Выплаты и пособия в условиях цифровизации ФСС Башкирии

С 1 января 2022 года вступают в силу изменения в деятельности ФСС. Речь идет о полном переводе больничных листов в электронный вид и переходе на так называемую систему проактивных (беззаявительных) выплат.

В чем суть этих нововведений и как это отразится на жителях Башкирии, рассказали на пресс-конференции руководители ФСС России по РБ, представители системы здравоохранения и спецоператоров связи.

21 МЛРД ОТ ФОНДА

Про Фонд социального страхования вы вспоминаем, когда ждем выплаты за больничный или пособие, связанное с материнством.

- Республиканское отделение Фонда осуществляет еще и ряд делегированных функций, в том числе, выплаты сотрудникам медорганизаций и их семьям, пострадавшим из-за коронавируса. Предварительно, расходы регионального отделения ФСС по РБ в 2021 году составят 29 млрд рублей, - говорит управляющий ГУ – РО Фонда социального страхования РФ по РБ Марат Латыпов. – Из них около 21 млрд направлено на выплаты гражданам по двум видами социального страхования, остальное – на реализацию делегируемых функций.

Эти средства пойдут не только на выплату денег, но также на приобретение протезов, специальных машин, и прочего, предусмотренного законом.

ПРО ЭЛЕКТРОННЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ

- Как это будет происходить: уже на стадии открытия больничного Фонд увидит его в базе данных, и с этого момента мы начинаем взаимодействовать с работодателем - через систему электронного документооборота, - пояснила заместитель управляющего ГУ – РО ФСС России по РБ Лариса Черепанова. -Еще одна система СЭДО будет введена для взаимодействия с медицинскими организациями.

Проще говоря, теперь весь документооборот между работодателями, медорганизациями и ФСС будет происходить автоматически, что позволит сберечь время и нервы участникам процесса. А работники (застрахованные) будут получать информацию вГосуслугах. С вопросами можно будет обратиться напрямую в ФСС через личный кабинет или приложение «Социальный навигатор».

«ЛЮДИ ПОНИМАЮТ, ЧТО ЭТО УДОБНО»

Готовы ли медицинские организации республики к нововведениям?

- Конечно. Электронные больничные в Башкирии выдаются с 2017 года, пока по желанию пациента. Сейчас республике не страшно переходить на новую систему, - утверждает заместитель министра здравоохранения РБ Динара Еникеева. - Башкирия занимает 7-е место в стране по количеству выданных электронных листов нетрудоспособности, 90% медорганизаций уже работают в системе. Пройти этап недоверия к новому формату было сложно. Но если человек один раз попробовал – он уже понимает, как это удобно.

- Все государственные медорганизации на сегодняшний день уже выдают электронные больничные, остались единицы, на которые приходится меньше 1% всех жителей республики. Тут можно говорить о полной готовности. Сегодня в республике выдается порядка 1,1 млн электронных листков нетрудоспособности, и около 400 тысяч – бумажных. Многие уже привыкли к этой системе, - дополняет Лариса Черепанова.

«СУЩЕСТВЕННЫЙ СКАЧОК ВПЕРЕД»

А как относятся к грядущим переменам профсоюзы?

- Это очень существенный скачок вперед. Новая система позволит получить выплату быстро и напрямую от Фонда, не зависимо от финансового положения работодателя и других факторов, - говорит заместитель председателя Федерации профсоюзов РБ Наиль Махмутов. – Электронный больничный невозможно подделать, его нельзя потерять или испортить. Снижается и риск заразиться: не нужно сидеть в очередях.

- Мы радыэтим переменам, - отмечает председатель республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ Рауль Халфин. - Переход был непростой, но теперь надеемся, что механизм будет работать без сбоев. Огромное спасибо за грандиозную проделанную работу РО ФСС, в том числе, в плане выплат медработникам и переболевшим ковидом.

В новой системе связующим звеном выступят спецоператоры связи. В чем их роль?

- С 2022 года все взаимодействие работодателей с ФСС будет происходить через программное обеспечение, - рассказывает руководитель филиала в Уфе ООО «Тензор» Людмила Пензина. - Не нужно отслеживать цепочки взаимодействия с другими госорганами (например, ПФР), все будет подключено к СЭДО. Страхователям не нужно будет делать никаких дополнительных действий. Все настроено автоматически: две кнопки и готово.

Чтобы встретить перемены в полной готовности, работодателям нужно НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО подключать эту систему, а особенно средним и крупным предприятиям!