А где Бабек?! Кто из близких Юльякшина со временем пропал из музыкальной тусовки артиста

Бабек не говорит, из-за чего прекратил общение с Радиком

На территории Башкирии и Татарстана прекрасно развита национальная эстрада. Существует достаточное количество лейблов и отдельных продюсеров, раскручивающих молодых звезд. В лейбле «Элвин Грей» состоит с десяток артистов и он всегда остается популярным.

В нашем материале мы вспомним, кто из друзей Радика покинул музыкальную тусовку советника главы Башкирии и почему так произошло.

VILLI ИЛИ ВИЛЬДАН ШАМСУТДИНОВ

Это, пожалуй, один из громких «отставок» лейбла. В августе 2020 года Юльякшин на всю свою огромную аудиторию заявил, что проекта VILLI больше не существует и запретил артисту выступать с треками, которые он записал на лейбле.

Кто-то связывал происходящее с личной местью Радика, который якобы приревновал свою бывшую подругу Гульназ Асаеву к Вильдану. Но на деле все оказалось намного проще. В лейбле объяснили, что Вильдан вместе с творчеством начал заниматься сетевым маркетингом. Это якобы могло нанести ущерб лейблу.

Дальнейшего продолжения конфликт интересов Юльякшина (как соучредитель он владеет 50% лейбла) и Шамсутдинова так и не получил. Сейчас последний растит маленькую дочку вместе с певицей Гульназ Асаевой и записывает новые треки под псевдонимом ВИЛЛИ.

БАБЕК МАМЕДРЗАЕВ

Этот артист с необычным восточным колоритом покинул лейбл Радика Юльякшина в 2021 году. Музыканты были в прекрасных отношениях, но по каким-то доподлинно неизвестным причинам Мамедрзаев перестал выступать и записывать треки при поддержке Юльякшина. Музыканта из Казахстана не увидели и на свадьбе Радика, где собрались все его близкие.

Пока Бабек открыто никак не комментирует происходящую ситуацию. Однако фанаты артиста предполагают, что произошло недопонимание между артистом и лейблом. В разговоре с исполнителем Кириллом Мойтон косвенно это подтверждает и сам Бабек.

АНДРЕЙ БАЖУРА

С Радиком прекращали работать не только коллеги-артисты. Так, в 2019 году его команду покинул казанский концертный директор Андрей Бажура. Мужчина запустил собственную организацию – Первый национальный музыкальный лейбл. Уже при презентации лейбла Бажура объявил, что первым артистом в нем станет Гульназ Асаева.

Также новоиспеченный продюсер заявлял, что остался в хороших отношениях с Радиком и благодарил его за полученный опыт.