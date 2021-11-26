Возраст совсем не помеха: жительницы Башкирии исполнили давнюю мечту и покорили Эльбрус

Фото: Людмила Тухватшина

Вся жизнь Людмилы Тухватшиной или Адмирала, как ее называют в туристких кругах, – череда «неслыханностей» и открытий. Она все время стремится познать что-то новое.

30 лет лет она бороздит башкирские реки. Даже весной, когда Зилим, Инзер или Белая вспениваются бурунами и катамаран, как норовистый конь, пытается сбросить в кипящую ледяную воду тех, кому не сидится на теплом диване...

Заболела горами, когда с подругой Резедой Сахибгареевой впервые оказалась на Южном Урале и поднялись на Иремель и на красивейшие Инзерские Зубчатки... Потом Люда открыла для себя Домбай и Красную Поляну.

Однажды посмотрела фильм о восхождении на Эверест, вершину мира (8848 метров!) и потеряла покой. Но чтобы взойти на него, требовалось не менее 50 тысяч долларов на счету – сумма неподъемная. Второе – даже при наличии богатырского здоровья неизвестно, сумеешь ли пройти акклиматизацию. И нет гарантии, что не попадешь под лавину... А дома — старенькая 90-летняя мама, дети и внуки. Про Эверест пришлось забыть и нацелиться на Эльбрус – самую высокую вершину России и Европы (5642 метра).

ВСТАЕМ ТАК РАНО

Резеда посоветовалась с детьми и согласилась на предложение увидеть мир с высоты птичьего полета. Лене Гафиулловой, заядлой сплавщице, 9-1-1, как ее называют туристы, тоже хотелось увидеть Кавказ, правда, она не была уверена в своих силах. В конце концов сошлись на том, что на вершину ее силком никто тянуть не будет. Приедет, послушает себя, а там решит.

Всю организацию поездки Людмила взяла на себя. Собрала максимум информации, детально проработала маршрут, места ночевок, снаряжение, готовность автомобиля к дальнему путешествию (сама за рулем – на этом здорово сэкономили). Туроператор обещал при восхождении по южному склону Эльбруса с гидами-профессионалами полнейшую безопасность (все группы регистрируются в МЧС). Кроме того, грамотную акклиматизацию, разнообразное питание и комфортабельное проживание. В начале февраля забронировала путевки на август, поэтому по деньгам вышло дешевле – с каждого по 27 тысяч рублей.

Фото: Людмила Тухватшина

На подготовку физической формы ушло четыре месяца. Туймазинки понимали, насколько серьезная задача стоит перед ними. И выкладывались по полной... В Белорецком районе штурмовали Малиновую гору, сплавлялись по Зилиму и Зигазе, там, кстати, тоже совершали восхождения на горы. Катались на лыжах, ходили со скандинавскими палками. Резеда наматывала километры в бассейне и занималась йогой. Людмила подкачивала спину и укрепляла колени и сердечную мышцу – ездила на Ик на велосипеде – 27 километров туда и обратно. Для нее стали привычными четыре круга по периметру центрального парка. А когда жила у мамы в деревне, вставала в шесть часов утра и отправлялась в лес, чтобы пройти неизменные пять километров... Лена тоже очень много ходила, тренируя ноги.

Выехали с запасом в несколько дней, чтобы насладиться красотой Приэльбрусья. В Пятигорске посетили лермонтовские места, оздоровилась минеральными водами. Даже забрались на гору Машук, проигнорировав подъемники и, чтобы увидеть величественную панораму Кавказских Минеральных вод с высоты 1400 метров, поднялись на гору Бештау. Конечно, пешком...

Путь в поселок Терскол, в базовый лагерь, лежал по самому высокогорному и самому благоустроенному на Кавказе асфальтированному шоссе. До подножия Эльбруса легко проскочить на легковушке. Дорога пролегает через Баксанское ущелье. На всем протяжении путешественников сопровождала необыкновенной красоты река Баксан. Мощное течение шутя, словно песчинки, перекатывало огромные камни, стоял невероятный грохот, и от грозного величия гор захватывало дух.

Фото: Людмила Тухватшина

ЭТО ВАМ НЕ ЗА МОЛОКОМ В МАГАЗИН СХОДИТЬ

В Терсколе, заселившись в гостиницу, познакомились с группой. 18 человек из Москвы, Хабаровска и других городов – одна молодёжь! Там узнали, что блогер Рустам Набиев, потерявший обе ноги во время обрушения казармы в Омске, параллельно с ними совершит восхождение на Эльбрус. На руках! Только туймазинки должны были подняться на западный пик (его Набиев покорил в прошлом году), а сейчас он будет двигаться к восточной вершине. Это событие послужило толчком: если человеку без ног «невозможное возможно», что тогда говорить о здоровых людях? Надо выложиться.

Им попались опытные инструкторы-няньки. Ответственные, строгие, требовательные. Для них безопасность была в приоритете. На первой же встрече предупредили: главная опасность Эльбруса – кажущаяся простота восхождения. Это не за молоком в магазин сходить. В пути все время надо слушать себя, если почувствовал неладное, не бояться показаться слабым и честно признаться гиду. Тебя спустят вниз, и ты останешься жив.

Фото: Людмила Тухватшина

Для успешного восхождения необходимы выносливость, готовность сердца, легких и мышц к длительной работе. Инструкторы тщательно проверили уровень подготовки каждого. Даже если ты спортсмен, не факт, что дойдешь до цели (в группе была девушка, которая все время твердила, что она марафонка. А выдохлась быстро... И ее не допустили к восхождению).

Инструкторы Артем и Богдан индивидуально подошли к подбору снаряжения, одежды и обуви (москвичи, например, приехали с одним рюкзачком). Следили за самочувствием каждого подопечного, проверяли журнал с показаниями давления и сатурации, которые каждое утро вносили сами альпинисты. Как мама родная, сами готовили обеды и ужины. И, что очень важно, повторюсь, грамотно провели акклиматизацию.

Если ранее альпинисты сразу брали штурмом высоту либо медленно поднимались на разные высоты и долго там находились, чтобы привыкнуть к разреженному воздуху, то в 1930 году нашими соотечественниками был опробован метод под названием «зубья пилы», впоследствии его стали успешно применять в горном альпинизме. Суть такова: группа поднималась на гору днем, а вечером спускалась в лагерь, чтобы заночевать. Каждый раз высота подъема увеличивалась, место для ночлега становилось все выше. Так, постепенно, альпинисты приближались к вершине и вред для здоровья сводился к минимуму.

Первый акклиматизационный поход группа предприняла на гору Чегет. Если Терскол находится на уровне 2220 метров над уровнем моря, то Чегет – на отметке 3761 метр. Так что вы понимаете, какая это была большая нагрузка. С собой взяли только палки и небольшой рюкзак с перекусом и водой.

Фото: Людмила Тухватшина

Артем и Богдан подсказали, как правильно ставить ноги, чтобы не забить икроножные мышцы, и правильно дышать: шаг короткий, ногу поднимаешь — вдох, опускаешь – выдох. Требовали строго соблюдать дистанцию – на расстоянии вытянутой палки. Из-за монотонности движения можно задремать и наткнуться на идущего впереди человека. Если подобное произойдет во время штурма Эльбруса, где лед и снег, сам поранишься и соседа можно задеть кошками.

Важна дисциплина. Если кому-то стало жарко и захотелось снять куртку, надо поднять руку и спросить у инструктора (прямо как в школе на уроке!). Нельзя делать это на ходу. Был наложен запрет на своевольные остановки, например, чтобы запечатлеть экзотические цветы на камнях – сбивается шаг, приходится восстанавливать дыхание. Туймазинкам первое время за это попадало. Сначала обижались. Потом уяснили: идут группой, надо думать о тех, кто рядом.

Подъем на скалы завершился спустя долгих шесть часов. Когда инструкторы сообщили, что спускаться будут на подъемнике, чтобы не убить колени, на всю округу разнеслось громкое «ура!».

«ДЕРЖИ-И-И!..»

