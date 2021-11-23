Труп под окнами высотки, дети отравились угарным газом: самые громкие ЧП, которые произошли в Башкирии на прошлой неделе

Отравившихся угаром удалось спасти, а вот упавшая с высоты уфимка погибла мгновенно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшая неделя в Башкирии омрачилась сразу несколькими громкими событиями – это и смертельные аварии, и несчастные случаи, и пожары. Вспомним самые громкие события, которые потрясли республику.

В АВАРИИ РАЗБИЛСЯ ДЕПУТАТ И ОТЕЦ ТРОИХ ДЕТЕЙ

Вечером 17 ноября в Салаватском районе Башкирии произошло смертельное ДТП, которое унесло жизнь 50-летнего мужчины. Все произошло на 15-м километре автодороги Малояз-Киги-Ункурда, где столкнулись лоб в лоб «Лада Ларгус» и «Форд Мондео». Водитель «Ларгуса» от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. 23-летний водитель иномарки и его 24-летняя пассажирка отделались ушибами и переломами, сейчас они находятся в больнице.

Как выяснилось позже, за рулем «Ларгуса» находился отец троих детей Ялиль Фахретдинов. Мужчина был главой крестьянского фермерского хозяйства в селе Лагерево и депутатом Лагеревского сельпоселения, занимался строительством и благоустройством дорог в своем поселении и держал магазин для односельчан. В октябре Ялиль Фахретдинов отметил 50-летний юбилей. Сейчас дорожные полицейские разбираются во всех обстоятельствах роковой аварии.

МОЛОДУЮ ЖЕНЩИНУ НАШЛИ ПОД ОКНАМИ УФИМСКОЙ ВЫСОТКИ

На днях в сети появились жуткие кадры гибели 31-летней уфимки. Ее тело рано утром 20 ноября обнаружили прохожие под окнами высотки на улице Архитектора Калимуллина. Момент гибели уфимки засняли камеры уличного видеонаблюдения. Самое интересное, что уфимка упала прямо перед случайной прохожей. Однако, незнакомка, очевидно, находясь в состоянии шока, даже не замедлила шаг и прошла мимо.

Как позже выяснилось, погибшая женщина не проживала в этом доме – вместе с подругой и приятелем они зашли в подъезд и обосновались на 18 этаже, распивая алкоголь. Что произошло дальше – несчастный случай или женщину вытолкнули – сейчас предстоит выяснить следователям. Подруга погибшей, которая и вызвала скорую и полицию, так не смогла объяснить, что именно произошло.

МОЛОДАЯ ДЕВУШКА И ЕЕ ПЯТИЛЕТНЯЯ СЕСТРА ОТРАВИЛИСЬ УГАРНЫМ ГАЗОМ

Вечером 21 ноября в службу спасения в Туймазах поступило сообщение об отравлении угарным газом двух подростков. Все произошло в частном доме на улице Победы: как рассказали в МЧС по Башкирии 18-летняя девушка и ее пятилетняя сестра пошли в баню, но не заметили, что в печи не была открыта заслонка. В итоге ребята сильно надышались угарным газом и потеряли сознание.

К счастью, пострадавших быстро обнаружили домочадцы и вызвали скорую. После осмотра девушку отпустили домой, а малышка пока остается в больнице под наблюдением врачей.