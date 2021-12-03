Изучили рынок труда. Кем чаще всего работают и сколько зарабатывают жители Башкирии

По данным Башстата в августе 2021 года 4,1% трудоспособного населения республики были безработными

Нынешнее руководство Башкирии, как мы уже писали ранее, очень любит вспоминать о том, что наша республика – регион с развитой промышленностью и высоким индустриальным потенциалом. В регионе то и дело проходят крупные промышленные выставки и форумы, иногда, но все же открываются новые заводы, а инвесторы спят и видят, как вложиться в особую экономическую зону «Алга».

Но так ли много жителей Башкирии работают на заводах и фабриках? А если не там, то в какой отрасли экономики больше всего сотрудников и сколько они зарабатывают? А сколько в республике, например, госслужащих, получающих зарплату из бюджета? На эти вопросы мы и попытаемся ответить, используя данные Налоговой службы и Башстата.

СКОЛЬКО РАБОЧЕЙ СИЛЫ

По данным ФНС, в прошлом году работодатели по всей Башкирии предоставили в налоговые органы сведения о доходах 2,321 млн человек на общую сумму 595,8 млрд рублей. Это значит, что так или иначе, но официальную работу в прошлом году имели больше половины населения республики.

Как рассказали «КП-Уфа» в региональном управлении Налоговой службы, с тех денег, что работодатели заплатили за своих сотрудников, в бюджет поступили 62 млрд рублей, а страховые взносы составили 124 млрд рублей. За первое полугодие 2021 года в казну зачислили 25 млрд рублей, полученных в виде налогов на доходы физлиц, а страховые взносы составили 55 млрд рублей.

Больше всего жителей Башкирии работают в торговле Фото: Михаил ФРОЛОВ

Здесь стоит отдельно оговориться: речь идет только об официально трудоустроенных жителях республики, чьи работодатели исправно платят за них налоги и страховые взносы. Как известно, все, кто работают неофициально, в эту статистику не попадают. Также не стоит забывать и о том, что многие жители Башкирии выезжают на вахту на Крайний север. Если их там официально принимают на работу, то и подоходные налоги они платят там же. Да и в региональную статистику они не попадают.

Из тех данных, что уже есть, оказалось, что летом этого года в республике насчитывалось 1,898 млн человек трудоспособного населения в возрасте от 15 лет и старше. Из них официальную работу на тот момент имели 1,819 млн человек или 95,9% от общего числа трудоспособных. Безработными официально числились 78,8 тысяч человек или 4,1% от всего трудоспособного населения.

Башстат недавно опубликовал выборочное исследование по рабочей силе за июнь-август 2021 года. Проще говоря, специалисты подсчитали, сколько всего в регионе трудоспособного населения, а сколько от этого числа на тот момент имели официальную работу. Цифры, предоставленные ФНС по Башкирии за 2020 год и данные Башстата за июнь-август 2021 года сравнивать не корректно, так как этот год еще не кончился, и, соответственно, не все работодатели сдали сведения о доходах своих сотрудников.

ГДЕ РАБОТАЮТ ЖИТЕЛИ БАШКИРИИ

По данным Налоговой службы, жители Башкирии работают, в основном, в обрабатывающей промышленности, а также в сфере торговли и в автосервисах. Более конкретных данных в УФНС по республике не представили.

В сфере образования в республике работают более 124 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свою очередь, данные о занятости жителей Башкирии в той или иной отрасли есть у Башстата. В своем отчете специалисты по статистике опубликовали исследование о том, как за последние четыре года менялось число работников в той или иной сфере. За 2021 год итоги будут подведены уже в следующем году, а вот сравнить как менялось число работников той или иной сферы с 2017 по 2020 годы включительно, можно уже сейчас. Опять же, речь идет только об официально трудоустроенных жителях республики.

И так, в какой сфере больше всего официально работает жителей Башкирии? По данным на 2020 год, самая «популярная» сфера занятости у жителей республики была торговля и ремонт автотранспорта. Всего в магазинах и автосервисах в прошлом году трудились более 303 тысяч человек.

Второе место с большим отрывом занимают «обрабатывающие производства». Сюда входят, например, заводы и фабрики, которые превращают природные ресурсы или продукцию сельского хозяйства в готовые товары. В этой сфере трудятся более 241 тысячи человек. Замыкает тройку лидеров рынка труда строительная отрасль с более чем 143 тысячами сотрудников.

В сфере обрабатывающих производств в Башкирии трудится более 241 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также довольно много жителей Башкирии работает в сфере образования (124,1 тысяч человек на 2020 год), здравоохранения и социальных услугах (109,4 тысяч человек) и в сельском хозяйстве (109,3 тысячи человек). Меньше всего по данным Башстата в республике сотрудников такой сферы как «водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов». Там на 2020 год было трудоустроено всего 15,6 тысяч человек. К слову, в 2017 году в этой отрасли трудились 22 тысячи человек.

Отдельно стоит отметить государственных и муниципальных служащих, получающих зарплату из бюджетов разных уровней. Последние данные по их количеству есть только за 2019 год. Так вот, два года назад в Башкирии в органах исполнительной власти (правительство, администрации городов и районов, федеральные структуры. – Ред.) числились более 39 тысяч человек. В органах прокуратуры и судах трудились тогда 4655 человек.

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ

По данным Башстата, среднемесячная начисленная зарплата в январе-августе по отраслям выглядела следующим образом. То есть, работодатели начисляли в среднем именно такие суммы, но с них в дальнейшем часть денег уходила в страховые фонды.

И так, работники сферы торговли и сотрудники автосервисов в январе-августе 2021 года получали в среднем 28,9 тысяч рублей, в сфере обрабатывающих производств средняя зарплата за это время составляла порядка 45,7 тысяч рублей, а строителям начисляли в среднем 34,4 тысячи рублей.

По официальным данным средняя зарплата работников сельского хозяйства в Башкирии - 25,8 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работникам системы образования по данным статистики в среднем начисляли в этом году по 33,3 тысячи рублей, а в здравоохранении и социальных услугах – 39,8 тысяч рублей. В сельском хозяйстве Башкирии по данным аналитиков средняя зарплата за 8 месяцев 2021 года составляла 25,8 тысяч рублей.

Если верить официальной статистике, самая высокая средняя зарплата в этом году у тех, кто занимается добычей полезных ископаемых – порядка 71 тысячи рублей в месяц.

Сотрудники системы госуправления, военные и прочие госслужащие в республике в январе-августе 2021 года в среднем получали 46,1 тысячу рублей.