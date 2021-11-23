Школьники и неравнодушные горожане помогли уфимским птицам подготовиться к зиме

Совсем недавно, 12 ноября, Россия отмечала новый и очень добрый праздник – «Синичкин день». В этот день жители городов и деревень готовятся к встрече зимних гостей – птиц, которые остаются на зимовку в наших с вами регионах. Всех тех, кого каждый из нас знает с первых школьных уроков – синицы, снегири, сойки, чечетки, свиристели и многих других.

Интересно, что история самого праздника уходит далеко в историю, ведь в народном календаре именно в середине ноября, предчувствуя первые морозы, птицы прилетали поближе к домам людей, чтобы попросить их о помощи.

И уфимцы на помощь пришли.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УРОК И ДЕТСКИЙ ВОСТОРГ

Итак, все мы понимаем, что птицам в холодную зиму нужны кормушки и еда. Но многие из нас не знают, как правильно и чем именно кормить птичек. К сожалению, организм птиц устроен не так, как наш, и просто так «насыпать» остатки обеда синицам и щеглам нельзя. Это опасно для их жизни.

И тут неравнодушным уфимцам помог экологический урок, который был организован группой компаний «Садовое кольцо» и «Комсомольской правдой». Утром 16 ноября десятки учеников-младшеклассников стали участниками необычного урока, главной героиней которого стала известный орнитолог Полина Полежанкина. Полина родилась в Уфе, окончила Башкирский государственный университет, а сейчас работает в Русском географическом обществе. Она помогала составить «Атлас птиц Москвы» и написала целую книгу про птичек Башкортостана.

Полина прочитала детишкам увлекательную лекцию. При помощи «Садового кольца» и «Комсомольской правды» участниками этого урока стали и сотни неравнодушных уфимцев, которые смотрели лекцию в прямой трансляции.

- Это было очень, очень интересно. Я даже и не знал, что у нас в Уфе такие птички есть! – с восторгом рассказывал после урока один из учеников. Согласились с ним и учителя, которые пообещали лично помочь птицам пережить зиму в ближайшие выходные.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ ПРИШЕЛ НА ПОМОЩЬ ПТИЦАМ

В конце урока Полина Полежанкина пригласила всех поучаствовать в экологической акции. Много птиц живут в районе Кошкиного леса, и местные жители давно хотели развесить там кормушки, но то не хватало времени, то не хватало тех самых важных знаний, о которых рассказывала Полина.

На призыв орнитолога тут же отозвались дети, которым явно не безразлично будущее нашего города, республики и страны. Поддержали их и родители, и учителя. В минувшую субботу, 20 ноября, вся эта дружная компания отправилась в лес с запасом корма и на кормушками. Местных жителей, активистов и совсем юных ребят не остановила даже метель, благо все участники могли погреться и перекусить в специальном «штабе экологов», который организовало «Садовое кольцо». К слову, именно эта компания занимается благоустройством этой территории.

Когда вновь выглянуло солнце, местные жители, учителя и дети прошлись по лесу и развесили по деревьям кормушки. Именно так, как учила Полина Полежанкина. Результат не заставил себя долго ждать – уже через несколько минут в каждой из них уже сидела птичка, благодарная детям и взрослым за помощь.

- Хорошо, что наша молодежь думает не только о себе, но и о близких, об окружающей среде, об экологии, - поделился с «Комсомолкой» местный житель, пенсионер Фарид Тухватуллин. – Помню мы еще пионерам вешали такие кормушки, но потом эта традиция куда-то пропала. И сейчас, когда нам всем так важно помочь природе, на первый план выходят именно такие ребята.