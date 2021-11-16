Было – стало: как изменилась Уфа за последние 20 лет

Такой была улица Ленина в Уфе в 2006 году. Фото: vk.com/oldufa// Михаил Прохоров

В последнее время внешний облик Уфы преображается, а сам город потихоньку избавляется от старых бараков и частного сектора. То тут, то там появляются небоскребы, новые парки, дорожные развязки и магистрали, заводы перестраиваются в торговые центры, а дворы заполняются хаотично припаркованными автомобилями. Таковы реалии современного российского мегаполиса. И башкирская столица в данном случае не исключение – за 20 лет город во многих местах до неузнаваемости.

«Комсомолка» вспоминает, как изменились крупнейшие улицы и микрорайоны Уфы с начала 2000-х годов и по сей день.

Озеро Кашкадан в Сипайлово, Уфа, 2002 год. Фото: из архива блогера Стаса Михайлова

ТЕЛЕЦЕНТР

Один из самых сильно изменившихся за эти 20 лет район – начало улицы Заки Валиди (ранее Фрунзе. – Ред.) или «Телецентр». Еще в 2005 году на месте современного Конгресс-Холла «Торатау» находился частный сектор, парк «Ватан» был просто гигантским оврагом, а на месте площади Салавата Юлаева лишь лежали унылые бетонные плиты. В 2006-2009 годах этот микрорайон полностью изменился и приобрел современный вид.

Затем, чуть позже, в 2014-2015 годах на обрыве вырос многоэтажный отель, построенный аккурат к саммитам ШОС/БРИКС, а в низине, под Конгресс-Холлом, появился «Уфимский амфитеатр». Примерно в эти же годы один из цехов бывшего завода БЭТО обрел вторую жизнь и стал полноценным новым корпусом БашГУ. А скоро власти обещают сдачу долгостроя – бывшего бизнес-центра «Башня». Теперь он должен стать частью студенческого кампуса нового супер-университета.

15 лет назад на месте Конгресс-холла находился частный сектор. Фото: ufacongresshall.ru

Также на этой улице находилось еще одно популярное место – студенческая поликлиника №49. В 2015 году она закрылась, а чуть позже снесли и само здание. Сейчас на этом месте находится автомобильная парковка.

ГОСТИНЫЙ ДВОР И УЛИЦА ЛЕНИНА

За последние 20 лет изменился и район Гостиного двора в Уфе. Само знаменитое здание неоднократно перестраивали, постепенно меняя и внешний облик прилегающей территории. Но, пожалуй, главными изменениями стало появление здесь двух гигантских высоток, крупного бизнес-центра и поющего фонтана «Семь девушек».

Менялась и главная в прошлом улица Уфы. В 2005-2010 годах улицу Ленина расширили еще на две автомобильные полосы, срубив во многих местах растущие вдоль дороги деревья. Чуть раньше убрали и трамвайные линии от перекрестка Ленина с Революционной до пересечения с бульваром Ибрагимова.

На снимках начала 21 века можно увидеть, как Ленина и прилегающие к ней другие улицы практически «усеяны» наружной рекламой. Сегодня, конечно, ничего подобного в городе не увидишь – требования к внешнему облику улиц за эти годы значительно ужесточили.

Пересечение улиц Чернышевского и Социалистической (Мустая Карима) в 2003 году. Фото: Юлия Бочкарева

ПРОСПЕКТ ОКТЯБРЯ И КОМСОМОЛЬСКАЯ

Разительные перемены за последние 15-20 лет произошли и в районе главной улицы города – проспекта Октября. Например, в 2006-2008 годах на остановке «Универмаг Уфа» появился гигантский ТЦ «Семья», который возвели на месте старого рынка, частного сектора и гаражей. Более того, при строительстве была полностью снесена целая улица – Малой электрификации.

Проспект Октября в 2000 году, остановка «Театр кукол». Фото: из архива блогера Стаса Михайлова

Примерно в это же время практически завершилось строительство нового автомобильного моста на пересечении Комсомольской и улицы 50 лет СССР. А в замен бараков вырос ТЦ «Июнь». Правда, на противоположной стороне старые и практически расселенные дома все еще стоят.

Улица 50 лет СССР в 2006 году. Фото: facebook.com/bashkortostanhistory

Из достаточно заметных перемен в «жизни» проспекта Октября – снятие трамвайных путей. Процесс этот завершился, в основном, к 2008 году. Сегодня на месте трамвайного депо на остановке «Театр кукол» стоит один из первых жилых небоскребов Уфы.

Фирма «Мир» в 2003 году. Фото: из архива блогера Стаса Михайлова

К слову, в последние 10-15 лет город активно застраивался не только «по краям», но и в географическом центре. Так, например, вместо Уфимского молочного комбината на пересечении Комсомольской и Бессонова вырос огромный жилой комплекс закрытого типа.

Да чего уж говорить, если всего за 10 без малого лет между Уфой и Демой вырос совершенно новый микрорайон с высотками и парком. Да и пригород сильно изменился – особенно разрослась башкирская столица в сторону аэропорта.

Участок трассы Уфа-Аэропорт в 2005 году. Фото: из архива блогера Стаса Михайлова

Пустыри и садоводческие товарищества вдруг превратились в коттеджные поселки, а с 2005 года на одном из участков началось массовое строительство всевозможных автоцентров и гигантских ТЦ. Гости, прилетавшие самолетом в Уфу лет 15 назад, сегодня бы очень удивились таким обилием совершенно новых зданий.

15 лет назад между Аэропортом и Монументом дружбы началась массовая застройка. На фото: ТЦ Мега. Фото: mega.ru/ufa

МАГИСТРАЛИ И МОСТЫ

Такой быстро растущий организм, как современный мегаполис никак не может обойтись без крупных автомагистралей. Именно поэтому в последние годы власти неоднократно расширяли дороги на многих улицах в центре и строили новые путепроводы.

Трудно в это поверить, но еще 15 лет назад в Уфе не было проспекта Салавата Юлаева, автомобильной развязки на трассе Уфа-аэропорт, моста-путепровода на дороге в Дему и даже Затонского шоссе не было – в Миловку и Михайловку можно было попасть только через улицу Ахметова. А еще до поселка 8 марта шла троллейбусная линия.

Начало строительства проспекта Салавата Юлаева, 2003 год. Фото: из архива блогера Стаса Михайлова

Со временем стало понятно, что количество автомобилей неуклонно растет, поэтому «Салаватку» фактически продлили до улицы Трамвайная, соединив проспект с улицей Маршала Жукова. Таким образом, получилась одна прямая дорога практически через весь город – от моста через Белую до Бирского тракта.

Так проспект Салавата Юлаева выглядел летом 2021 года. Фото: мэрия Уфы

Ну и конечно, не стоит забывать, что вот уже второй год в Уфе «обживается» новая набережная реки Белая, которую строили с 2014 по 2020 годы.Из самых последних изменений на дорогах – открытие Тимашевского путепровода и расширение путепровода на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди.