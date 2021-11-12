Выручка «Башнефти» за девять месяцев 2021 года выросла на 43%

АНК «Башнефть», входящая в структуру НК «Роснефть», сегодня опубликовала отчет по основным показателям за девять месяцев 2021 года. Согласно документу, за январь-сентябрь текущего года компании удалось добиться сильных финансовых показателей. Более чем уверенный рост произошел в том числе, благодаря внешним факторам – ослаблению ограничений на добычу нефти в рамках соглашения между странами-участницами ОПЕК+, а также росту цен на нефть и нефтепродукты. Большую роль сыграли также и управленческие решения руководства «Башнефти» по реализации целого комплекса мер по повышению эффективности производственной деятельности компании.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Что касается непосредственно финансовых результатов, то за девять месяцев 2021 года выручка «Башнефти» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 43% и составила 595 млрд рублей. Башкирские нефтяники отмечают также рост выручки в третьем квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2020 года на 89% - выручка выросла до 237,7 млрд рублей.

В 4,5 раза вырос показатель EBITDA за прошедшие девять месяцев в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. За январь-сентябрь этого года он составил 107,8 млрд рублей.

Чистая прибыль «Башнефти» по итогам третьего квартала 2021 года достигла 30,7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она беспрецедентно выросла - в 14,6 раз до 58,3 млрд рублей.

Как отметили в компании, уровень чистого финансового долга за девять месяцев 2021 года снизился на 5%. Учитывая положительный тренд, аналитики международного рейтингового агентства «Fitch Ratings» прогнозируют к концу 2022 года сокращение долговой нагрузки «Башнефти» более чем в четыре раза.

Кроме того, то же агентство «Fitch Ratings» подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BBB со стабильным прогнозом. А агентство «Эксперт РА» дало высшую оценку кредитному рейтингу «Башнефти» - ruAAA со стабильным прогнозом, назвав компанию стратегически значимым активом НК «Роснефть».

По итогам девяти месяцев 2021 года капитальные затраты компании сохранились на высоком уровне и составили 42,9 млрд рублей.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Как отметили в «Башнефти», одними из ключевых направлений инвестиций компании остается укрепление ресурсной базы и повышение эффективности нефтедобычи. Так, например, за январь-сентябрь 2021 года проходка в эксплуатационном бурении составила 397 тысяч метров. Всего за это время башкирские нефтяники пробурили 185 эксплуатационных скважин – это на 26% больше, чем за аналогичный период 2020 года. 165 из них имеют горизонтальное окончание.

Также «Башнефть» планомерно модернизирует нефтеперерабатывающий комплекс. В третьем квартале 2021 года компания продолжила реконструкцию установки гидрокрекинга и комплекса по производству ароматических углеводородов на заводе «Башнефть-Уфанефтехим». В компании уверены – качественное обновление этих объектов позволит увеличить объемы переработки и повысить выход светлых нефтепродуктов.

Модернизация нефтеперерабатывающего комплекса позволила башкирским нефтяникам сохранить передовые позиции в нефтяной отрасли по таким показателям как глубина переработки и выход светлых нефтепродуктов. По итогам девяти месяцев 2021 года глубина составила 85,7%, а выход светлых нефтепродуктов достиг 66,5%. На 53% увеличили объемы переработки в третьем квартале текущего года нефтеперерабатывающие заводы «Башнефти».

Эффективная работа по всем направлениям деятельности в условиях улучшения макроэкономической конъюнктуры позволила «Башнефти» существенно повысить основные финансово-экономические показатели и обеспечить реализацию ключевых производственных, природоохранных и социальных программ компании.