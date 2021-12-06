И автобусы, и такси, и другой общественный транспорт должен дважды в день дезинфицироваться Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня на очередном заседании оперштаба глава Башкирии Радий Хабиров объявил о новых антиковидных ограничениях, которые вступают в силу уже с завтрашнего дня. Какие изменения появились в указе о повышенной готовности в этот раз?

В первую очередь, заболевшим напоминают о необходимости оставаться дома. Жители Башкирии с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него отправляются на обязательную двухнедельную самоизоляцию. Также самоизолироваться должны и те, кто контактировал с заболевшим, но лишь при условии, что за последние полгода они не проходили курс вакцинации или не переболели сами коронавирусом. Ну и, естественно, если у них нет никаких симптомов инфекции.

Следующие ограничения коснутся автобусов «Башавтотранса» и частных перевозчиков. Во-первых, пассажирам строго надлежит заходить в транспорт только в защитной маске. Во-вторых, в автобусах и в такси все поверхности не менее двух раз в день должны обрабатываться антисептиками, а пол – протираться влажной тряпкой. Тоже самое касается и железнодорожных вокзалов, аэропортов и речных портов – все поверхности, которых посетители касаются руками, обрабатывать антисептиками минимум дважды в сутки. Пол – обязательная влажная уборка.

Третье новое правило: военнослужащим и членам их семей, а также гражданскому персоналу Вооруженных Сил России теперь можно предъявлять сертификаты о вакцинации или справки о перенесенном заболевании в бумажном виде, которые им выдали в военно-медицинской организации.

Ну и, наконец, отличная новость для детей и их родителей. В Башкирии снова открываются детские игровые комнаты, вот только сопровождающим старше 18 лет будет необходимо предъявить все тот же сертификат о прививке или справку о перенесенной болезни вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста. На детей, к счастью, это требование не распространяется.