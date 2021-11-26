Отопление: входим в новый сезон

В пресс-центре «КП-Уфа» состоялся круглый стол, посвященный вопросам очередного отопительного сезона. Представители органов власти, ресурсоснабжающих организаций и защитники общественности обсуждали, от чего зависит ценник на отопление, почему некоторые платят больше соседей, и решали вопрос, обоснованные тарифы – или все-таки завышенные.

ПОДГОТОВИЛИСЬ?

Актуальность темы объяснять нет необходимости: предыдущий отопительный сезон оказался сродни бразильскому сериалу по накалу страстей. Учли ли опыт?

- Мы внимательно проанализировали предыдущий сезон, и выстроили работу так, чтобы не допустить в этом отопительном периоде тех же нарушений, - подчеркивает председатель Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Андрей Агапов. - Осмотрели порядка 3000 домов, выявили порядка 6800 нарушений, связанных с теплоснабжением, поступило порядка 18 тысяч обращений в Госкомитет, в основном - по начислению платы за отопление. В начале года была создана рабочая группа из представителей органов власти и местного самоуправления, начались проверки. Анализ суточных графиков поставки теплоносителей по 553 домам показал несоответствие температуры на ввод в дома относительно температурного графика. Мы вместе с прокуратурой обратились в суд с иском, требуя перерасчета платы за отопление. Сегодня ожидаем решения по делу. В этом году мы начали подготовку заблаговременно. Специалисты с апреля по сентябрь осмотрели порядка 10200 домов, выявили свыше 24000 нарушений состояния домов и систем теплоснабжения. Выдано около 4500 предписаний на устранение нарушений, а также вынесено 68 предостережений о недопустимости нарушений законодательства в адрес органов местного самоуправления, поскольку они несут ответственность за подготовку к отопительному периоду.

Изменилась ли ситуация?

- Начиная с 20 сентября (напомним, пуск был с 16-го), зарегистрировано порядка 420 обращений, это в два раза меньше, чем за аналогичный период того года, - говорит Андрей Агапов. – Серьезных аварий в многоквартирных домах не зафиксировано. Да, были обращения и по поводу начисления платы: за сентябрь некоторым жителям выставили счет за полный месяц. Это те дома, где нет общедомовых приборов учета. В соответствии с постановлением правительства, в таких домах расчет платы осуществляется по утвержденным нормативам за полный месяц независимо от количества дней оказания услуг. Гражданам это разъяснили, и повторных обращений уже не было. В целом, в новый сезон мы вошли намного более подготовленными, нежели в прошлом году.

И СНОВА О ТАРИФАХ

- Плата за коммунальные услуги – то, что в конечном счете жители видят у себя в квитанциях, складывается из тарифа, умноженного на объем потребления (либо по приборам учета, при их отсутствии – по нормативу). Нормативы по отоплению рассчитываются в соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации. В целях исключение резкого роста совокупной платы за коммунальные услуги, на сегодняшний день в части муниципальных образованиях применяются нормативы, утвержденные администрациями, а в других утвержденные Госкомитетом. Что касается отопительного сезона 20/21, тарифы были неизменны на протяжении всего отопительного периода, потому что плановое изменение тарифов происходит с ежегодно только с 1 июля.

Могут ли тарифы расти – планово – до бесконечности? Оказывается, нет. Законом предусмотрены ограничения по росту совокупной платы граждан за коммуналку.

- Основная доля в структуре платы в среднем по РБ приходится на отопление - 45,3%, поэтому к этой теме особое внимание общественности, - отмечает председатель Государственного комитета РБ по тарифам Светлана Бурдюк. - Рост платы граждан за коммунальные услуги ограничено индексом: на текущий год установлен на уровне 3,8 %, допустимое отклонение – 2%, на 2022 год утвержден индекс 4,4, с допустимым отклонением в 2%. В столице республики для 7 различных теплоснабжающих организаций тариф установлен в пределах 1211,12 до 2 994,97 руб. за Гкал тепла.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ЖАЛУЮТСЯ?

