«Башнефть» переходит на энергоэффективные источники освещения

Башкирские нефтяники постепенно отказываются от ртутьсодержащих ламп, которые из-за устаревшей технологии производства требовали специализированной утилизации

Предприятия АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») продолжают повышать уровень энергоэффективности за счет перехода на экологичные светодиодные источники света. В компании отмечают, что благодаря замене устаревших светильников на современные позволяет значительно сократить потребление электричества и снизить затраты на обслуживание систем освещения.

Башкирские нефтяники постепенно отказываются от ртутьсодержащих ламп, которые из-за устаревшей технологии производства требовали специализированной утилизации. А в планах у «Башнефти» - полный переход на использование современных LED (светодиодных – Ред.) светильников на производственных площадках.

На сегодняшний день на площадке «Уфаоргсинтез» уже полностью заменена вся сеть уличного освещения на светодиодные светильники, работающие в автоматическом режиме. Благодаря этим изменениям на предприятии удалось более чем в три раза снизить энергопотребление – чистая экономия составила 3,4 млн киловатт-час в год.

в планах у «Башнефти» - полный переход на использование современных светильников на производственных площадках

Продолжается переоснащение систем освещения и на других дочерних обществах компании. Так, на производственных площадках «Башнефть-Добыча» на данном этапе на современные светодиодные заменены около 70% наружных светильников и около 65% ламп в офисных помещениях.

В планах у предприятия – полный переход на энергосберегающие лампы на производственных площадках и в офисных помещениях. Так, например, в одних только офисах «Башнефть-Добыча» работают более 47 тысяч светильников. После полной замены их на светодиодные экономический эффект, с учетом утилизации устаревших ртутьсодержащих ламп, составит более 20 млн рублей в год.