«Люди умирают чаще от коронавируса, а не от рака»: как эпидемия коронавируса в Башкирии повлияла на ситуацию с онкологией

Сейчас в Башкирии ранняя выявляемость рака остается на высоком уровне Фото: Олег Укладов

Затянувшаяся эпидемия коронавируса не отменила другие болезни. Ежегодно в Башкирии выявляются десятки и сотни новых случаев онкозаболеваний, которые также требуют оперативной диагностики и лечения. Выступивший в эфире «Комсомолки» главный врач Республиканского клинического онкодиспансера Адель Измайлов ответил на самые актуальные вопросы, например, можно ли вакцинироваться пациентам, ожидающим операцию или химиотерапию.

ВЫСОКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ – ПОЗИТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

В последние годы все чаще встречаются новости, что заболеваемость раком в Башкирии сильно выросла. Адель Измайлов спешит успокоить – на самом деле это позитивная новость.

- Уровень онкологической заболеваемости указывает на уровень развития всей онкологической службы. К примеру, в европейских странах, где очень развита система здравоохранения, уровень заболеваемости стабильно высокий. Мы так же стремимся достичь этих показателей. В первую очередь, это говорит о достаточном количестве современного оборудования, высоком уровне диагностики, соответствующей диспансеризации. Все это помогает раннему выявлению злокачественных образований, - объясняет врач.

В эфире "Комсомолки" Адель Измайлов рассказал о развитии онкослужбы в республике

И снова врачи подчеркивают: чтобы выявить онкологию (да и многие другие болезни) на ранних стадиях, необходимо своевременно и регулярно проходить диспансеризацию. В качестве примера Адель Измайлов снова приводит Европу, где есть законы, обязывающие пройти диспансеризацию, чтобы избежать оплат сверх страховки, а также Японию, где благодаря обязательному для населения прохождению ФГДС удалось практические полностью решить проблему с ранней выявляемостью рака желудка.

- С первой волной эпидемии коронавируса в 2020 году, когда была временно приостановлена диспансеризация, мы столкнулись с тем, что в Башкирии, да и в России в целом снизился уровень заболеваемости раком. Это стало большой проблемой, поскольку мы не могли выявить болезнь на ранней стадии, когда еще нет никаких симптомов. Потом ситуация улучшилась – возобновилась и диспансеризация, и профосмотры, и показатели ранней выявляемости рака снова выросли. В третью волну диспансеризацию снова приостанавливали (15 ноября власти республики объявили о ее возобновлении в связи со стабилизацией эпидобстановки – Ред.). Это может привести к увеличению показателей одногодичной летальности, то есть когда пациент придет в следующем году, и болезнь у него уже обнаружат на поздней стадии, когда лечение будет длительным и травматичным или вообще невозможным, - объясняет Адель Измайлов.

Зачастую болезнь на ранней стадии можно обнаружить только с помощью КТ-исследования Фото: Олег УКЛАДОВ

А ЧТО С ПРИВИВКОЙ?

Конечно, многих пациентов с онкозаболеваниями волнует вопрос – можно ли им прививаться от коронавируса, ведь изначально онкология была абсолютным противопоказанием к прививке.

- Уже полгода как существуют клинические рекомендации онкологов, что прививаться можно и нужно, ведь риск коронавируса для онкопациентов очень высок. Даже если человек проходит химиотерапию, его показатели крови в норме, то между курсами «химии» он может вакцинироваться. Те, кто планирует плановую операцию на 1-2 стадии, прививаются до стационара. Опасность ковида в том, что он приводит к длительным перерывам в лечении рака, подрывает и без того ослабленный организм, осложняет течение послеоперационного периода. Основная масса наших пациентов понимает необходимость прививки и вакцинируется, - отмечает главврач республиканского онкодиспансера.

