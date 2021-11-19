«Жаловалась на невыносимые боли после клизмы»: уфимка обвинила врачей в смерти своей сестры

Венера попала в больницу с переломом бедра, а через 2 недели умерла от перитонита

Уфимка Анфиса Х. обвинила медиков уфимской клиники в смерти родной сестры. По словам женщины, ее 75-летняя сестра легла в больницу с переломом бедра, а через несколько дней скончалась от перитонита и сепсиса, хотя ранее никогда не жаловалась на проблемы с кишечником. Женщина уже написала обращение в Следственный комитет с просьбой разобраться в ситуации и наказать виновных за халатность и безразличие к пациентам.

ВРАЧИ НЕ СМОГЛИ ОБЪЯСНИТЬ, ЧТО ПРОИЗОШЛО

Как рассказал в беседе с «КП-Уфа» адвокат потерпевшей стороны Александр Войцех, 75-летняя Венера С. легла в больницу после того, как сломала шейку бедра. 3 ноября женщину прооперировали, вот только состояние ее начало сильно ухудшаться. Пенсионерка жаловалась на невыносимые боли в животе, рвоту, высокую температуру и странные пятна на теле, но врачи и медсестры не придавали этому значения. Лишь только когда женщина уже не могла говорить и двигаться от боли, ее все же отвезли на КТ, где выявили прободение (попросту дырку) в кишечнике.

- Вечером перед операцией я разговаривала с сестрой по телефону. Она жаловалась на медбрата Арслана, что он совершенно не умеет делать клизму и, кажется, повредил ей прямую кишку, что ей очень больно. Это подтвердила и сиделка, которую я наняла для ухода за сестрой. Вечером 7 ноября состояние Венеры сильно ухудшилось, у нее начался перитонит. Ее экстренно прооперировали, но было уже поздно. 13 ноября моя сестра умерла, а никто из врачей мне даже не смог объяснить, почему так все произошло, - возмущается Анфиса Х.

По словам уфимки, медики написали в медкарте пациентки, что у нее были свищи в кишечнике, из-за чего и могло возникнуть проболение. Но Анфиса уверена, что все дело в той самой злосчастной клизме, которой медбрат попросту проткнул кишечник пенсионерки и залил ей в брюшную полость почти 2 литра воды, из-за чего и начался перитонит, но медики пытаются скрыть, как было все на самом деле. При этом медицинское заключение о причине смерти уфимка тоже до сих пор получить не может – врачи ссылаются, что такой документ выдается в течение двух месяцев.

- Сейчас мы написали заявление в Следственный комитет провести тщательную проверку, выявить и наказать виновных. До сих пор никаких внятных объяснений и уж тем более извинений мы от врачей не услышали. Мы сделаем все необходимое для выяснения всех обстоятельств! – заверил адвокат Александр Войцех. – Дело не в деньгах, никакие компенсации не вернут родственникам близкого человека. Мы за справедливость!

Оперативно получить комментарий от Минздрава Башкирии пока не удалось.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.