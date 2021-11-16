Эксклюзивный дизайн и разрешение Ялалова: что за здание строят рядом с главной церковью Уфы

На стройке уже начал работать кран Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе на пересечении улиц Кирова и Айской построят жилой комплекс на 169 квартир.

Многие жители южной части Уфы задавались вопросом о том, что за здание появится на территории частного сектора прямо у Собора Рождества Богородицы. Редакция «КП-Уфа» изучила документы строителей и чиновников, в которых говорится все о предстоящей застройке квартала.

НАЧАЛИ ЕЩЕ В 2014

Первые изображения того, как будет выглядеть комплекс, появились еще в далеком 2014 году, но затем про проект на какое-то время забыли. История интересного для любого застройщика участка в 5,5 тысяч квадратных метров возобновилась в 2017 году. Тогда прошли первые публичные слушания об участке с кадастровым номером 02:55:010107:1228. Если говорить официальным языком, то застройщик собирался возводить на месте снесенных старых частных домов «Многофункциональный жилой комплекс». Планировалось, что на цокольном этаже будут работать магазины, а выше разместятся жилые помещения.

Фото: https://realtymarkt.ru/

ЯЛАЛОВ РАЗРЕШИЛ

Примечательно, что согласно градостроительным нормам, коэффициент застройки жилых кварталов в данном месте по правилам не должен превышать 60%. Это значит, что сами здания могут занимать лишь 60% от общей площади участка. Остальные 40% используют под иные нужды.

Компанию-застройщика такой расклад не устроил, и бизнесмены попросили городских чиновников увеличить этот коэффициент до 91%. Прошли публичные слушания, на которых местные жители согласились на эти изменения. В итоге тогдашний мэр Уфы Ирек Ялалов выдал застройщику документ, в котором разрешил более плотную застройку участка.

ЧТО БУДЕТ ВНУТРИ

Согласно обновленному проекту, в жилом комплексе уместятся 169 квартир разной площади – от 41 до 177 квадратных метров. Также в здании оборудуют 16 офисов, два магазина и аж 145 крытых парковочных мест. Дом будет разной высотности – от 5 до 9 этажей.

В описании проекта сообщается, что его внешний вид разрабатывало московское бюро «Остоженка». В дизайне комплекса встречаются «окна от пола до потолка, отдельные входы для некоторых квартир и витражное остекление».

Если у строителей все будет получаться в срок, то жилой комплекс достроят до мая 2025 года.

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