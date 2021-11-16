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Общество16 ноября 2021 12:52

«Все лишь шакалят и ждут!»: директор уфимского зоопарка увяз в судах, пытаясь добиться места для животных

По его словам, чиновники неправомерно пытаются выселить его с занимаемой территории
Захар ЯКОВЛЕВ
Руководство зоопарка уже не первый год судится с представителями местных властей

Руководство зоопарка уже не первый год судится с представителями местных властей

Фото: Кирилл ПЕНКИН

Животные уфимского зоопарка «Саванна» оказались в серьезной опасности. Как рассказала в своих социальных сетях столичный активист Кристина Абрамичева, администрация города отказала зверинцу в продлении разрешения на использование земельного участка и потребовали немедленно его освободить.

Директор зоопарка Армен Хачатурян заявил «КП-Уфа», что местная администрация препятствует работе зверинца и, свою очередь, обвиняет его самозахвате территории.

– Выгоняют под предлогом того, что я препятствую свободному посещению лесопарковой зоны, хотя эту территорию от строительного мусора очищал я. Ни одно дерево не было тронуто без согласования с лесниками. У нас подписаны технические условия, разложены аттракционы, но администрация препятствует нашей работе, нам банально не дают электроэнергию. Уже несколько лет сидим на генераторах, – рассказал нам предприниматель.

БЕСКОНЕЧНЫЕ СУДЫ

Предприниматель пытается отстоять свою позицию через суд. По словам Хачатуряна, зоопарк раньше был подключен к подстанции, от которой получает электроэнергию, расположенная рядом спортивная школа, однако сейчас все иначе.

– Прежний директор школы получил подстанцию при условии, что я буду помогать ее содержать. Но теперь нынешнее руководство учреждения не подключает меня к подстанции под угрозой увольнения. Поэтому поводу тоже судимся, – поделился Армен Хачатурян.

По словам директора, судебные тяжбы тянется уже больше года. На 24 ноября назначено очередное заседание по иску о продлении пребывания «Саванны» на территории.

Хачатурян сетует, что ему никакой помощи не оказывает ни администрация, ни общественность. По его словам, в настоящее время он вынужден содержать животных за счет кредитов. Помимо этого, также приходится оплачивать услуги адвокатов.

Многие опасаются за судьбу животных из зверинца

Многие опасаются за судьбу животных из зверинца

Фото: Рустем АХУНОВ

На территорию «Саванны» регулярно приходят с проверками сотрудники различных ведомств. Органы выписывают зверинцу предписания из-за того, в зоопарке отсутствуют необходимые условия и специалисты.

– Как возможно создать условия и набрать необходимый штат сотрудников, если мы банально не можем «корни пустить»? Все лишь шакалят и ждут, когда я сдуюсь как предприниматель, чтобы забрать моих тигров и львов. Конечно, я могу их распределить по дружественным мне зоопаркам, могу создать на любой другой территории зоопарк. Но раз уж я здесь оказался – зачем меня выгонять? – удивляется Хачатурян.

«Я НЕ ХОЧУ ИХ НИКОМУ ОТДАВАТЬ»

«Саванна», по словам директора, – единственный зоопарк со львами в регионе. За годы работы с животными предприниматель очень прикипел к ним и душой и ни в коему случае не хочет с ними расставаться.

– Конечно, не хочу их никому отдавать. Это абсурд на уровне: «У вашей собаки, кажется, глаза грустные – давайте я у вас ее заберу». Мои животные живы и здоровы, живут они на порядок дольше, чем во многих других зверинцах, и при этом еще и размножаются. У меня уже три поколения львов и тигров здесь. У нашего зоопарка есть история, и наша цель – его сохранить. Просто дайте мне возможность создать здесь условия! – заявил руководитель «Саванны».

По словам предпринимателя, чиновники не дают ему работать отнюдь не из-за сочувствия к находящимся в зоопарке животным.

– Если бы переживали за животных, то ни пытались бы у меня их отобрать. Чиновники вменяют мне самозахват территории, хотя я тут с 2016 года. Прямо по соседству от меня идут стройки, и моя территория, видимо, кому-то понадобилась, а администрация района просто стала инструментом в чьих-то руках, – заявил Армен Хачатурян.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в уфимскую администрацию, однако ответ по ситуации нам до сих пор не предоставили.

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