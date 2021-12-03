Сносить нельзя оставить! Как будет выглядеть Уфа без главных достопримечательностей

Без памятника Салавату Юлаеву одноименная площадь потеряет весь шарм

Осенью 2021 года Радий Хабиров заявил, что Уфу ждет реконструкция одного из главных символов города – памятника Салавату Юлаеву. По словам главы региона, он будет настаивать на том, чтобы огромную скульптуру не увозили далеко от «места жительства» и начали ремонтировать прямо на площади (соблюдая все меры безопасности, естественно).

При помощи сервиса cleanup.pictures (нейросеть «убирает» объекты на фотографиях) мы решили взглянуть на то, как будет выглядеть постамент без памятника башкирскому герою. Получилось весьма впечатляюще, поэтому мы не стали ограничиваться одним памятником. В нашу подборку попали известные здания, памятники и природные объекты, с которыми обычно ассоциируется Уфа и Башкирия.

Предупреждаем сразу, что мы не призываем сносить какие-то из показанных объектов. В материале не нужно искать политической подоплеки и тайного смысла.

ПАМЯТНИК САЛАВАТУ ЮЛАЕВУ

Без памятника Салавату Юлаеву одноименная площадь потеряет весь шарм

Собственно, с этого места и началась наша идея. Если пропадет памятник Салавату Юлаеву, то площадь потеряет весь свой шарм. Да, здесь останется смотровая точка на лес и застройку Демы, однако это не восполнит нехватку огромной статуи. Да и при въезде в город не будет видно привычной фигуры знаменитого батыра.

АРОЧНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ БЕЛУЮ

Еще один объект «на злобу дня». Уже скоро начнется реставрация старого моста, построенного еще в середине XX века. Сейчас неизвестно, оставят ли строители запоминающуюся арку над конструкцией. Без нее мост сморится уныло – вновь пропадает тот самый уфимский флер и шарм.

СКУЛЬПТУРЫ С ФОНТАНА «СЕМЬ ДЕВУШЕК»

Этот объект появился не так давно, но уже стал одной из визитных карточек исторического центра Уфы. Грустная легенда о башкирских девушках, попытавшихся сбежать из плена, у фонта сопровождается музыкой и скульптурами. Без последних фонтан уж точно будет смотреться неполноценным.

БЕЛЫЙ ДОМ

Главная обитель башкирских чиновников построена рядом с обрывом у Белой реки. Здание прекрасно просматривается при въезде в город, а с недавних пор рядом появился корпус Центра управления республикой.

Мы взяли не самую стандартную фотографию здания на улицы Тукаева, 46. Без белоснежного корпуса деревья парка Матросова сливаются с видом на лес. Из-за этого создается образ девственно чистой природы.

ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ

Скульптуры Ильича сохранились во всех крупных городах и селах страны. Уфа – не исключение. Здесь даже сама площадь носит имя создателя первого социалистического государства. Место явно осиротеет без огромной скульптуры Ленина. Если убрать памятник вместе с постаментом, то на площади будет слишком много свободного пространства.

БАШНЯ ТЕЛЕЦЕНТРА

Самую высокую конструкцию исторического центра Уфы всегда видно издалека, а фразу «на телике» все воспринимают безошибочно уже с первого раза. Без такой огромной конструкции гостям Уфы будет сложно ориентироваться, а эта часть города явно опустеет. Надеемся, что башню еще не скоро постигнет судьба «коллеги» из Екатеринбурга, снесенной в весной 2018 года.

ШИХАНЫ

Напоследок оставим самую острую тему. Вокруг уникальных гор бушевали громкие скандалы в августе 2020 года. Дошло до того, что на место несогласованного митинга у подножья горы Куштау лично приехал Радий Хабиров. Главы республики успокоил собравшихся и позвал участников за стол переговоров. В итоге гора получила статус памятника и избежала разработки.

Пускай на этом фото не шихан Куштау, а его близнец Юрактау. Это не отменяет того, без этих гор действительно сложно представить окрестности Стерлитамака.