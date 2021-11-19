«Насильно депортируют в Казахстан!»: отец из Башкирии из-за проблем с документами рискует расстаться с семьей

Рустам очень боится расставания с любимым сыном

В непростой ситуации оказался 39-летний Рустам Давлетшин из Учалов. Башкир по национальности, но гражданин Казахстана официально, мужчина рискует надолго разлучиться с женой и маленьким ребенком из-за волокиты с документами. Сейчас Рустама закрыли в Центре временного пребывания иностранных граждан, пока его супруга стучится во все двери с просьбой о помощи.

- Мой муж родился здесь в Башкирии, он башкир по национальности. Когда Рустам был еще маленький, вся его семья переехала в Казахстан, в город Экибастуз. Там они прожили долгое время, потом мама Рустама вместе с младшей дочерью вернулись в Россию. Рустам тоже приехал сюда 10 лет назад на заработки. Он работал на вахте на севере, и так вышло, что он потерял паспорт, осталось только удостоверение. А восстанавливать не стал – на работу брали и без документов, - рассказывает супруга Регина.

НЕ СМОГ УЕХАТЬ И БРОСИТЬ СЕМЬЮ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ДОКУМЕНТЫ

5 лет назад Рустам познакомился со своей будущей супругой, влюбленные начали жить вместе, вскоре родился сын. Из-за проволочек с документами официально пожениться не вышло. У сына также в свидетельстве о рождении в графе отец стоит прочерк.

- Муж постоянно поддерживал связь с миграционной службой, просил сделать ему хоть какие-то документы, чтобы официально оформить отцовство. Ему сказали, что надо ехать обратно в Казахстан, но тут была я с маленьким ребенком на руках, и муж остался, чтобы работать и обеспечивать семью, - вздыхает женщина.

Летом подвыпивший мужчина возвращался домой, когда на улице его остановили полицейские. В отделении, как уверяет сам Рустам, его заставили отказаться от медосвидетельствования. В итоге мужчину признали виновным в административном правонарушении и обязали выплатить штраф в 4 тысячи рублей. А на днях Рустаму Давлетшину позвонил участковый и огорошил новостью, что его как злостного мигранта-нарушителя депортируют обратно в Казахстан. Сейчас мужчина находится в Центре временного содержания иностранных граждан, с семьей общаться он может всего несколько минут в день.

- На все просьбы и мольбы не разлучать его с женой и маленьким сыном муж получает отказы. Все разводят руками, и никто не соглашается помочь. Но самое страшное, что если мужа депортируют в Казахстан, то вернуться обратно сможет только через 5-7 лет. А что же будем делать мы? Я обращаюсь к чиновникам, к миграционной службе, ко всем: пожалуйста, помогите супругу сделать документы в России и не разлучайте семью! – молит женщина.