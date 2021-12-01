«Врач взял снимок и поменялся в лице»: 8-летний мальчик из Башкирии столкнулся с редкой и опасной болезнью

Денис очень скучает по сестренке-двойняшке. Фото: Альбина Сидорова

Еще этим летом 8-летний Денис Сидоров из Салавата был самым обычным ребенком: радовался каникулам, играл с сестрой-двойняшкой, мечтал научиться играть в футбол (как папа!) и скучал по одноклассникам. Сейчас же Денис лежит в больнице, а про школу и футбол пока пришлось забыть: в октябре у мальчика выявили саркому Юинга, и теперь самое главное – выжить.

«ВРАЧ ПОСМОТРЕЛ НА СНИМОК И ИЗМЕНИЛСЯ В ЛИЦЕ»

Впервые Денис пожаловался на боль в ноге еще в августе. Мама отвела ребенка в больницу, но поскольку ни температуры, ни припухлости, ни сильных болей не было, врач заверил, что все в порядке, и поводов для беспокойства нет.

- Нам посоветовали обратиться к ортопеду, но к обоим врачам запись была недоступна – кто в отпуске, кто на больничном. В итоге мы проходили еще до октября, к тому времени боль усилилась, и я снова отвела сына в больницу и настояла, чтобы ему сделали рентген, - рассказывает Альбина Сидорова. – Я помню, как врач взял снимок и поменялся в лице. Я спросила: «У нас все в порядке?», а он покачал головой…

Рентген показал значительные изменения в бедренной кости. Дениса экстренно отправили на КТ, врачи не могли точно определить, что с мальчиком – остеомиелит или остеосаркома. В итоге уже в Уфе у ребенка взяли биопсию и отправили материалы в Москву. Результаты оказались шоком для всех – саркома Юинга, очень редкая, агрессивная и смертельно опасная опухоль.

СЧЕТ В 27 МИЛЛИОНОВ СТАЛ ВТОРЫМ ШОКОМ

Оправившись от шока, родители стали думать, как спасти сына. Обследования показали, что пока процесс локализован в кости и не распространился по всему организму. Но главное коварство саркомы Юинга, что она быстро дает местазы, в первую очередь, под ударом легкие. И медлить совершенно нельзя!

- Мы понимали, что все серьезно. Начали общаться с родителями, чьи дети уже столкнулись с таким диагнозом. Все они в голос твердили, что химиотерапия обязательно поможет, вот только препараты должны быть оригинальные импортные! Ну а в идеале, лучше ехать в ту клинику, которая уже имеет опыт лечения саркомы Юинга. На наш запрос откликнулась клиника в Израиле. Там сказали, что ждут Дениса на лечение, но счет в 27 миллионов рублей стал для нас вторым шоком, - признается расстроенная женщина.

Сейчас родители Дениса готовы воспользоваться любой возможностью, чтобы спасти любимого сына. Они пытаются собрать средства на лечение в Израиле, но сумма в 27 миллионов просто неподъемная для простой башкирской семьи, а каждая секунда отдаляет мальчика от надежды на выздоровление. Если вы хотите помочь Денису исполнить две его главные мечты- выжить и научиться играть в футбол, вы можете сделать посильный вклад на карту 4081 7810 4060 0109 9764 или обратиться по номеру 8(917)452-46-25 (мама Дениса Альбина Сидорова).