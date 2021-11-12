«Пожаловался, что болит голова»: в Башкирии 17-летний подросток превратился в овощ после удаления аппендицита

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В Башкирии следователи разбираются в странной истории, произошедшей в Архангельском районе. Там 17-летнему подростку удалили аппендикс, после чего ему неожиданно стало хуже, и теперь парень превратился в беспомощного инвалида, который не может ни говорить, ни обслуживать себя самостоятельно.

«САМ ПОЕХАЛ В БОЛЬНИЦУ, НЕ ДОЖДАВШИСЬ СКОРОЙ»

Как рассказала мать 17-летнего Ниязы Фарзана Рахматуллина в беседе с ГТРК «Башкортостан», ее сын окончил 9 класс, готовился к учебе в колледже, а в августе вместе с друзьями решил поехать на подработку в Учалы. Там парню стало плохо – поднялась температура, появились боли в животе. Вот только Скорой помощи Нияз так и не дождался, поэтому своим ходом отправился в больницу. На осмотре у подростка диагностировали аппендицит и экстренно прооперировали, а после операции поместили в палату хирургии. Именно там у Нияза произошла остановка сердца: врачи откачали парня, но последствия оказались катастрофичными.

- Он пришел в себя, сказал, что голова болит, попросился еще поспать. Врач разрешил, и после этого сын уже не проснулся, - рассказывает Фарзана Рахматуллина.

Сейчас у Нияза стоит диагноз «Аноксическое поражение центральной нервной системы вследствие остановки сердца». Из веселого и абсолютно здорового парня он превратился в беспомощного инвалида, который стонет, плачет и мечется по больничной койке. Нияз узнает своих близких, откликается, когда его зовут по имени, но сказать в ответ ничего не может.

Родители подростка уверены, что состояние сына вызвано тем, что врачи во время операции не рассчитали с наркозом. Ведь ранее Ниязу уже делали наркоз, и он реагировал на него нормально.

- Его нашли после операции в бессознательном состоянии на полу. Значит. За ним там никто не следил, хотя ребенок был после наркоза! – возмущается отец Нияза Ильсур Рахматуллин.

ПРОВОДИТСЯ ДОСЛЕДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА

В итоге, чтобы привлечь виновных к ответственности, родные мальчика написали заявление в Следственный комитет, который немедленно начал доследственную проверку по ситуации.

- В настоящее время следователям предстоит опросить родителей и работников больницы, изучить медицинскую документацию, назначить судебно-медицинскую экспертизу с целью оценки состояния здоровья подростка на наличие нарушений при оказании медицинской помощи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Сейчас Нияза перевезли из Уфы, где он проходил обследование, обратно в архангельскую районную больницу. Вместе с ним постоянно рядом находится его отец, пока мать возится с младшими детьми.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.