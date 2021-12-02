А если варикоз? Уфимский врач-флеболог поделился секретом красивых и здоровых ног

К флебологу стоит обратиться, если беспокоят боль и отеки ног Фото: Артем КИЛЬКИН

Тяжесть и боль в ногах, сосудистые «звездочки», выпирающие вены – эти неприятные симптомы знакомы многим женщинам. Вот только кроме эстетического дефекта варикозное расширение вен может привести и к серьезным последствиям, поэтому затягивать с лечением нельзя.

В гостях у «Комсомолки» побывал руководитель Клиники современной флебологии, врач-хирург Азат Хафизов. О том, кто в группе риска по возникновению варикоза, можно ли его избежать, а также какие существуют методы лечения – читайте в нашем материале.

КТО В ГРУППЕ РИСКА

Вообще варикоз может появиться у любого человека, но есть особые факторы риска его возникновения. В первую очередь, это наследственность. Если у ваших родителей или других близких родственников есть варикоз или другие заболевания вен и сосудов, велика вероятность, что эти заболевания будут и у вас. При этом важно понимать, что наследуется не сама болезнь, а особенности строения стенок вен, их эластичность, сниженный тонус.

- Также в зоне риска представители «стоячих» профессий – учителя, хирурги, парикмахеры и др. У них варикоз встречается в 3-4 раза чаще. Ну и, наконец, беременность и роды, которые утраивают риск развития варикоза, - отмечает Азат Хафизов.

При этом какой-то универсальной профилактики варикоза пока не существует. Наиболее распространенным и эффективным способом избежать проблем с венами во время беременности или при «стоячей» работе является ношение компрессионного трикотажа. Тем более на рынке представлен его огромный ассортимент – и колготки, и чулки, и гольфы. В общем, угодить можно любой моднице.

По словам Азата Хафизова лучшей профилактикой варикоза является компрессионный трикотаж

- Также существует множество препаратов-флеботоников на растительной основе. Но они больше снимают отек и тяжесть, уменьшают боль, но на состояние самих вен никак не влияют, - говорит доктор.

ОПЕРАЦИИ С РАЗРЕЗАМИ – В ПРОШЛОМ

Варикоз варикозу рознь. Все зависит от его стадии – начальной, когда беспокоят (и то с точки зрения эстетики) сосудистые «звездочки», до серьезных изменений в магистральных венах, что чревато образованием тромбов. Пациент жалуется на отечность, тяжесть, судороги, могут даже появиться трофические язвы. Конечно, все это «копится» годами, поэтому гораздо проще избавиться от беспокоящих симптомов, сразу же обратившись к врачу. Тем более что современная медицина позволяет быстро и безболезненно избавиться от варикоза.

- Сейчас используются самые современные технологии. Например, радиочастотная и лазерная термооблитерация в Башкирии впервые проводились в нашей клинике, а теперь уже поставлены на поток. Это была революция в мире флебологии! Если раньше мы делали серьезные операции с использованием наркоза, после которых пациент восстанавливался несколько недель, то при малоинвазивных методиках достаточно местной анестезии, а процесс восстановления занимает очень короткое время. Избавиться от варикоза – как сходить в парикмахерскую! – улыбается руководитель Клиники современной флебологии.

А нужно ли проходить профилактическое обследование? Понятно, что, если появились боль и отеки, нужно обратиться к врачу, а если ничего не беспокоит? По словам Азата Хафизова, если варикоз есть у близких родственников, то после 20 лет можно показаться флебологу. Также можно обратиться к врачу перед беременностью или после родов, а вот ежегодных осмотров точно не требуется.