После обострения ситуации отопительного сезона 20/21 повысилась значимость людей, которые являются связующим звеном между властями, ресурсниками и потребителями. Одним из таких являетсясоветник главы администрации города Уфы по ЖКХ Вадим Беляков, который сегодня курирует ситуационный центр по теме тепла. - С 25 сентября по текущий момент нам поступило около 17 тысяч обращений от граждан. Первые недели было около 1100-1200 обращений. Что в итоге: походили слесари, устраняли воздушные пробки и так далее. В некоторых домах раз по 10 приходили. В целом, за лето много проблем было решено, но они устраняются и по сей день. Причина? К сожалению, управляющие организации некорректно или не в полном объеме презентовали жителям МКД те работы, какие они должны были проводить. Сейчас мы имеем 100-150 обращений ежесуточно. А когда потребители получат квитанции, вопросы по начислениям увеличатся. Чтобы заранее снять проблематику, сейчас ведется большая просветительская работа с жителями. Когда показываешь людям конкретные цифры, вопросы снимаются.Представьте: в домах, где есть приборы учета, платят одно, а где счетчиков нет, по нормативам – переплачивают почти в 2,5 раза.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ПОРА УК МЕНЯТЬ

Проблемы у всех разные: в одних домах холодно и люди спрашивают: за что мы платим; в других – слишком жарко, и люди бунтуют: почему мы должны платить за «обогрев» улицы? Как разобраться и всех успокоить? Звонить в колл-центр или есть другие варианты?

- Проблема обострилась в прошлом году, когда был ажиотаж по поводу квитанций, - говорит заместитель министра ЖКХ Башкирии Ильдар Хамзин. – Одна из причин - некачественная подготовка к сезону, слишком формально подошли к этому вопросу муниципалитеты. Зимой провели полный анализ, на основе которого был разработан сетевой график, комплексный план. Решено: не подписывать акты готовности, пока не будут устранены нарушения. Зачастую здесь виноваты управляющие компании. УК выбирают на общем собрании, по сути – это наемные организации, которые получают деньги от жильцов за то, что контролируют функционирование всех систем МКД. И некоторые управляющие компании еще неправильно себя ведут, но уже наметилась тенденция, они стали понимать, что не они главные в доме, а жители. Если ваша УК отсылает вас в ЖЭУ – это неправильный подход. Управляющая компания сама должна взаимодействовать со своими субподрядными организациями. И если рождаются споры –мой совет: звоните в штаб, тогда подключится администрация и будет решать, кто прав, а кто нет.

И все-таки, как понять, что УК не отвечает запросам жителей дома? - На что нужно обращать внимание: скорость реакции, манера общения (если есть ситуации, когда диспетчер накричит или слесарь ведет себя неадекватно – повод задуматься), - говорит Вадим Беляков. - В целом, надо смотреть, как работают инженерные конструкции дома, но неспециалисту в этом разобраться сложно. Как вариант: можно сравнить квитанции – свою и соседа из другого ЖК. И на основании этого делать выбор в пользу той или иной управляющей компании.

«ПЛАТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ПОЧТИ НЕ РАСТЕТ». ПРАВДА?

В ответ на негодование многих жителей Башкирии представители ресурсоснабжающих компаний утверждают: фактический размер платы за отопление практически не меняется. Что, серьезно?

- Все зависит от разных факторов, в том числе, от погодных условий. Мы замеряли среднюю температуру воздуха и сравнивали с данными за предыдущие годы. Получилось, что этот октябрь был прохладнее, чем в прошлом году. Значит, платежки будут чуть выше. А ноябрь 2021 года теплее, чем в 2020-м, по средним оценкам, начисления окажутся ниже примерно на 8%, - отмечает директор БашРТСТимофей Дубровский. – Еще нужно учитывать, что в 2019 году мы перешли на систему оплаты по 1/8, когда за тепло люди платят только в отопительный сезон. Соответственно, нагрузка на холодные месяцы возросла. Если посчитать годовые суммы, которые складывались по системе 1/12 (при которой мы в течение года платили одинаковые суммы), и сравнить их с годовыми суммами, складывающимися по системе 1/8, то в среднем получается каждый год одна и та же сумма. При этом, если все - материалы, продукты, металл и прочее - дорожает на десятки процентов в год, а то и в разы, а тепло дорожает незначительно, то можно считать,что плата за отопление отстает от инфляционных тенденций.

