Дом для садовника, экзотический сад и дизайнерские радиаторы: где и как живут богачи из Башкирии

Многие дома напоминают особняки голливудских звезд. Фото: Cian.ru

Из-за коронавирусной эпидемии все больше жителей Башкирии мечтают сбежать из пыльного многолюдного мегаполиса и поселиться за городом. Собственный дом, возможность выращивать урожай на собственной земле, прогулки на свежем воздухе и единение с природой – что может быть лучше. Сайты по продаже недвижимости завалены объявлениями о продаже частных домов, среди которых есть и замшелые хибары, и вполне комфортные варианты для семей с детьми. Однако встречаются и самые настоящие дворцы, больше напоминающие особняки голливудских звезд. Стоимость таких коттеджей исчисляется десятками миллионов, и уж точно будут не по карману большинству обычных людей. Посмотрим, как выглядят дома богачей из Башкирии.

БАССЕЙН, КАМИННЫЙ ЗАЛ И ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ЦВЕТЫ ЗА 72 МЛН РУБЛЕЙ

Коттедж площадью в 650 «квадратов» и земельным участком в 13 соток расположился в элитном поселке Чесноковка под Уфой. Владелец объявления уверяет, что дом стоит в самом тихом месте, поэтому вы будете слышать только пение птиц, а не докучливых соседей. Итак, что же предлагают покупателю за нескромные 72 млн рублей? Огромный бассейн, каминный зал, хамам, авторский дизайн от ведущих уфимских дизайнеров – все выполнено из исключительно экологичных материалов – камня и редких пород древесины. Услаждать взор нового владельца дома будет сад с экзотическими цветами, а чтобы за растениями было кому ухаживать, на участке даже позаботились о домике для садовника. А чтобы по благоухающему саду было можно гулять и ночами, повсюду вмонтирована архитектурная подсветка.

Как вам бассейн, где можно устраивать олимпийский заплыв? Фото: Cian.ru

МОЗАЙКА РУЧНОЙ РАБОТЫ, ИТАЛЬЯНСКИЙ МРАМОР И ГОСТЕВОЙ ДОМ ИЗ КЕДРА

Еще один роскошный особняк площадью 600 квадратных метров на участке в 31,6 соток расположился в деревне Суровка, в трех километрах от Уфы. В трехэтажном коттедже есть собственный фитнес-зал с современным оборудованием, кинотеатр и бильярдная комната, а также огромная гардеробная. В доме несколько ванных комнат, отделанных мозаикой ручной работы из натурального итальянского мрамора, комнаты оклеены эксклюзивными обоями именитого британского дизайнера, а промозглый осенний вечер согреет дровяной камин.

Отдельно стоит сказать про гостевой дом, который тянет на полноценный коттедж. Натуральный кедровый сруб в два этажа имеет три спальни, кухню-гостиную и санузел. Баня также построена из редкого красноярского кедра: тут есть купель и уличный чан на дровах. Чтобы воры не проникли в дом, по всему периметру участка оборудована система видеонаблюдения. Цена за роскошь и эксклюзив соответствующая – 70 млн рублей.

За продуманный ландшафтный дизайн тоже нужно платить. Фото: Cian.ru

ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО

Хотите почувствовать себя аристократом? Владельцы коттеджа на 220 «квадратов» в селе Акбердино Иглинского района гордо называют свой дом настоящим родовым поместьем, где могут жить сразу несколько поколений. Огромный двухэтажный особняк вырублен из лиственницы и напоминает внешне старинную усадьбу, но с современным комфортным наполнением. Особый шик дома – в эксклюзивном интерьере от ведущих дизайнеров. Вся мебель – из массива дерева, а массивные старинные люстры и текстиль дополняют картину роскоши. Также на участке в 15 соток есть баня, обставленная мебелью «под старину», бассейн, двухместный гараж, а также ухоженный сад и огород. Цена «дворянского гнезда» - 64 млн рублей, ведь настоящие аристократы могут себе позволить жить на широкую ногу.

Как вам родовое поместье и эко-усадьба в одном доме? Фото: Cian.ru

ДОМ С ВИДОМ НА ОЗЕРО И ЛИЧНЫЙ ВОДОПАД

Тем, кто хочет любоваться потрясающими пейзажами из окна своего дома, но на домик в Швейцарии денег немного не хватило, стоит обратить внимание на трехэтажный коттедж на берегу озера Банного – популярнейшего курорта в Башкирии. Площадь особняка – 300 квадратных метров, площадь участка – 25 соток, так что фантазии есть, где развернуться. На участке есть два дома (один гостевой), а также искусственный пруд с мостом, фонтан, прогулочные дорожки, место для посиделок с друзьями у костровой чаши и даже собственный водопад! Цена – 35 миллионов, но ведь эмоции бесценны?

А в этом доме незабываемые пейзажи за окном. Фото: Cian.ru

ЗОЛОЧЕНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И КАМИН ИЗ ОНИКСА

Когда читаешь описание двухэтажного коттеджа площадью в 350 «квадратов» в Нагаево, думаешь, а не про дворец ли в Петергофе идет речь? Ну посудите сами: огромный камин из оникса, итальянская мебель из редких пород дерева и кожи, выполненная под заказ и покрытая золотой патиной, светильники из муранского стекла в патинированном золоте, роскошная ванна из лимитированной итальянской коллекции и даже дизайнерские радиаторы… Кстати, владельцы так влюблены в свой интерьер, что готовы расстаться с мебелью только за дополнительную плату (цена оговаривается отдельно). Нехило, правда, с учетом, что только за дом с участком хозяева просят 45 миллионов рублей. Свежий воздух и благоприятная роза ветров – в подарок!