Пояснил Адель Измайлов и данные от регионального Роспотребнадзора, согласно которым за последние 5 лет в республике выросла смертность от рака на 3,5%. К примеру, в 2020 году от онкозаболеваний скончались 6188 жителей Башкирии, что составляет 158,5 случаев на 100 тысяч населения. Этот же показатель в 2016 году составлял всего лишь 153,1 случай на 100 тысяч населения. А вот заболеваемость у детей до 14 лет напротив снизилась на 6,6%.

- Смертность от онкологии не увеличилась, а наоборот имеет тенденцию к снижению. Дело в том, что наша основная часть пациентов – население старше 60 лет, которые чаще умирают именно от коронавируса, а не от рака, - объясняет Адель Измайлов.

Кроме того, в Башкирии продолжает действовать программа, по которой медикам выплачивает вознаграждение за ранее выявление рака – это существенно повлияло на общую смертность от онкозаболеваний.

Жителям Башкирии доступны не только все виды исследований, но и дорогостоящие противоопухолевые препараты Фото: Олег УКЛАДОВ

КАКИЕ ВИДЫ РАКА В БАШКИРИИ ВСТРЕЧАЮТСЯ ЧАЩЕ ВСЕГО

Какие же виды онкозаболеваний встречаются в Башкирии чаще всего? Как оказалось, структура заболеваемости идентична не только по всей России, но и по всему миру. Это рак молочной железы (12,5%), колоректальный рак (ободочной кишки 7,5% и прямой кишки 6,7%), а также злокачественные новообразования трахеи, бронхов и легкого (9,7%), кожи (8,6%) и желудка (6,5%).

- Во время прохождения диспансеризации пациентам доступны скрининговые программы, позволяющие обнаружить болезнь на ранней стадии. Например, с 2018 года активно используются скрининги колоректального рака – анализ на скрытую кровь. Особенно этот скрининг важен для тех, кто входит в группу риска – возраст старше 50 лет, наличие полипов и других воспалительных процессов в кишечнике, увлечение красным мясом и т. д. А во время колоноскопии можно не только обнаружить болезнь, но и предупредить ее, вовремя удалив все аденоматозные полипы, которые могут переродиться в злокачественную опухоль, - объясняет врач. – Также проводятся гастроскопия, УЗИ, маммография, все эти методы диагностики доступны каждому пациенту.

Вот только, к сожалению, многие недооценивают важность своевременной проверки собственного здоровья, мол, ничего не болит и ладно. А ведь если обнаружить рак на ранней стадии, когда нет еще никаких клинических проявлений, то возможно полное радикальное излечение.

ОНКОСЛУЖБА ДОСТУПНА КАЖДОМУ

Нельзя не отметить развитие онкологической службы в Башкирии, благодаря которой все пациенты могут рассчитывать на эффективное и своевременное лечение.

- Сейчас есть доступная химио- и иммунотерапия, эффективная лекарственная противоопухолевая терапия, даже те препараты, которые ранее невозможно было приобрести из-за их дороговизны, - говорит Адель Измайлов.

Кроме того, в республике проводится активная работа до увеличению доступности онкологической помощи для пациентов – уже открыто 11 филиалов отделений лекарственной терапии. Теперь пациенты могут получать лечение даже таргетными препаратами и иммунотерапию по месту жительства. Им не нужно ездить в Уфу за сотни километров, стоять в очередях, потом ехать обратно.

- Также в Башкирии сейчас полноценно работает система телемедицинских консультаций. Раньше было так: пациент приезжал в поликлинику в Уфу, врач его осматривал, назначал обследование, которое из-за очередей и недостатка оборудования можно было пройти только через месяц … Все было очень сложно. Сейчас пациент обращается к своему онкологу и проходит все обследования на месте. После результаты перенаправляются в онкодиспансер, врачи в течение суток - двух внимательно изучает их, и если их достаточно, пациент уже приезжает, чтобы обсудить со своим онкологом тактику лечения, - объясняет Адель Измайлов.