Трехневное пребывание в Терсколе завершилось. Следующим пунктом акклиматизации стала самая высотная в Европе станция канатной дороги «Гара-баши» (3860 метров) и наш лагерь «Хижина», который асполагался на 20 метров выше. Взяли с собой снаряжение, личные вещи и... воду. Спрашивается: зачем тащить на Эльбрус, где множество ледников, 20 канистр, каждая по 20 литров? Ледники-то есть, да воду пить нельзя. Многочисленные ратраки – снегоуплотнительные машины, разравнивающие склоны зимой и летом для горнолыжников, загадили снег и ледники дизтопливом. Поэтому «все моё ношу с собой».

Фото: Людмила Тухватшина

Добирались на подъемниках с тремя пересадками. Поднимаешься на одну высоту, сгребаешь тяжеленные баулы, переносишь на второй подъемник, затем еще одна высота. Снова баулы на себя... Наконец, последний подъемник и третья высота... Никто не роптал. Воспринимали подъем как кардиотренировку.

Условия в лагере спартанские. Это вам не Терскол, где цивилизация. В каждом вагончике с двухярусными кроватями разместилось по 10 человек. Про душ и умывальник пришлось временно забыть. Выручали влажные салфетки.

Первым делом альпинистов-новичков предстояло научить «зарубанию», то есть самозадержанию ледорубом на снежном рельефе. И соблюдать технику безопасности. Занятия проходили у крутой горки в 45 градусов.

– Итак, ледоруб держим лопаткой вперед и «клювом» назад, – вещал Артем. – Чтобы при падении не увлечь за собой других альпинистов, необходимо как можно громче крикнуть: «Держи!», а затем начинать зарубаться «клювом» – слева, справа. А если летишь спиной? Перевернуться и зарубиться. Да еще так, чтобы ни на кого не налететь и не задеть кошками.

Задача была поставлена архитрудная, но все-таки в процессе обучения были и веселые моменты. Так, Людмила сначала начинала зарубаться и только после этого истошно кричала: «Держи-и-и!..». А Лена все время падала вниз с вытянутыми ногами, забывала их поднимать.

Для пенсионеров провели еще несколько дополнительных уроков, прежде чем они получили допуск к восхождению на скалы Пастухова (4700 метров). Скалы – это испытание на прочность. Поход длился около шести часов. В итоге четверым стало плохо и их отправили вниз. Это означало, что на штурм пойдут 13 человек.

Фото: Людмила Тухватшина

«ПОЦЕЛУЙ ЭЛЬБРУСА»

Погода на Эльбрусе очень переменчива. Ночью на ее вершине температура может опуститься до -35 градусов. Хорошая погода может смениться шквалистым ветром, сбивающим с ног, и мокрым снегом. Поэтому важна правильная экипировка. Термобелье, термоноски, флисовые куртка и брюки, мембрана – ветрозащитные куртка и брюки. У каждого страховочная система. Сверху легкая пуховая куртка.

Затем теплая непродуваемая шапочка и балаклава (вязаная шапка с прорезями для глаз), каска и альпинистские очки, защищающие глаза от ультрафиолета и закрывающие верхнюю часть лица от солнца, холода и ветра. Иначе можно получить ожог – «поцелуй Эльбруса». Хорошо проверенный налобный фонарик. Флисовые перчатки и верхонки (рукавицы на меху). Ботинки для горовосхождений с жесткой подошвой подбирать надо с умом. Рассказывали, как один парень стер ноги до мяса в неудобной обуви. Поверх ботинок натягиваешь специальные «гамаши» из плотной ткани, чтобы исключить попадание снега. И последними цепляешь кошки.

Учитывая, что очень много вещей туймазинки привезли с собой, в пункте проката они здорово сэкономили: взяли только пуховки (свои горнолыжные куртки не подошли), верхонки, ботинки, кошки и ледоруб. У каждой на экипировку ушло от 6 до 9 тысяч рублей.

ТРОПА ЗОМБИ

Лена: «У меня болело плечо, когда учились зарубаться. Но я ничего не сказала инструктору. Терпела. Уже потом, когда вернулись в лагерь, думала, смогу ли с такой болью пройти сложный маршрут? А тут еще тахикардия. Сомнения одолевали. Если пойду, вдруг станет плохо? Спуститься вниз можно будет только с гидом, и получится, что группа останется с одним инструктором. Это опасно. И я после долгих метаний решила: останусь! Не хотелось подводить людей».

