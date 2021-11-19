Синоптики объяснили «погодные качели» в Башкирии. Вот почему так происходит

Совсем скоро по всей Башкирии зима окончательно вступит в свои права

Недавно метеорологи представили предварительный прогноз погоды на зиму 2021/2022 года. Специалисты сразу нескольких научных центров проанализировали данные и предсказали, какой будет зима, в том числе, в Башкирии. Как отметили ученые, вероятность того, что этот прогноз подтвердится, составляет 67-69%.

И так, по данным Росгидрометцентра, этой зимой температура воздуха будет в пределах средних многолетних значений. То есть предположительно, в Башкирии не прогнозируются ни сильные холода, ни аномально теплая зима. В Башгидрометцентре «КП-Уфа» рассказали, что спрогнозировать количество и периодичность выпадения осадков на такой длительный срок, невозможно. У ученых пока нет действенной методики, чтобы, например, в ноябре, предсказать снежный январь.

К слову, как могли заметить жители республики, с недавних пор, как только во всех районах выпал снег, на улице начались «погодные качели». В один день температура воздуха то падает до -16 градусов Цельсия, а в другой поднимается до -3°С. Почему так происходит? На этот вопрос в беседе с «КП-Уфа» ответила начальник отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра Гульназ Загитова.

- Начинается зимний период, ничего в такой погоде странного нет. У нас происходит быстро смещение воздушных масс, соответственно, и быстрая смена погодных условий. Никакой аномалии здесь не наблюдается, для нашего региона это нормальное явление, - пояснила Гульназ Загитова.

И так, если ориентироваться на длительный прогноз погоды от Росгидрометцентра, то в Башкирии среднемесячная температура воздуха в декабре будет ниже нормы или чуть холоднее обычного. Норма декабря для нашей республике составляет в среднем -11,1 градус Цельсия.

По данным метеорологов, среднемесячная температура воздуха в Башкирии в январе и феврале 2022 года будет около нормы. Для января норма – минус 14,8°С, а для февраля – минус 13,7 градусов Цельсия.