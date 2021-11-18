В мэрии рассказали, кто построит многоэтажку на месте легендарного «А-кафе» в Уфе

На месте знаменитого элитного клуба появится многоэтажка Фото: Рустем АХУНОВ

Многоэтажку на месте «А-кафе» в Уфе будет строить компания, созданная в конце октября 2021 года.

На днях практически завершился снос здания легендарного «А-кафе», когда-то располагавшегося на красной линии проспекта Октября в Уфе. В ближайшее время рабочие расчистят площадку под строительство и компания «СЗ «Проспект» начнет возводить на этом месте многоэтажку. О том, что эта организация получила землю в аренду с правом выкупа, «КП-Уфа» рассказали в уфимской мэрии.

По данным городской администрации, «СЗ «Проспект» заключил договор аренды с собственником участка Татьяной Уваровой на срок до 31 декабря 2024 года. Что это за организация, которая будет строить высотку на месте знаменитого в прошлом заведения?

Из открытых данных известно, что «Специализированный застройщик «Проспект» зарегистрировалась совсем недавно - 28 октября этого года. Руководителем этой вновь созданной организацией является Айдар Гуфранов, который, в свою очередь, является директором еще и в крупной строительной фирме ООО «ГК СУ№1». Рискнем предположить, что именно этот строительный холдинг через связанных с ней подрядчиков и будет строить многоэтажку.

Чем знаменита группа компаний СУ№1? Оказывается, этот застройщик в свое время построил в Уфе немало жилых комплексов. Например, холдинг строил элитные коттеджные поселки «Спутник» в Чесноковке и «Хорошеево» в Булгаково, а также дома и таунхаусы в поселке Миловка под Уфой. Среди крупных комплексов с многоэтажками можно отметить такие ЖК «Квартал энтузиастов», «Бульвар», «Новый Инорс» и «Венский лес». На данный момент компания продолжает строить ЖК «Мармылевский» и ЖК «LIFEPARK».

Кроме жилой застройки СУ№1 ранее строили школы, детские сады, бассейны и другие социальные объекты в Уфе и близлежащих деревнях: Чесноковке, Миловке, Михайловке. Строят они и в других городах Башкирии, например, в Благовещенске и Стерлитамаке.