Адреса мобильных пунктов вакцинации в Уфе на декабрь 2021: официальный список

В Уфе работают сразу несколько мобильных пунктов вакцинации от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опубликован официальный список мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в Уфе – на декабрь 2021 года туда попали шесть адресов.

Вакцинации от ковида на данный момент является самым проверенным методом снизить риски от негативных последствий коронавируса. Получить прививку можно во всех поликлиниках региона, а в отдаленные места и вовсе приезжают передвижные пункты вакцинации.

Для жителей башкирской столицы есть еще один удобный способ вакцинироваться от ковида. В Уфе действуют мобильные пункты вакцинации в крупных магазинах и популярных торговых центрах. Таким образом, посоветоваться с врачом и сделать прививку можно прямо посреди шопинга. Также в такие мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Уфе не нужно записываться – здесь действует правило живой очереди. Во всем остальном они никак не отличаются от «стационарных» пунктов в больницах.

АДРЕСА МОБИЛЬНЫХ ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ В УФЕ

Как мы уже упомянули выше, на начало декабря 2021 года в Уфе действуют шесть мобильных пунктов вакцинации от коронавируса. Публикуем их адреса и режим работы.

Торговый центр «МЕГА» - Рубежная, 174. Время работы с 14 до 20 часов, включая выходные дни

Конгресс-холл «Торатау» - Заки Валиди, 2. Время работы с 9 до 19.

Торговый центр «Планета» - Энтузиастов, 20. Время работы с 10 до 19.30.

Гипермаркет «Окей» - Жукова, 37. Время работы по будням с 14 до 20, по выходным с 10 до 20.

Торговый центр «Карусель» - Жукова, 12. Время работы по будням с 13 до 20, по выходным с 10 до 20.

Лайфстайл центр «Башкирия» - Менделеева, 205а. Время работы с 10 до 19.30.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ В МОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ ВАКЦИНАЦИИ В УФЕ

Для того, чтобы получить прививку в мобильном пункте вакцинации в Уфе достаточно показать лишь паспорт. Далее врач-терапевт осмотрит вас и решит, можно ли делать прививку. Каких-то дополнительных документов или справок с собой брать не нужно.