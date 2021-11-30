Будь в тренде: чекни здоровье, чтобы потом не тратиться на лекарства

Если диспансеризацию еще пару лет назад многие игнорировали, то сегодня те же люди уже внимательнее относятся к своему здоровью. Благо, сейчас можно полностью обследовать организм без ожидания записи, без длинных очередей, да еще и бесплатно. Да-да, все то, что предлагают дорогие частные клиники – вы получите в поликлинике №32.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

Медики встревожены не на шутку: смертность трудоспособного населения растет из года в год. Проблемы все те же: сердечно-сосудистые заболевания, болезни легких, онкология. Но если раньше в зону риска попадали, как правило, после 50, то сегодня смертность значительно «помолодела».

Самым важным инструментом, позволяющим «прочитать» свой организм, обнаружить слабые места и вовремя среагировать, является диспансеризация. Благодаря ей, можно выявить заболевания на ранней стадии или вовсе предотвратить их развитие.

Уфимская поликлиника №32 создает свои тренды. Изнурительное обследование с очередями и прочими «прелестями» бюрократии осталось в прошлом. Здесь пациентам предлагают чек-ап – полный комплекс медицинских осмотров и исследований. Как в дорогой частной клинике – только бесплатно. Круто, да?

Те же анализы и обследования, быстро и с комфортом. Для этих целей в поликлинике №32 выделили не один-два кабинета, а целое отделение. А после прохождения диспансеризации пациенту вручают полноценное заключение, в котором отражены все рекомендации для улучшения его здоровья.

ЧЕК-АП: ОТВЕТЫ НА ВСЕ ВОПРОСЫ

Как найти время?

- Согласно закону, каждый работающий гражданин вправе получить дополнительный (оплачиваемый!) выходной для прохождения диспансеризации. Если что, ссылайтесь на ст. 185.1 ТК РФ.

Когда проходить?

В идеале каждый совершеннолетний человек в возрасте до 39 лет должен раз в три года найти день, чтобы пройти диспансеризацию. А после 40 обследование рекомендуется проходить ежегодно. Так, в 2021 году в поликлиники ждут людей 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982 годов рождения и тех, кому 40+.

Как подготовиться?

- В поликлинику приходите на голодный желудок (12 часов с последнего приема пищи!), а с собой захватите заранее собранные анализы кала и мочи. За сутки до сбора анализов не есть соленое и кислое, ярко окрашенные фрукты и овощи, а за 2-3 дня до сбора кала исключить из питания хрен, капусту, шпинат, яблоки, не принимать аспирин, аскорбинку и НПВС-препаратов.

- Кровь нельзя сдавать сразу после физиологических или рентген-исследований,

- Никакого стресса накануне!

- Женщинам: не стоит сдавать мочу в течение 3 дней до/после менструации, а перед посещением гинеколога рекомендовано воздержаться от половых контактов и не применять вагинальные препараты,

- Мужчинам старше 50 лет: как минимум за неделю до анализа крови на ПСА нужно отказаться от использования ректальных вечей, воздержаться от половых контактов и езды на велосипеде.

Как записаться?

1. Через Госуслуги,

2. Через приложение «К врачу»,

3. По единому номеру 122,

4. В регистратуре. А именно, нужно с утра обратиться в 9-е окно регистратуры. Там вам вручат список обследований и анализов.Не забудьте паспорт и полис ОМС!

Сколько по времени?

«Чекнуть» свое здоровье можно и за 1-2 дня, максимум - три. Если вы дорожите временем, не завтракайте перед походом в поликлинику и приносите с собой заранее собранные анализы мочи и кала.

Что входит в чек-ап?

Первый этап: анкетирование, измерение роста, веса, давления, анализы (общий и биохимический анализы крови, кал/моча). Далее – флюорография, ЭКГ. Женщины также посещают гинеколога, который возьмет мазок на цитологию (помогает на ранних стадиях обнаружить рак шейки матки и своевременно начать лечение).

Для пациентов 40+: измерение внутриглазного давления, УЗИ органов брюшной полости (помогает обнаружить кисты, опухоли, полипы и камни), анализ на скрытую кровь в кале (для исключения патологий кишечника, в т.ч. рака).Женщины проходят маммографию (чтобы исключить рак молочной железы). Это особенно важно, поскольку на ранней стадии рак молочной железы в абсолютном большинстве случаев полностью излечивается.

После сдачи всех анализов и прохождения обследований, мы снова идем к терапевту. Проблем не выявлено, жалоб нет? Со спокойной душой идем домой. Если что-то не так, человека отправляют на второй этап диспансеризации.

Он подразумевает посещение узких специалистов, например, эндокринолога, хирурга, уролога и так далее. Сюда входят консультации, дополнительные анализы (при необходимости), рекомендации по лечению. А если обнаружено хроническое заболевание – человека ставят на учет и наблюдают за его здоровьем в динамике.

#ямыполиклиника32 - наша миссия здоровье и долголетие пациентов.

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