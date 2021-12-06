Боролся с QR-кодами и верил в СССР: что известно о напавшем на участкового в Башкирии и его соратнике

Мужчин поймали в Федоровском районе Башкирии

Выстреливший в полицейского из его оружия житель Башкирии не верил в ковид, боролся с QR-кодами и думал, что СССР не распался.

СОЮЗ ЕЩЕ СУЩЕСТВУЕТ?

Судя по соцсетям, беглец, ранивший участкового из его же оружия, оказался участником очень странного движения, верящего в существование СССР. Эти люди публично отказываются от гражданства Российской федерации, не платят за ЖКХ (в СССР же была бесплатная коммуналка!) и игнорируют органы власти. Примечательно, что при этом сами «граждане СССР» с радостью пользуются всеми благами современного «неправильного» общества - интернетом, смартфонами и прочим. Вишенка на торте – участники движения расписываются кровью и называют себя «живыми» людьми. Организация была признана экстремисткой в 2019 году.

ПРОТИВ QR-КОДОВ

Судя по всему, 51-летний Наиль Г., напавший на полицейского, является просто эталонным участником такого общества любителей СССР. Он накопил долгов более чем на 100 тысяч рублей, распространял в соцсетях странные сообщения о «живых» людях, выступал против QR-кодов, вакцинации и власти. Дошло до того, что в августе он опубликовал липовый манифест, в котором вместе со своим подельником 42-летний Альбертом Б. заявил о создании народной милиции.

НАПАДЕНИЕ НА ПОЛИЦЕЙСКИХ

Захватывающая история началась днем в пятницу, 3 декабря. В дом к Альберту пришли участковые. По данным МВД республики, ранее он оскорблял полицейских, и поэтому к нему наведались стражи порядка. Добровольно проследовать в отделение хозяин не хотел и позвал на помощь приятеля Наиля.

Вместе они попытались избить полицейских, а затем Наиль выхватили пистолет у участкового и четыре раза выстрелил в стража порядка – пули угодили последнему в ногу и плечо. После этого нападавшие ретировались на темно-зеленой «Волге» со служебным оружием.

В итоге их задержали уже вечером того же дня в Федоровском районе Башкирии. Примечательно, что расстрелявший полицейского Наиль захотел свести счеты с жизнью, но его спасли оказавшиеся на месте оперативники. Его приятеля Альберта заключили под стражу. Следком Башкирии продолжает расследование сразу двух уголовных дел - по факту посягательства на жизнь представителя власти и хищения оружия.