КПРФ: Время покажет, осознает ли власть, что нужны перемены

Артур Шайнуров

АРТУР ШАЙНУРОВ: ТРИ ЧЕЛОВЕКА – КАПЛЯ В МОРЕ, НО И ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ЗНАЧИМО

На фоне выборов в Госдуму обновление власти на уровне города проходит не так громко. И все же, есть о чем поговорить с депутатами Горсовета Уфы: какие перспективы видит коммунистическое меньшинство?

- В новом составе Горсовета видим все те же имена. Почему так?

- Изменения есть: обновилось больше половины состава - 21 человек. Два зампреда - новички не только в руководстве, но и в самом Совете. Возрастной ценз тоже изменился. Первый заместитель Мельников - молодой, но уже опытный общественный деятель. Яркий представитель нового поколения - Гагин.

Почему депутаты остаются на несколько сроков? Во-первых, это свидетельствует о доверии избирателей. Во-вторых, результаты голосования говорят о том, что люди не готовы сегодня выйти из зоны комфорта ради обещанного счастливого будущего.

И главное: резкие перемены достаточно болезненны для всех участников событий. Преемственность поколений должна быть в любом рабочем процессе. В противном случае новый Горсовет мог бы не один год учиться строить работу заново. Конечно, нам хотелось бы, чтобы все эти новые «проценты» состояли из представителей компартии. Но мы с вами понимаем, что в нашем случае - это практически смена политического строя.

- КПФР в Уфе показала результат хуже, чем по России в целом. Как считаете, с чем это связано?

- Естественно, мы были настроены на другой итог. Но ответственности с себя не снимаем. Самое главное: мы должны были удержать полученные голоса. То есть начать формирование штаба гораздо раньше, укомплектовать команду наблюдателей большим количеством активных и юридически грамотных людей.

Тяжело далось нашей команде трехдневное голосование. Наши ресурсы для такого объема работы оказались слабоваты.

Политическая борьба - это борьба в прямом смысле слова.Оно требует серьезных усилий и разноплановой работы.

- Как планируете строить работу? Получится с таким составом реализовать основные идеи программы коммунистов?

- Я надеюсь, что наши товарищи здравомыслящие люди, целью которых является улучшение жизни уфимцев, а вовсе не доказательство какой-то своей исключительности. Мы не теряем надежды на взаимопонимание и плодотворную совместную работу.

Фракция КПРФ – три человека. Для серьезного противостояния это катастрофически мало, капля в море. Но на самом деле и это может быть значимо: жизненные примеры демонстрируют, что даже единоличное противостояние не остается незамеченным.

Обещать, что мы глобально изменим жизни избирателей, не буду. Но напомню, что граждане сами могут и должны принимать участие в жизни страны.

Вместо ожидаемого административного ресурса мы получили нечто неизмеримо большее. Наработали новые связи, убедились в небесполезности своей деятельности, поняли, что можем рассчитывать на более высокий результат. У нас есть возможность использовать городской совет в качестве трибуны своих идей. В надежде быть услышанными большинством.

- Расскажите про начало работы в обновленном Совете?

- У нас достаточно большая «копилка» обращений: жалобы на отсутствие инфраструктуры в микрорайоне, пожелания по увековечиванию памяти наших земляков, опасения получить незапланированную многоэтажную застройку в парковой зоне.

В октябре мы с депутатом Андреем Егоровым провели первую встречу в уфимском музее И.В.Сталина. Кстати, Андрей Владимирович оставил мандат депутата Курултая ради возможности поработать в Горсовете. Подобное явление - большая редкость.

Наш третий «компаньон» - Николай Романов. Он поначалу иронизировал, что всю депутатскую работу делал не один год и без мандата, как руководитель предприятия. Теперь говорит, что не предполагал такого напряженного графика: у него прием идет постоянно, а свой личный автомобиль он еще в начале осени предоставил для ковидной бригады поликлиники. Какие-то обещания, данные в период избирательной кампании, он уже выполнил. А сейчас остро стоит проблема, связанная с отменой автобусного маршрута на вокзал из Сипайлово.

Так что, команда у нас небольшая, но сильная. Избирателей своих не подведем.

АЛЕКСАНДР ЮЩЕНКО: «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ, ОСОЗНАЕТ ЛИ ВЛАСТЬ, ЧТО НУЖНЫ ПЕРЕМЕНЫ»

Александр Ющенко

Депутат Госдумы РФ от Башкирии объяснил, почему мы имеем именно такие результаты выборов и чего ждать в ближайшем будущем.

В Госдуме уже начал работу новый состав, а шлейф прошедшей партийной гонки еще витает над регионами. Коммунист Александр Ющенко подвел итоги выборов, рассказал, почему КПРФ не выиграла большую игру, несмотря на частные победы, и какие законопроекты будет продвигать партия.

- Как оцениваете прошедшие выборы, главный инструмент волеизъявления народа?

- В данном случае о демократии и речи быть не может. Выборы ни разу не проходили по одному и тому же избирательному законы, каждый раз все меняется в интересах действующей власти. Я уже не говорю об административных возможностях манипуляции: самое вопиющее - дистанционное электронное голосование в Москве, а также выездное голосование, которое во многих регионах доходило до 40%. Эти цифры не отражают реальность. Да, за партию власти голосуют бюджетники, люди, зависящие от действующей власти. Но и в таких условиях в некоторых городах и регионах КПРФ одержала победу: голоса доходили до 30-40%. В других регионах партия власти сумела продавить результат. Есть и зоны тотальной фальсификации: Брянская область, регионы Северного Кавказа. Общий итог выборов не отражает настроения людей.

- В сравнении с выборами 2016 года, в этот раз КПРФ показала лучший результат, в то время как «Единая Россия» чуточку, но хуже. С чем это связано, как считаете?

- 2016 и 2021 года отличаются колоссальным изменением политической и экономической ситуаций. Расслоение между богатыми и бедными огромное, цены растут, законы не одобряются избирателями – все это привело к тому, что реальная поддержка партии власти не превышает 25%. Остальные цифры, которые мы видим – результат грязной предвыборной кампании, вседозволенности со стороны политтехнологов, манипуляции общественным сознанием путем перегибов в медийном пространстве, в агитационной работе на ТВ.

Выборы, по сути, противостояние между партией власти и компартией. Поскольку мы предлагаем два абсолютно разных вектора развития страны.

И у КПРФ серьезная поддержка, в том числе, многих общественных организаций, и даже структур либерального толка. Поскольку так получается, что последний защитник демократии сегодня – компартия, как бы странно это ни звучало.

- КПРФ одержала победу в 4 регионах - такого на прошлых выборах не было. За счет чего удалось? И почему не получилось в Башкирии?

- Коми, Дальний Восток, Сибирь, некоторые регионы центральной России – там, где удалось удержать результат, не допустить фальсификацию, мы получили более адекватные цифры. А вот, как пример, ситуация в Москве: утром на 6 округах наши кандидаты лидируют, а в 11.00 вбили результаты электронного голосования – и оказалось ровно столько, сколько не хватало представителям «Единой России».

Что касается Башкирии - это регион с отработанной системой выдавливания результата, административного воздействия на голосование, которая зародилась давно, на заре «нулевых». Но в списке зон тотальной фальсификации Башкирию мы не указываем. Просто здесь немного отличная от общероссийской ситуация. Здесь КПРФ должна быть в разы сильнее, нежели в других регионах, чтобы противостоять машине действующей власти. На этих выборах в Башкирии нам попросту не хватило ресурсов, как человеческих, так и материальных.

- Результат выборов скажется на жизни россиян?

- Выходит, что «Единая Россия» снова монополизировала принятие решений. Время покажет, насколько партия власти почувствовала запрос общества на кардинальные перемены – или не осознает этого вовсе. Еще президент говорил о масштабах пропасти между богатыми и бедными. Если мы ничего не поменяем, будет катастрофа.

- Какие планы у КПРФ на предстоящую работу?

- Мы ни в коем случае не складываем руки, а принимаемся за работу еще с большим усердием. Понимаем: люди, которые голосовали за нас, и люди, у которых голоса украли - это огромный кредит доверия. И мы не можем позволить себе подвести избирателей.

Мы уже внесли законопроекты об отмене пенсионной реформы, об образовании. Это не единственные направления программы компартии. Планируем провести законы об укреплении нацкапитала, возрождении собственного производства вместо пустых разговоров об импортозамещении. Необходимо принять законы о поддержке сельского хозяйства, повышении МРОТ, снижении платы за ЖКХ до 10% дохода семьи. Это те важные законы, которым противится партия власти. Вопрос только, насколько сильным окажется противодействие с их стороны. Или они переступят через себя и поддержат разумные и давно назревшие изменения.