«Все лишь шакалят и ждут!»: директор уфимского зоопарка увяз в судах, пытаясь добиться места для животных

Руководство зоопарка уже не первый год судится с представителями местных властей Фото: Кирилл ПЕНКИН

Животные уфимского зоопарка «Саванна» оказались в серьезной опасности. Как рассказала в своих социальных сетях столичный активист Кристина Абрамичева, администрация города отказала зверинцу в продлении разрешения на использование земельного участка и потребовали немедленно его освободить.

Директор зоопарка Армен Хачатурян заявил «КП-Уфа», что местная администрация препятствует работе зверинца и, свою очередь, обвиняет его самозахвате территории.

– Выгоняют под предлогом того, что я препятствую свободному посещению лесопарковой зоны, хотя эту территорию от строительного мусора очищал я. Ни одно дерево не было тронуто без согласования с лесниками. У нас подписаны технические условия, разложены аттракционы, но администрация препятствует нашей работе, нам банально не дают электроэнергию. Уже несколько лет сидим на генераторах, – рассказал нам предприниматель.

БЕСКОНЕЧНЫЕ СУДЫ

Предприниматель пытается отстоять свою позицию через суд. По словам Хачатуряна, зоопарк раньше был подключен к подстанции, от которой получает электроэнергию, расположенная рядом спортивная школа, однако сейчас все иначе.

– Прежний директор школы получил подстанцию при условии, что я буду помогать ее содержать. Но теперь нынешнее руководство учреждения не подключает меня к подстанции под угрозой увольнения. Поэтому поводу тоже судимся, – поделился Армен Хачатурян.

По словам директора, судебные тяжбы тянется уже больше года. На 24 ноября назначено очередное заседание по иску о продлении пребывания «Саванны» на территории.

Хачатурян сетует, что ему никакой помощи не оказывает ни администрация, ни общественность. По его словам, в настоящее время он вынужден содержать животных за счет кредитов. Помимо этого, также приходится оплачивать услуги адвокатов.

Многие опасаются за судьбу животных из зверинца Фото: Рустем АХУНОВ

На территорию «Саванны» регулярно приходят с проверками сотрудники различных ведомств. Органы выписывают зверинцу предписания из-за того, в зоопарке отсутствуют необходимые условия и специалисты.

– Как возможно создать условия и набрать необходимый штат сотрудников, если мы банально не можем «корни пустить»? Все лишь шакалят и ждут, когда я сдуюсь как предприниматель, чтобы забрать моих тигров и львов. Конечно, я могу их распределить по дружественным мне зоопаркам, могу создать на любой другой территории зоопарк. Но раз уж я здесь оказался – зачем меня выгонять? – удивляется Хачатурян.

«Я НЕ ХОЧУ ИХ НИКОМУ ОТДАВАТЬ»

«Саванна», по словам директора, – единственный зоопарк со львами в регионе. За годы работы с животными предприниматель очень прикипел к ним и душой и ни в коему случае не хочет с ними расставаться.

– Конечно, не хочу их никому отдавать. Это абсурд на уровне: «У вашей собаки, кажется, глаза грустные – давайте я у вас ее заберу». Мои животные живы и здоровы, живут они на порядок дольше, чем во многих других зверинцах, и при этом еще и размножаются. У меня уже три поколения львов и тигров здесь. У нашего зоопарка есть история, и наша цель – его сохранить. Просто дайте мне возможность создать здесь условия! – заявил руководитель «Саванны».

По словам предпринимателя, чиновники не дают ему работать отнюдь не из-за сочувствия к находящимся в зоопарке животным.

– Если бы переживали за животных, то ни пытались бы у меня их отобрать. Чиновники вменяют мне самозахват территории, хотя я тут с 2016 года. Прямо по соседству от меня идут стройки, и моя территория, видимо, кому-то понадобилась, а администрация района просто стала инструментом в чьих-то руках, – заявил Армен Хачатурян.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в уфимскую администрацию, однако ответ по ситуации нам до сих пор не предоставили.

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