Людмила: «На высоте кислорода мало. Поэтому сон превратился в пытку. Две бессонные ночи позади. Перед штурмом тоже глаз не сомкнули. За несколько часов до выхода у Лены началась тахикардия. Легли с Резедой немного полежать, а Лены нет. Нашла ее в столовой в слезах... А через два часа перед штурмом давление поднялось еще у одного из наших ребят. Он тоже решил не рисковать.

В три часа ночи за нами подъехал ратрак (гусеничные тракторы могут забираться вверх под крутым углом и их круглый год используют в качестве высокогорного такси для перевозки людей и грузов). Такса кусалась – 10 тысяч рублей. Но мы заплатили. И нас отвезли на высоту 5100.

Фото: Людмила Тухватшина

...Идти ночью в полной экипировке, с рюкзаком за спиной и снаряжением очень трудно. Рюкзак с каждой минутой становится все неподъемнее, хотя груза было немного – чай в термосе, аптечка, запасные варежки... Инструкторы еще несли кислородные баллоны. На всякий случай. Вдруг кому-нибудь станет плохо.

Вспоминала уроки Артема и Богдана и старалась правильно дышать. Один раз посмотрела вбок и ужаснулась. Представила, что скатываюсь по склону... Долго-долго... Но тут же пронзило: если упаду, уже никогда не смогу сюда подняться! Это и заставило собрать волю в кулак. Шаг — вдох, шаг — выдох... Тупо вперёд, очень медленно. На ватных ногах. Терпеть, терпеть... Попробовала считать шаги вслух, но поняла, что уходят силы, а их надо беречь. Шаг-вдох, шаг-выдох... Только не останавливаться!

Появились тошнота и головокружение – первые признаки «горняшки» (горной болезни). Но шла на последнем издыхании. Дико хотелось спать. Это место ещё называют тропой зомби. Потому что здесь человек идет уже на автопилоте.

Выйдя из теневой стороны на солнце, попали на седловину – это такое огромное покатое снежное поле на высоте 5300 метров между Западной и Восточной вершинами Эльбруса, Увидели множество людей, которые отдыхали перед решительным штурмом. Взмолилась: «Поспать, ну пожалуйста... хотя бы пять минут!» Но гиды были неумолимы – нельзя! Силы восстанавливали сидя, сняв рюкзаки. Молодые умудрялись шутить и грызли энергетические батончики. Меня же выворачивало наизнанку. У Резеды в рюкзаке была соленая вода с лимоном. Она меня и спасла. То и дело подходил Артем, спрашивал о самочувствии и уговаривал спуститься вниз – это была последняя возможность вернуться в лагерь».

Резеда: «Я вымоталась до такой степени, что казалось – умру прямо сейчас. Решила спуститься вниз. Но тут рядом остановился незнакомый инструктор. Ислам (так его звали) сразу понял, что я почти сломалась и принялся меня вдохновлять: «Вы из Башкирии? Столько сил потратили и хотите отступить? Настройтесь, я вас доведу. Давайте вместе правильно дышать...» А я ему говорю сквозь слезы: «Да я, вроде, не рожаю!» Так что заключительные 300 метров я преодолела только благодаря Исламу.

Впереди ждал крутой склон в 45 градусов. На первом отрезке пути провешены веревочные перила, к которым надо пристегиваться с помощью усов страховочной системы. На каждом закрепленном участке стоял инструктор. Он и делал перестежки – брал твой карабин, отстегивал с одного участка веревки на другой, чтобы ты мог идти дальше. И при этом подбадривал: «Как вы, терпимо?».

Людмила: «У перил образовалась пробка – как в Москве. Нам потом сказали, что в тот день на восхождение ушло 400 человек! Был риск замерзнуть, очередь двигалась медленно, хорошо, что у нас были пуховки.

Казалось, что до исполнения мечты – рукой подать. Но это была иллюзия. Мы вышли на плато и буквально ползли по нему еще полчаса. На вершине уже были видны люди, они размахивали руками, что-то кричали. Осталось преодолеть каких-то 20 метров! А силы кончились. И у меня хлынули слезы. Артем похлопал по плечу: «Плачьте, плачьте, не стесняйтесь!». И я наревелась всласть. Потом вытащила из рюкзака флаг Туймазов.

