Пропавшего студента из Башкирии нашли мертвым в заброшенном доме в Московской области

Фото: ВПСО Дубна

Печально завершились поиски 20-летнего студента Института системного анализа и управления в Дубне. Тело 20-летнего уроженца Стерлитамака Ильяса А. волонтеры обнаружили в заброшенной постройке на улице Прибрежной. По данным источника «КП-Уфа» молодой парень покончил с собой.

Погибшего студента-третьекурсника начали искать еще 13 ноября. После занятий парень вышел из общежития, оставив странную записку, где заявил, что прощается со всеми. Соседи по комнате в общежитии показали записку руководству университета: вскоре к поискам Ильяса подключились полицейские и волонтеры местного поисково-спасательного отряда. Изначально поисковики прочесывали окрестности реки Дубны, потом переключились на гаражи и заброшенные постройки. В одной из них и было обнаружено тело погибшего студента. Сейчас труп парня передали на судебно-медицинскую экспертизу, а правоохранители выясняют, что же толкнуло студента на такой шаг.

Сейчас убитые горем родители Ильяса готовятся перевезти тело сына в Стерлитамак, чтобы похоронить его на родине. Друзья и однокурсники погибшего также не могут понять, что стало причиной трагедии.

- Странно, институт славится своими финалистами, призерами разных конкурсов и олимпиад, а на деле вон что происходит, - недоумевает Егор К.

- Спи спокойно, ты был отличным другом, - скорбит Андрей Ч.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напомним, похожий случай произошел в летом 2021 года. Молодой уроженец башкирской деревни Кандры-Куль Андрей Антипов уехал на заработки в Санкт-Петербург. 7 июля он вместе с друзьями поехал купаться на речку, но неожиданно ушел под воду. Приятели пытались помочь 21-летнему парню, но было поздно. Его тело нашли только спустя неделю спасатели, причем опознание пришлось проводить уже по отпечаткам пальцев. Друзья погибшего кинули клич по социальным сетям и собрали более 150 тысяч рублей, чтобы транспортировать тело в Башкирию и похоронить утонувшего в родном селе.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семье погибшего Ильяса А.

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