- Но по другой статистике, доля платежей за коммуналку становится значительнее, - добавилпредседатель Совета при главе РБ по правам человека Владимир Барабаш. – Выходит, что не коммунальные ресурсы дорожают, а доходы населения падают – в этом кроется суть проблемы.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ РАСТЕТ

Как можно показать неудовлетворенность людей ценами на коммуналку? В цифрах. Общая задолженность потребителей перед БашРТС составляет порядка 7 млрд (!) рублей, из них 2,6 млрд задолжали жители. МУП УИС недополучили 1 млрд 200 тысяч рублей, из которых сумма задолженности населения – порядка 400 млн рублей, а просроченные платежи – около 270 млн рублей.

- Много это? Наверное, да. Поскольку на ремонтные работы приходится около 300 млн рублей. То есть мы могли бы сделать больше, но не на что: деньги осели в кошельках должников, - говорит исполнительный директор МУП УИС Максим Петров.

- По сути, мы ведем социальную деятельность, прибыльности у компании нет, - говоритдиректор БашРТС. – Нам необходимо поставлять тепло в дома, проводить ремонты, поддерживать надежность системы теплоснабжения,покупать топливо, платить зарплату сотрудникам и рассчитываться с контрагентами. Откуда брать деньги? Источник один - платежи потребителей. Из-за долгов, денег на ремонтные работы почти не остается. Приходится рассчитывать только на инвестиционную программу. Без этого поддерживать надежность сетей тяжело.

- В этом году мы вынуждены сокращать количество ремонтов, поскольку рост цен на металл громадный, а поступления не увеличиваются. Но мы нашли выход из ситуации, - говорит Максим Петров. - Вместо ремонтов мы начали готовить оборудование к зиме путем проведения дополнительных испытаний: например, проводили испытание температурной волной, чтобы выявить слабые места и устранить. По итогу: в отопительный сезон зашли мягко, и пока серьезных жалоб не было.

НАКАЗАТЬ РЕСУРСНИКОВ

Люди жалуются на слишком высокие тарифы, на бьющие по карманам платежки. А ресурсоснабжающие организации говорят о своих проблемах.

- 1700 км – протяженность наших сетей, в год мы в состоянии заменить порядка 2%. И в последнее время уравнение меняется: деньги у нас те же, а материалы сильно дорожают, - объясняет директор БашРТСТимофей Дубровский. – Могу сказать одно: аварии будут всегда, потому что это металлы, механизмы. Вопрос надо ставить иначе: как быстро авария устраняется? Если есть техника, люди, материалы в наличии, все можно сделать оперативно – и это уже хорошо. Например, февральская авария в районе ТЦ «Июнь» продемонстрировала нашу готовность: мы уложились в нормативные сроки, людей не пришлось выселять посреди зимы из квартир.

В сети сейчас активно обсуждают инициативу не платить за отопление до Нового года, цель - то ли наказать БашРТС, то ли руководство компании лишить премии. Как реагирует на это компания?

- Для начала: в БашРТС не видели годовую премию ужемного лет, нас этим не удивить, - отмечает Тимофей Дубровский. - Но поймите: других источников, кроме как платежи граждан, у теплоснабжающих организаций нет. Кстати, мы мониторили ситуацию: те граждане, которые призывают бойкотировать оплату коммуналки, сами платят вовремя. То есть себя под угрозу они не ставят, но подталкивают людей на лишние расходы из-за просрочки платежа – пени, судебные издержки. Есть важное слово - ответственность. Мы ответственны за качественное теплоснабжение, а потребители - за своевременную оплату коммуналки.

