«Даже в туалет не сходить!»: в Уфе из-за прорыва трубы несколько домов лишились воды

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Сегодняшнее утро для жителей уфимского микрорайона «Зеленая роща» оказалось отнюдь не добрым. Жители нескольких многоквартирных домов по улице Аврора обнаружили, что у них отсутствует горячая и холодная вода. Об этом «КП-Уфа» рассказал наш читатель Марк (имя изменено. – Ред.), который уже много лет живет в «Зеленке».

– С самого утра и горячая, и холодная вода были. Однако часов в 11 ее не стало. Это было очень странно, поскольку перед подобными отключениями, как правило, в подъезде вывешивают объявление. Однако в этот раз ничего подобного не было, – рассказывает уфимец.

Марк также отметил, что исправно оплачивает все коммунальные услуги, поэтому за неуплату отключить ему воду никак не могли. Наш собеседник подождал час и решил позвонить в Управление жилищного хозяйства Кировского района Уфы, чтобы выяснить, что происходит. Диспетчер ему ответила, что он не первый, кто обратился сегодня с подобной проблемой.

– Как выяснилось, случился некий инцидент на улице Авроры, из-за которого жильцы многих домов остались без воды. Авария, по словам диспетчера, произошла серьезная, поэтому водоснабжения скорее не будет очень долго. Меня это не на шутку возмутило, ведь завтра понедельник, а я не могу ни постираться, ни помыться, ни, простите, в туалет сходить! – поделился негодованием Марк.

Жители домов по улице Аврора лишились и горячей и холодной воды Фото: Мария ЛЕНЦ

ТАК ЧТО ЖЕ СЛУЧИЛОСЬ?

Как позже выяснилось, на улице Авроры возле остановки «Белореченский микрорайон» прорвало. Узнав об этом «Комсомолка», немедленно выдвинулась на место произошедшего.

Прибыв на остановку, возле которой произошла авария, мы обнаружили, что проезжая часть заполнена грязной водой. Данный участок дороги сотрудникам коммунальных служб пришлось для движения транспорта.

Дорогу из-за прорыва трубы пришлось перекрыть Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

На месте инцидента коммунальщики занимались устранением последствий инцидента. Один из них рассказал «КП-Уфа» о том, что случилось.

– Произошла утечка на магистральном водоводе. Причины выясняются. Пришлось отключить подачу воды в жилые дома. Однако произвели переключение, и сейчас все абоненты должны быть с водой, – заверил нас специалист коммунальной службы.

Наш читатель Марк рассказал нам, что и горячее и холодное водоснабжение и вправду дали. Правда, по его словам, толку от этого было мало, поскольку из кранов несколько часов шла лишь ржавая жидкость. Тем не менее, к вечеру ситуация вернулась в норму, и в доме у нашего собеседника наконец появилась нормальная вода.