Снизилось количество ДТП, но не смертей: что происходит на дорогах Башкирии в 2021 году

С января по октябрь этого года в республике произошло 3 090 ДТП, в которых было ранено 3 768 человек Фото: Сергей ГАПОН

Глава Башкирии Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве республики выразил обеспокоенность увеличением количества смертельных аварий на региональных дорогах.

– Провели межведомственное совещание с коллегами по безопасности дорожного движения. Обстановка на дорогах сложная: количество ДТП снизилось, но число смертей увеличилось. Это меня очень сильно беспокоит. К сожалению, по ДТП в этом году не достигнем тех показателей, которые мы себе ставили. Очень многоплановая работа, ряд решений уже наметили. Уверен, если слаженно будем работать, придем к тому, чтобы людей на дорогах у нас умирало меньше, – заявил глава региона.

ГДЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОИСХОДЯТ СМЕРТЕЛЬНЫЕ АВАРИИ

Как сообщила «КП-Уфа» ГИБДД по Башкирии, с января по октябрь текущего года в республике произошло 3 090 ДТП, в которых было ранено 3 768 человек, а погибло – 409.

– Рост количества ДТП, где погибли и пострадали люди, зарегистрирован в городах Нефтекамск, Сибай, Кумертау, а также в Мелеузовском, Архангельском, Ермекеевском и Гафурийском районах Башкирии, – сообщили нам специалисты региональной Госавтоинспекции.

Число ДТП в республике, исходя из данных ведомства, в этом году действительно превысило количество происшествий, произошедших в 2020-ом. Стоит отметить, в предыдущие пять лет количество аварий сокращалось от года к году.

2016 – 4 548 аварий (погибли – 516, ранены – 5 855)

2017 – 4 387 аварий (погибли – 512, ранены – 5 590)

2018 – 4 406 аварий (погибли – 550, ранены – 5 519)

2019 – 4 289 аварий (погибли – 469, ранены – 5 547)

2020 – 3 757 аварий (погибли – 455, ранены – 4 662)

Количество выявляемых нарушений ПДД в республике растет:

2017 – 2 159 283 (в Уфе – 247 995)

2018 – 2 153 129 (в Уфе – 169 093)

2019 – 2 058 995 (в Уфе – 176 588)

2020 – 3 797 118 (в Уфе – 176 027)

2021[январь-октябрь] – 3 549 925 (в Уфе – 162 186)

Статистика зафиксированных нарушений ПДД, которые допустили водители транспортных средств, в республике за последние пять лет выглядит следующим образом:

2017 – 2 159 283 (в Уфе – 247 995)

2018 – 2 153 129 (в Уфе – 169 093)

2019 – 2 058 995 (в Уфе – 176 588)

2020 – 3 797 118 (в Уфе – 176 027)

2021[январь-октябрь] – 3 549 925 (в Уфе – 162 186)

В этом году региональная дорожная полиция выявила 3 549 925 нарушений ПДД Фото: Олег УКЛАДОВ

ГДЕ НАРУШАЮТ ПДД БОЛЬШЕ ВСЕГО

Сотрудники дорожной полиции утверждают, что основные нарушения, которые допускают водители республики это:

– выезд на полосу встречного движения;

– проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика;

– нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов;

– нарушение скоростного режима.

Из данных дорожной полиции республики также следует, что большинство нарушений ПДД водителями транспортных средств допускается в таких больших городах республики как Уфа, Стерлитамак и Салават. Чаще всего нарушителей выявляют в Белебеевском, Туймазинском, Учалинском и Мелеузовском районах Башкирии.

СКОЛЬКО ВОДИТЕЛЕЙ РИСКУЮТ ЛИШИТЬСЯ ПРАВ

Согласно информации от региональной Госавтоинспекции, за первые десять месяцев текущего года инспекторы ГИБДД по республике было зафиксировали 9 781 нарушений, за которые предусмотрено лишение водительского удостоверения.

Статистика по регистрации подобных нарушений за предыдущие три года выглядит следующим образом:

2018 год – 12 122

2019 год – 9 451

2020 год – 10 063

Количество зарегистрированных нарушений в Уфе, совершенных пешеходами, за последние два года значительно выросло Фото: Артем КИЛЬКИН

ШТРАФЫ НА БОЛЕЕ ЧЕМ ДВА МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

За период с января по октябрь текущего года граждане республики за нарушения ПДД были оштрафованы общей суммой в 2 304 238 000 рублей. Нарушителям из Уфы было назначено финансовое наказание суммой в 153 769 701 рублей.

Согласно предоставленной нам статистике всего за текущий год в Башкирии выявлено 3 569 814 нарушений ПДД.

Что примечательно, количество зарегистрированных нарушений в Уфе, совершенных пешеходами, за последние два года значительно выросло. Из статистики следует, что с января по октябрь текущего года в Башкирии зарегистрировано 19 889 административных правонарушений, допущенных пешеходами. Большая их часть зафиксирована в столице региона – 9 607.

Статистика зарегистрированных нарушений ПДД в Уфе, совершенных пешеходами за предыдущие четыре года, выглядит следующим образом:

2017 – 2 424 (в Башкирии – 33 347)

2018 – 2 486 (в Башкирии – 25 838)

2019 – 2 768 (в Башкирии – 20 863)

2020 – 10 789 (в Башкирии – 26 100)

Большую часть пешеходов-нарушителей Башкирии привлекают к административной ответственности за переход проезжей части в неположенном месте.

Как рассказали специалисты пресс-службы республиканской дорожной полиции, всего в регионе установлено 1 015 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Из них на территории Уфы – 214.

За текущий год дорожные камеры зарегистрировали в республике около трех миллионов нарушений Фото: Алексей БУЛАТОВ

МНОГИХ НАРУШИТЕЛЕЙ ВЫЯВЛЯЮТ С ПОМОЩЬЮ ДОРОЖНЫХ КАМЕР

– Используются комплексы «Автоураган ВСМ», «Кречет СМ», «Арена П» (передвижная), «Паркон». Фиксируются такие нарушения как превышение скоростных режимов, движение по выделенной полосе для движения общественного транспорта, нарушение правил парковки, проезда на запрещающий сигнал семафора на железнодорожных переездах, непредоставление преимущества движения пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах, – рассказали сотрудники ГИБДД по Башкирии.

Как рассказали «КП-Уфа» сотрудники республиканской Госавтоинспекции, наибольшее количество нарушений ПДД в автоматическом режиме фиксируется на проспекте Салавата Юлаева и городском участке дороги Уфа-Оренбург.

– С 2016 по 2019 год ежегодный уровень количества зафиксированных нарушений составлял от 1,1 миллиона до 1,3 миллиона зафиксированных фактов. Результат 2020 года превысил три миллиона. К этой же цифре вплотную приблизились по результатам 10 месяцев 2021 года, – сообщили специалисты региональной дорожной полиции.