А СЭКОНОМИТЬ – РЕАЛЬНО?

Какие есть рекомендации, как повысить энергоэффективность дома?

- Некоторые как считают: если холодно, значит, надо добавить. Это неправильный подход. Если холодно, нужно искать причину, - советует замминистра ЖКХ Башкирии Ильдар Хамзин. – Нужно ставить счетчики, утеплять фасады и кровли, не обогревать нежилые помещения. Кроме того, через регионального оператора по капремонту мы устанавливаем в домах устройства автоматического погодного регулирования, которые должны продемонстрировать экономию без ущерба для жильцов. В ближайшее время проведем анализ, и в начале следующего года сможем сказать, от какого вида регулирования эффект лучше. Далее, УК должна пригласить специалистов, чтобы проверить, какие именно устройства можно установить в конкретном доме. А жители будут оплачивать только исходя из экономии: сэкономили 20%, из них 15% будет перечисляться энергосервисной компании до определенного времени. А они, в свою очередь, будут держать эти устройства на балансе, следить за их работой, регулировать.

А как отдельно взятый горожанин может повлиять на ситуацию?

- В прошлом году в домах, где активно проводили энергоэффективные мероприятия, почти в 2 раза отличались платежи от тех домов, где ничего не делалось, - говорит директор БашРТС. – То есть, где собственники проявляли активную позицию, требовали от УК проведения определенных работ, они платили за коммуналку меньше. Мы, в свою очередь, проводим обучение старших по домам. Поскольку мы все заинтересованы в качественном теплоснабжении. Перетопы нам невыгодны, поскольку собственные расходы в таком случае будут еще выше.

ПРО СУБСИДИИ

А могут ли жильцы МКД управлять своими же деньгами?

- Люди платят за капремонт, при этом они редко когда управляют этими ресурсами. К ним просто приходят и говорят: мы вам будем красить подъезд –то есть ставят перед фактом. А есть ли право выбора? Могут ли жильцы сказать: нам не надо красить стены, а лучше утеплите чердак или поставьте пластиковые окна в подъезде? – задается вопросом Владимир Барабаш.

- На общих собраниях жители МКД решают, что делать в плане капремонта. Как правило, начинают с кровли. В последнее время стали обращать внимание на утепление фасадов. Но это самый дорогой вид ремонта. Жители должны понимать, сколько у них собрано денег, - говорит Ильдар Хамзин. - Если сети электроснабжения изношены и перегружены, есть риск пожаров, то надо это делать в первую очередь.Некоторые хотят утеплить дом, но не хватает денег. Примерные виды работ, какие можно сделать в рамках программы капремонта, можно посмотреть на сайте регоператора, и у него же уточнить по ценам.

На какую помощь от государства может рассчитывать гражданин? Даже если он не относится к льготной категории?

- В прошлом году я обратил внимание на субсидирование расходов на услуги ЖКХ, и понял, что у нас в Башкирии это развито широко: многие имеют на это право. Единственное условие - процент расходов семейного бюджета на коммуналку должен превышать норматив (это 10-20% в зависимости от категории), - говорит Владимир Барабаш. –Когда я начал об этом говорить, то получил много встречных комментариев: дескать, попробуй – получи. Якобы это очень сложно, нужно собрать кучу справок и не факт, что дадут субсидию. Но с этого года вопрос фактически снят, и Башкирия, как всегда, на передовой. Сегодня можно воспользоваться калькулятором на сайте Минсоцразвития, чтобы прикинуть, проходите вы или нет. А затем с паспортом и справкой о составе семьи идете в МФЦ. Иногда они могут запросить еще, например, справку из школы. Но дальше весь процесс проверки идет без вашего участия. В следующий раз вы приходите в МФЦ за уже готовым пакетом документов для получения субсидии.