БСТ – 20 лет! История развития главного телеканала республики.

Говоря о главном медиахолдинге республики, нельзя не упомянуть историю становления башкирского телевидения.

Жители региона впервые смогли увидеть телесигнал с 1 марта 1959 года. В 1960 году была введена в работу первая передвижная телевизионная станция. Долгие годы телевидение было черно-белым. Лишь в 1985 году картинка на башкирском телевидении становится цветной.

В 1992 году появляется телеканал БТВ. В те годы местное телевидение не вещало круглые сутки. В эфир наши коллеги выходили не так часто: с 17:00 до 21:00, а в последние годы с 19:00 до 20:30. Все остальное время зрители смотрели эфирную сетку федеральных телеканалов НТВ, СТС и ТНТ.

Единственный республиканский телеканал существовал вплоть до 2002 года, пока не поделился на ФГУП ГТРК «Башкортостан» и телерадиокомпанию «Башкортостан».

Этому делению поспособствовали события декабря 2001 года. Тогда Президент Башкортостана Муртаза Рахимов издал Указ «О создании ОАО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана». Именно в рамках этого указа и было создано Государственное унитарное предприятие «Телерадиовещательная компания «Башкортостан» РБ, главной частью которого стал телеканал БСТ.

С августа 2002 года на телеканале велось 18-часовое вещание на частоте канала «БТВ» (сейчас – ГТРК Башкортостан). Поначалу вещание шло утром и вечером, а днем эфирное время занимал телеканал ТНТ. В 2004 году сетевым партнером БСТ стал канал РБК.

С 1 сентября 2007 года БСТ отказывается от сетевых партнеров и начинает полноценное самостоятельное вещание, которое в 2013 году становится круглосуточным.

В 2016 году БСТ переходит на широкоэкранный формат 16:9. Прогресс не стоит на месте – большую популярность и широкое распространение получают плазменные телевизоры с таким разрешением.

Большой победой стали события февраля 2017 года. Именно тогда БСТ становится обязательным общедоступным региональным телеканалом, заняв свое место на 21-ой кнопке. Если проще, то у каждого жителя региона на 21-м канале в обязательном порядке появился БСТ.

В 2020 году телеканал БСТ сменил оформление. К слову, обновленный логотип стал седьмым по счету за прошедшие два десятка лет.

Есть у БСТ и то, чего нет у других региональных телеканалов, а именно – полноценное вещание для детей. Работа детской телестудии «Тамыр» началась еще в 1992 году с выхода первой передачи «Сәңгелдәк» (в переводе на русский – «колыбель»). До 2009 года проекты студии выходили в эфире БСТ, после чего «Тамыр» стал отдельным телеканалом. Ежегодно его проекты собирают множество заслуженных наград.

- Для меня национальное телевидение - это не просто освещение информационной повестки региона. Национальное телевидение — это сохранение исторического наследия, развитие родного языка, родной культуры. Словом, отражение духовного мира народа. Канал БСТ был создан 20 лет назад именно для этого. Документальные фильмы, телевизионные сериалы, фильмы-сказки, масштабные музыкальные и благотворительные проекты — все это создаётся высокопрофессиональной командой БСТ и составляет основу программы нашего любимого телеканала. Надеюсь, в будущем БСТ сможет остаться народным каналом, каналом, который захочет включить зритель и найти контент для души, - рассказывает Гульназ Кульсарина, директор телеканала "Тамыр", заслуженный работник культуры России.

С развитием телеканала росла и география распространения телеканала. Среди зрителей БСТ всегда пользовался особой популярностью и любовью. По последним данным, аудитория, которую охватывает канал, составляет порядка 6 млн человек, если не учитывать безграничные возможности просмотра телеканала в онлайн-формате.

- В последнее время все говорят, что телевидение умирает. Я с этим категорически не согласен, ситуация обстоит иначе. Да, телевидение уходит, но оно уходит в прежнем, классическом формате. Телевидение как отрасль не умрет никогда и будет развиваться, потому что зрителю всегда нужен качественный, профессиональный и объективный контент. Во многом мы наигрались в самодеятельность, которую видим в Интернете. В любом случае мы приходим к форматным и профессионально сделанным вещам: тот же самый Дудь, тот же самый Пивоваров – в Интернете это такое же телевидение, один из вариантов развития телевидения уже сегодня. Наш телеканал уже успешно интегрирован в этот процесс. Мы занимаем 1-ое место в ПФО по покрытию аудитории в социальных сетях. По России по этому показателю мы входим в ТОП-10. Буквально за 1 год в полтора раза мы увеличили аудиторию наших социальных сетей до 1 млн человек. Каждый четвертый житель республики так или иначе смотрит и читает наш контент. Телевидение как способ распространения видеоконтента изживает себя, но телевидение как самый главный и непоколебимый производитель телеконтента – тут мы прочно стоим в лидерах. Сегодня наша задача - производить как можно больше интересного и востребованного контента, что мы и стараемся делать. Это не просто, это требует больших ресурсов, но за этим будущее телевидения, и мы уже на этом пути, - рассказал Рустам Зарафутдинов, директор ГУП ТРК «Башкортостан» РБ.

Кстати, о развитии БСТ в Интернете. В 2017 году произошла перезагрузка интернет-вещания телеканала, которое спустя некоторое время трансформировалось в сайт bash.news. Кроме привычных новостей посетители сайта могут не только посмотреть пропущенные в эфире новостные сюжеты, но и окунуться в архив телеканала, который составляют десятки телепередач, в том числе и те, которые прекратили свое существование.

Свои ресурсы у БСТ есть во всех социальных сетях: в группе в ВКонтакте более 146 тысяч подписчиков, в Инстаграм – 224 тысячи. В мае 2021 году телеканал завел свой аккаунт в Тик-Токе, мгновенно завоевав популярность среди аудитории этой развлекательной соцсети и набрав более 60 тысяч подписчиков.

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