«Умирают жирные люди!»: чем еще удивлял ректор БГМУ Павлов, говоривший с депутатами о тотальной вакцинации

Валентин Павлов возглавляет БГМУ с 2011 года Фото: https://vk.com/id520218251

В последнее время все больше башкирских чиновников и депутатов предпочитают вести спокойную «медийную» жизнь и не бросаться громкими фразами. Но, как известно, у каждого правила есть свои исключения.

В случае с эпидемией ковида особо активным на яркие выражения оказался ректор БГМУ Валентин Павлов. Последнее его выражение о необходимости тотальной вакцинации удивило даже скучающих на заседании депутатов Курултая. Мы решили вспомнить, чем еще запоминался жителям Башкирии профессор главного медицинского вуза Башкирии.

УМИРАЮТ ЖИРНЫЕ ЛЮДИ

Пожалуй, самой острой фразой Павлова стало выражение про личности умирающих от ковида пациентов. Осенью 2020 года он участвовал в интернет трансляции, посвященной борьбе врачей с коронавирусом. В прямом эфире Павлов ляпнул очень странную для медика фразу.

- Умирают диабетики, умирают жирные люди. Вот это наши мужчины: ожиревшие, толстые, с кружкой или с рюмкой горячительного напитка – они видны. Они выделяются из толпы. Вот эти, к сожалению, 40-летние, 50-летние мужчины с большим животом – они умирают, - заявил профессор.

МРУТ СЛАБЫЕ ФИЗИЧЕСКИ

Не будем отходить далеко от вышеупомянутой трансляции. Уже через несколько минут ректора БГМУ совсем уж понесло и он назвал коронавирус… санитаром!

- Ковид для нас – это санитар, который пройдет по планете. Мы снова включились в естественный отбор – мрут слабые физически. Если вы сильны умом, ну вы тогда дайте своему телу возможность выжить. Вы не будьте толстыми, вы не будьте алкоголиками, вы не будьте диабетиками, - посоветовал жителям республики Павлов.

ДЕБИЛЫ КАЛЬЯНЩИКИ

Также Валентин Павлов во время того стрима не смог пройти мимо любителей кальянов. По его словам, недавно ковид-госпитале оказались двое его приятелей.

- Нужно быть дебилом, чтобы курить кальян в компаниях в кальянных. В реанимацию поехали два парня, молодых, спортивных, поджарых. У обоих 70% при первом КТ, оба прошли через кислород, — говорил тогда Павлов.

QR-КОД ДЛЯ ЗАЩИТЫ

Во время представления проекта федерального закона об обязательном использовании QR-кодов депутатам Курултая Валентин Павлов говорил о том, что нововведение поможет защитить привитых людей.

- QR-код для того, чтобы защититься. Когда вы вакцинировались, вы защитили себя, но когда вы имеете QR-код, вы уверены, что вас никто не заразит. 98% зараженных – это зараженные от невакцинированных! – заявил ректор БГМУ.

ТОТАЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

Наконец, на том же заседании Курултая Павлов и вовсе заговорил о необходимости тотальной вакцинации. Такие фразы прямо сейчас в стране публичные люди сейчас не позволяют.

- Нужно быстро и качественно создать в обществе условия для массовой и тотальной вакцинации.

По мнению Павлова, ограничения с QR-кодами сейчас заставят вакцинироваться тех, кто еще не успел это сделать самостоятельно.