратился один из преступников со странным заявлением. Мужчина заявил, что его приятель убил человека и закопал. Сам он, конечно, никакого отношения к преступлению не имеет, а рассказал, потому что совесть замучила.

- Однако государственным обвинителем были представлены доказательства, подтверждающие вину обоих подельников, - отметили в пресс-службе объединенных судов Башкирии.

В итоге Верховный суд признал обоих душегубов виновными в разбое и убийстве по предварительному сговору и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.