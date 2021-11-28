«Сын в инвалидном кресле»: мать сбитого в Башкирии семиклассника пожаловалась, что виновника аварии не наказали

Данилу предстоит долгая и сложная реабилитация

Жительница Ишимбая Эльза Ф. возмущена, что ее сын после аварии до сих пор остается в инвалидном кресле, а виновник ДТП по-прежнему находится на свободе.

Напомним, авария произошла 14 октября на пересечении улицы Губкина и проспекта Ленина. 12-летний Данил переходил дорогу на «зебре», когда его на скорости сбила «Шкода Октавиа». От удара школьник пролетел несколько метров и упал на землю, после чего чудом смог встать и доковылять до светофора. За рулем иномарки находился 39-летний местный житель – он оказал ребенку первую помощь и вызвал скорую.

В больнице выяснилось, что Данил получил серьезные травмы – открытый перелом руки и закрытый перелом ноги, а также многочисленные ушибы и сильный шок. В ГИБДД начали расследование, но, по словам матери школьника, очень быстро оно застопорилось.

- Если сначала виновник аварии как-то помогал финансово, переводил деньги, то потом даже перестал отвечать на мои сообщения. Самое интересное, что его даже на допросы толком не вызывали, а сейчас он вообще на заработки на север уехал. Я обращалась в полицию, в ГИБДД с расспросами – кто будет отвечать за моего сына, но пока безрезультатно, - поделилась в беседе с «КП-Уфа» Эльза Ф.

Сейчас Данил до сих пор восстанавливается после аварии. Ребенок перенес операцию, и теперь его ожидает долгая и сложная реабилитация.

- Сын не ходит в школу, до сих пор в инвалидном кресле. С учителями договорились, что они будут приходить и заниматься с Данилом дома. Как долго это продлится и что будет дальше – мы не знаем, - опечалена женщина.

В поисках справедливости Эльза Ф. оставила сообщение на странице Радия Хабирова в соцсетях. Она просит главу республики повлиять на ускорение расследования уголовного дела, а также проследить, чтобы виновник аварии не ушел от ответственности.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.