Маленькое и очень важное отступление: рисунок флага переправила по телефону Татьяна Хакетдинова, мой неизменный товарищ по сплавам. Мы с Резедой еле нашли в Терсколе место, где его распечатали, правда, в черно-белом варианте. Но мы его разукрасили фломастерами!

Вот с этим бумажным флагом и поднялись на высочайшую точку России и Европы. На часах было 9.30. Позади шесть часов пути.

На вершине из-за недостатка кислорода можно было пробыть совсем недолго. Дали 15 минут. С небольшой площадки мы насладились поистине космическим видом...».

«ЖДАЛА ДЕВЧОНОК, КАК С ВОЙНЫ...»

В горах говорят: вы победили, если спустились вниз. Альпинисты, голодные, обессиленные, вымотанные до предела, возвращались в лагерь. Каждый шаг давался с трудом. Во время спуска Артем узнал у Резеды, что ей 59 лет, а ее подруге – 65. И был так потрясен, что сказал Людмиле: «Вы – мой личный рекорд! Надо сфотографироваться на память...». Адмирал, конечно, любит пошутить, и, хотя потрескавшиеся губы не слушались, она все-таки крикнула: «Артем назначил меня своей любимой старшей женой!». И вся группа зашлась от смеха.

Лена: «Не спала всю ночь. Ждала девчонок, будто с войны. Несколько раз ставила огромный чайник, чтобы отогреть группу. Лишь бы ничего не случилось! Я знала, что по статистике восхождение на Эльбрус ежегодно совершают около 10 тысяч человек. В среднем гибнет от 15 до 20 альпинистов. Чаще всего это происходит во время спуска, когда группы настигает непогода, например, плотный туман. Велик риск угодить в глубокую (до ста метров) ледяную трещину. А таких трещин тысячи... От сердца отлегло лишь тогда, когда увидела цепочку, спускавшуюся с горы».

Людмила: «Если бы вы только видели глаза Лены, когда мы пришли в лагерь! Она помогла нам снять кошки и еще одному парню. Побежала в сотый раз разогревать чайник... Кто-то бы нам позавидовал, а Лена радовалась, что мы живы. Наша победа была и ее победой. Понимаете?».

Резеда: «Везде пишут, что подъем по южному склону легче, чем по северному. Но надо учесть, что мы – пенсионеры. Нагрузка была огромной, мы с Людой даже похудели на несколько килограммов. До сих пор иногда вижу во сне, что поднимаюсь на вершину. И просыпаюсь».

Лена: «Я увидела чудо глазами Пушкина: «...в венце блистая ледяном, Эльбрус огромный, величавый, белел на небе голубом». И меня поразила дисгармония между божественной красотой и поведением человека, захламляющего уникальные природные пейзажи. Мы постарались не нанести урон кавказской жемчужине. Во время спуска в Терскол тащили на себе тяжеленные рюкзаки, свой мусор и... пять литров вермишели, оставшейся после обеда в лагере «Хижина», для бездомных собак, которые обитают у лагеря».

Людмила: «Часто спрашивают: зачем мы пошли в горы? Трудно объяснить... Восхождение – это самоутверждение. Победа над собственной ленью и страхами. В горах учишься смиряться, быть подчиненной. Там мы познали новые грани жизни. Я поняла, что в любом возрасте надо ставить перед собой цели и добиваться их. Может, не такие экстремальные, какой была наша задача.

Обращаюсь ко всем, кто мечтает о горах. Горы не прощают любительщины. Идти на вершину, чтобы потом похвастаться друзьям: «Я там был!», не стоит. Там легко погибнуть от горной болезни и переохлаждения. Погибают даже альпинисты-профессионалы. Нужна серьезнейшая подготовка».

P.S. Покорение Эльбруса высоко ценится во всем мире. Ведь он входит в список «Семи вершин мира», куда включают по одной высочайшей горе каждого континента. Людмиле Тухватшиной и Резеде Сахибгареевой вручили сертификаты и медали «Эльбрус – воплощение мечты».

Вернувшись домой, Людмила приняла участие в чемпионате Туймазинского района по горному бегу. А сейчас разрабатывает очередной проект – пешего путешествия по Ликийской тропе (Турция) вдоль средиземного побережья древней Ликии протяженностью 540 километров.