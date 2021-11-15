«Тартюф», «Черный монах» и «Восемь любящих женщин» - ради них стоит отправиться в путешествие по Пермскому краю

Сцена из спектакля «Восемь любящих женщин». Фото: Чайковский театр драмы и комедии

Театры Перми славятся на всю Россию. На их спектакли зачастую приезжают зрители со всей страны и из-за рубежа. Но и за пределами краевого центра кипит театральная жизнь. Рассказываем, на каких постановках городских театров Прикамья стоит побывать.

Березниковский драматический театр

г. Березники, ул. Льва Толстого, 50, тел. (3424)22-97-43

В Пермском крае есть свой БДТ - Березниковский государственный драматический театр. Он был создан в 1936 году. На сцене театра в разные годы играли Бруно Фрейндлих, Георгий Бурков, Василий Меркурьев, Юрий Толубеев, Игорь Горбачев.

В числе недавних премьер театра – спектакли «Тартюф» и «Герб города Эн».

«Тартюф» (16+)

В театре творчески переосмыслили классическую пьесу Мольера. Главный герой - лицемер Тартюф умеет располагать к себе людей. Очаровав солидного и состоятельного главу дома Оргона, он манипулирует членами его семьи, как хочет. Когда же Тартюф проявит свою сущность? Может быть тогда, когда наивный Оргон окончательно доверится ему, переписав на обманщика все свое имущество?

«Герб города Эн» (16+)

В пьесе рассказывается история двух семей: молодых Лизы и Тошика и уже достаточно проживших вместе Торика и Тамары. Все герои стремятся к одной цели - обрести счастье, представления о котором у каждого свои.

Сцена из спектакля «Герб города Эн». Фото: Березниковский драматический театр

Лысьвенский театр драмы им. А. А. Савина

Г. Лысьва, ул. Мира, 31, тел. (34249) 6-06-10

Театр в Лысьве появился в 1944 году. Его труппу составили артисты Ивановского передвижного театра и Молотовского театра миниатюр. В 2000 году театру было присвоено имя Анатолия Савина, который более 20 лет был его главным режиссером.

По итогам минувшего сезона спектакль лысьвенского театра «Визит дамы» попал в «длинный лист» российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска».

«Визит дамы» (16+)

Гюллен – город, утративший былую славу и влияние, влачит жалкое существование, промышленные предприятия приходят в упадок, а жители страдают от безденежья. Приехавшая миллиардерша Клара Цаханассьян может изменить жизнь некогда родного для нее города, пожертвовав на его развитие огромную сумму. Только за все в жизни нужно платить. Знаем ли мы, на что способна женщина, которую когда-то предали? Знаем ли мы на что готов каждый из нас, когда на кону стоит миллиард?

«Космос» (18+)

Татьяна - учительница английского из Бугульмы, вдова, воспитывающая сына подростка, вдруг узнает, что в родной город приезжает ее бывший одноклассник, который стал космонавтом. А когда-то Татьяна сидела с ним за одной партой… Так родилась мечта о яркой и счастливой жизни с космонавтом Сережей.

Сцена из спектакля «Космос». Фото: Лысьвенский театр драмы им. А. А. Савина

Чайковский театр драмы и комедии

г. Чайковский, ул. Вокзальная, 5\2, тел. (34241) 3-24-88

Театр в Чайковском начал свою работу в 1982 году, переехав на юг Прикамья из Кизела, где он существовал с 1931 года. Сейчас зрителями театра являются жители семи районов Пермского края, а также нескольких районов Удмуртской Республики. За театральный сезон коллектив осуществляет от семи до девяти новых постановок. Работа актеров много раз отмечена дипломами российских и международных фестивалей.

«Восемь любящих женщин» (16+)

Классическая детективная история Робера Тома. Отрезанная от внешнего мира усадьба. Восемь женщин готовятся встретить Рождество. Неожиданно хозяина дома находят мертвым в собственной спальне. Кто же из восьми – убийца? Под подозрением находится каждая из присутствующих: жена, дочь, падчерица, теща, свояченица, служанка, горничная и родная сестра жертвы. Любая из этих женщин имела мотивы для совершения убийства…

«Доходное место» (16+)

Пьеса великого русского драматурга Александра Островского рассказывает про коррупцию, кумовство, взяточничество, подхалимаж, про честность и противостояние системе…При максимально бережном отношении к тексту режиссер спроецировал сюжет на современную действительность, давая зрителю возможность вглядеться в правдивое зеркало России XXI века.

Сцена из спектакля «Доходное место». Фото: Чайковский театр драмы и комедии

Губахинская молодежная студия-театр «Доминанта»

г. Губаха, улица Газеты «Правда», 38, тел. (34248) 4-37-12,

Молодежная студия-театр «Доминанта» был создан в 2000 году. Он вырос из детской театральной студии «Диалог». Кроме собственных постановок «Доминанта» известна как создатель уникального фестиваля «Тайны горы Крестовой», в рамках которого проходят знаменитые «Спектакли на закате». В разные годы на склоне горы, под открытым небом, на фоне заката свои спектакли показывали Пермский театр оперы и балета, Пермский Театр-Театр, московский Театр Алексея Рыбникова, «Балет Евгения Панфилова».

В числе наиболее ярких премьер последних лет «Доминанты» - «Лунная дева и конквистадор» и «Утиная охота».

«Лунная дева и конквистадор» (12+)

В пьесе только два героя: Он и Она. Он – Николай Гумилев, она – Анна Ахматова. Они ворошат прошлое, копаются в деталях своих отношений, стараясь найти хотя бы шанс на счастливую земную жизнь. В спектакле звучит много стихов, а также романсы и другие музыкальные произведения, основанные на творчестве двух поэтов.

«Утиная охота» (12+)

Спектакль «Утиная охота» по пьесе Александра Вампилова знакомит зрителя с историей человека, оказавшегося в тупике. Его жизнь – это только существование, он не способен любить и сострадать. Герой потерял смысл жизни, и все, что у него остается – это утиная охота как символ мечты.

Коми-Пермяцкий национальный драматический театр им. М. Горького

г. Кудымкар, ул. Гагарина, 6, тел. (34260) 4-88-60

Один из старейших коллективов Пермского края - Коми-Пермяцкий национальный драматический театр им. М.Горького, созданный в 1931 году. В 2007 году Владимиру Гуляеву, который более 30 лет являлся художественным руководителем театра, была вручена Национальная Театральная премия «Золотая маска» в номинации «Честь и достоинство». В 2019 году спектакль «Черный монах» претендовал на премию «Золотая маска» в пяти номинациях. А в этом году в лонг-лист национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» включен спектакль «Войцек».

«Войцек» (18+)

В основе спектакля лежит реальная история лейпцигского цирюльника Иоганна Христиана Войцека, казненного за убийство своей возлюбленной. Это спектакль о крушении романтического идеала, разочаровании, осознании того факта, что за пределами телесности и чувственных удовольствий нет ничего. И если окружающие безоговорочно принимают эту истину, с упоением предаваясь разврату, то Войцек сопротивляется ей. И ищет спасение.

Сцена из спектакля «Войцек». Фото: Коми-Пермяцкий национальный драматический театр им. М. Горького

«Зарни Инь» («Золотая Баба») (12+)

Спектакль представляет собой фэнтези, вдохновленное коми-пермяцкими легендами и преданиями, где сливаются воедино современность и легендарные времена. Один из главных героев коми-пермяцкого эпоса Пера в своем путешествии встречает Зарань, юную девушку, которая помогает ему и указывает путь. Пере предстоит столкнуться с опасностью, пройти тяжелое испытание и научиться самопожертвованию.

Сцена из спектакля «Зарни Инь». Фото: Коми-Пермяцкий национальный драматический театр им. М. Горького

«Медной горы хозяйка» (6+)

Все мы с детства помним сказы Павла Бажова про Серебряное копытце, Огневушку-поскакушку, но театр обратился к самой загадочной истории о Хозяйке Медной горы и рассказал ее по-своему. Главный герой Степан, обычный рабочий парень. Желая заработать на свадьбу со своей невестой Настей, он соглашается на предложение отправиться на загадочную и опасную Красную горку. Там-то и встречается Степан с самой Хозяйкой. Как справится парень со сложным выбором между свободной, таинственной жизнью с прекрасной Хозяйкой и долгом перед невестой Настей?