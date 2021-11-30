Вырезанные глаза и загоревшаяся из-за петард школа: самые громкие ЧП, произошедшие в Башкирии на прошлой неделе

Школа загорелась из-за того. что семиклассники в раздевалке взрывали петарды

Минувшая неделя в Башкирии отличилась сразу несколькими громкими событиями: пожар в школе, зверское убийство пенсионерки и трагическая гибель супругов от коронавируса. Напомним, а чем говорила вся республика.

ИЗ-ЗА ПОЖАРА ЭВАКУИРОВАЛИ ШКОЛУ

Утром 23 ноября в уфимской школе №126 прозвучала пожарная сигнализация. По коридорам пополз запах дыма, поэтому учителя вызвали пожарных и экстренно вывели учеников на улицу. Все пришлось эвакуироваться 354 учащимся и сотрудникам школы.

Вскоре к школе съехались 12 пожарных машин. При осмотре быстро выяснилось, что горят лыжи в раздевалке рядом со спортивным залом. Спустя несколько минут возгорание удалось ликвидировать, а ребята вернулись к занятиям.

Позже выяснилось, что виновниками пожара оказались два семиклассника, которые принесли в школу петарды и решили их взорвать в раздевалки. Искры попали на лыжные ботинки, которые тут же вспыхнули, а пламя перекинулось на стены раздевалки. Сейчас юных пироманов вместе с родителями вызвали в школу, а полиция намерена привлечь виновников к ответственности.

СУПРУГИ УМЕРЛИ ОТ КОВИДА В РАЗНИЦЕЙ В НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ

В Туймазах от коронавируса скончалась пожилая супружеская пара, причем муж и жена угасли от вируса один за одним, с разницей в несколько часов. Эту печальную историю рассказала врач ковид-госпиталя, куда привезли супругов, Эльзара Талипова.

- Привезли их с разницей в неделю. Сначала мужчина с гипертонией и поражением легких около 70% - его сразу перевели в реанимацию. Потом женщину привезли с поражением легких 50%, а у нее целый букет болезней – и диабет, и ожирение, и гипертония, - вспоминает медик.

Как оказалось, супруги не были вакцинированы, хотя их заболевания не являлись противопоказаниями к прививке. Поэтому болезнь их протекала очень тяжело – они месяц пролежали в реанимации и скончались в один день.

- Мужчине первому стало хуже. Он умер вечером, примерно в десять часов вечера, а его жены не стало под утро. Ему 61 год, ей даже 60 не было, - вздыхает врач.

УБИЛ ЖЕНЩИНУ И ВЫРЕЗАЛ ЕЙ ГЛАЗА

Жуткие новости пришли из Краснодарского края, где житель Башкирии жестоко расправился с пенсионеркой. Как рассказали в местном Следственном комитете, мужчина в сильном алкогольном опьянении начался стучаться к пожилой женщине, после чего выбил дверь и вломился в дом. Набросившись на свою жертву, он изрезал ее ножом, а после вырезал глаза, а рот набил битым стеклом. Преступника задержали прямо на месте происшествия. Объяснить причины своей жестокости душегуб так и не смог, зато твердил, что он «ошибся адресом», а свою жертву видит в первый раз. Мужчину уже арестовали, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью».