Штрафы для туристов и возможное продление школьных зимних каникул: какие еще сюрпризы преподнес ковид жителям Башкирии

В аэропорту каждый турист, возвращающийся из-за рубежа, должен пройти ПЦР-тест Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кажется, эпидемия коронавируса в Башкирии вышла на плато: рост заболеваемости остановился, хоть и остается довольно высоким. За сутки в республике зарегистрировано 634 новых случая заболевания, а общее число инфицированных достигло 110280 человек. Из них 6859 человек отправлены на амбулаторное лечение, еще 450 госпитализировано; 84 пациента в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Занятость коечного фонда составляет 70 процентов, при этом количество инфекционных коек продолжает сокращаться. Также за сутки зарегистрировано 36 летальных исходов, всего жертвами вируса стали 3764 жителя Башкирии. Число выздоровевших увеличилось на 639 и достигло 99 209 человек.

Продолжается в республике и массовая вакцинация от ковида. Первым компонентом привились уже 2031793 человек (81,8% от подлежащего вакцинации населения), полностью завершили вакцинацию 72,4% и 1798259 человек соответственно.

НОВЫЕ АНТИКОВИДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В АЭРОПОРТУ И ШТРАФЫ ДЛЯ ТУРИСТОВ

В связи с риском распространения нового омикрон-штамма, в уфимском аэропорту ввели новые антиковидные ограничения. Закрыто авиасообщение с 10 странами мира, которые считаются неблагополучными по распространению COVID-19 (среди них ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Танзания и др.). Жителям Башкирии, прибывающим из-за рубежа, необходимо в аэропорту пройти обязательное экспресс-тестирование на коронавирус. ПЦР-тест проводится бесплатно специалистами республиканского Центра гигиены и эпидемиологии.

- Установлен санитарный контроль над прибывающими пассажирами. Досмотрено 320 тысяч человек, проведено 8708 лабораторных исследований на ковид. Всего было выявлено 28 лиц с признаками инфекции. Данных за нахождение нового вируса в республике нет, - отмечает главный санитарный врач республики Анна Казак.

Вот только не все жители республики, возвращающиеся из-за границы, заполняют специальные анкеты на Госуслугах, хотя это обязательное требование. В отношении нерадивых туристов уже составлено 849 протоколов об административном правонарушении.

С 18 ДЕКАБРЯ НЕПРИВИТЫХ СОТРУДНИКОВ НАЧНУТ ОТСТРАНЯТЬ ОТ РАБОТЫ

С 18 декабря в Башкирии начнет действовать еще одно серьезное антиковидное ограничение: на многих предприятиях непривитых сотрудников начнут отстранять от работы «ради сохранения их же собственного здоровья».

– Привито должно быть не менее 80% коллектива. Руководители должны обязательно разъяснять работникам, что отстранение от работы – это для сохранения их здоровья. С 30 декабря вступает норма для предприятий промышленного и сельскохозяйственного сектора. Соблюдение норм будет обязательно проверяться Роспотребнадзором, – отметила Анна Казак.

В БАШКИРИИ ШКОЛЬНИКАМ МОГУТ ПРОДЛИТЬ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

На днях Радий Хабиров в беседе с РИА «Новости» заявил о возможном продлении зимних школьных каникул в Башкирии, если эпидемиологическая ситуация начнет ухудшаться.

- Если мы почувствуем, что школьники болеют, тем более что начинается сезонный грипп, тогда мы, возможно, сможем продлить ещё на неделю каникулы. Но не более того. Мы уже делали так во время осенних каникул, и отметили положительный эффект, - подчеркнул Хабиров.

Также глава республики подчеркнул, что никакого локдауна в Башкирии на Новый год не ожидается. Сейчас в регионе действует сбалансированная мера ограничений, которая позволяет сдерживать распространение инфекции.